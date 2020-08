Jak moc naše Chytrá karanténa opisovala? Přesvědčte se řádek po řádku

Na Twitteru české chytré karantény se objevil v pondělí 31. srpna dopoledne tweet, který má ilustrovat míru rizika nákazy novým koronavirem při některých vybraných činnostech. Jak zpráva uvádí, vznikl údajně na základě analýzy dat z české chytré karantény.



Jak si ovšem všimli velmi brzy uživatelé (a my psali zde), infografika se nápadně podobná té, kterou v červenci 2020 připravila lékařská komora amerického státu Texas (měla by být zde v PDF, ale to je obtížně dostupné, takže odkazuje např. na tento tweet). Jak moc, to vám ukážeme na následujících řádcích.



Více než nápadné

Podobnost vynikne již na první pohled. To nemusí být samozřejmě nutně špatně, může jít o náhodu nebo prostě vhodný formát pro sdělení určité informace.



Vlevo je seznam, který publikoval na konci srpna 2020 twitterový účet Chytré karantény, vpravo doporučení texaské lékařské komory v tweetu z července.

Podobnost ještě vynikne, pokud změníme orientaci jedné tabulky tak, aby obě byly stejně. Například tak, aby u obou tabulek byly činnosti s nejmenší mírou rizika dole, ty nejrizikovější zase nahoře, jako jsme to udělali my.



Obě grafiky mají velmi podobné rozdělení, podobný rozsah (41 položek česká, 37 texaská), navíc mají i stejný systém hodnocení rizika od 1 do 9. V případě té texaské víme, jak hodnocení vzniklo.



Zástupci komory se zeptali skupiny odborníků, aby vybrané činnosti „oznámkovali“ s ohledem na riziko přenosu virus SARS-CoV-2, a pak výsledná čísla zprůměrovali a zaokrouhlili. Jde tedy o odhad, byť doslova o odhad kvalifikovaný.



Česká verze pracuje se zcela stejným rozsahem hodnot, ovšem jak a proč vznikaly, není jasné. Tweet pouze uvádí, že „chytrá karanténa analyzovala tisíce dat, abychom mohli sestavit přehled činností podle míry rizika nákazou koronavirem“. O jaká data přesně šlo a jak byla zpracována do výsledných hodnot, není jasné. Požádali jsme ministerstvo zdravotnictví, aby nám informace poskytlo, případně je do článku doplníme.

Nyní se podívejme na to, co je na samotném seznamu. I v tomto případě je podobnost velmi vysoká. Český seznam je o něco delší než anglický, ale obsahuje téměř vše, co je v seznamu anglickém. V české verzi je 32 ze 41 řádků zkopírováno z anglického originálu. Ještě jinak řečeno: z anglické verze bylo zkopírováno 32 z 37 řádků, které se v ní nachází, tedy zhruba 80 procent obsahu.

Podrobněji se můžete přesvědčit v této tabulce, která zachycuje oba grafy řádek po řádku:



Činnosti podle texaského doporučení z července 2020

Míra rizika

Činnost na českém seznamu

Míra shody (od 0 - žádné, po 1 - naprostá shoda)

Poznámka Going to a bar 9 Návštěva baru 9 1 Attending a religious service with 500+ worshipers 9 Návštěva hudebních klubů, tanečních párty, diskotéka 9 0 Byť jde v podstatě o záměnu světské akce za náboženskou, hodnotíme jako odlišné.

Going to a sports stadium 9 Sportovní soustředění 9 0

Attending a large music concert 9 Účast na velkých koncertech a hudebních událostech 9 1 - - Jízda městskou hromadnou dopravou 8 0 v češtině navíc

Going to a movie theater 8 Návštěva divadla nebo kina 6 0,8 změna hodnocení Going to an amusement park 8 Návštěva pouti nebo městských slavností 8 1 doplněno o „městské slavnosti“ Working out at a gym 8 cvičení a posilování v uzavřených tělocvičnách 8 1 Eating at a buffet 8 Jídlo v restauraci (švédské stoly, bufety) 8 1 Hugging or shaking hands when greeting a friend 7 Objímání nebo podání si ruky s přáteli 7 1 - - Velké pracovní porady 7 0 v češtině navíc - - Větší rodinné oslavy 7 0 v češtině navíc Playing football 7 Kolektivní sporty (fotbal, hokej, basketbal) 6 0,8 změna hodnocení Playing basketball 7 Kolektivní sporty (fotbal, hokej, basketbal) 6 0,8 změna hodnocení Traveling by plane 7 - - 0 v češtině chybí Attending a wedding or funeral 7 Účast na svatbě/pohřbu

7 1 Eating in a restaurant (inside) 7 Jídlo v restauraci (uvnitř) 7 1 Going to a hair salon or barbershop 7 Návštěva kadeřníka nebo holiče 6 0,8 změna hodnocení - - Návštěva domova seniorů, alzheimer center 7 0 v češtině navíc, byť se velmi podobá bodu následujícímu

Visiting an elderly relative or friend in their home

(Návštěva starších příbuzných či známých u nich doma)

6 - - 0 v češtině chybí Swimming in a public pool 6 Návštěva krytých bazénů a akvaparků 6 1 Working a week in an office building 6 Práce ve velkých kancelářských budovách (týden) 6 1 Sending kids to school, camp, or day care 6 Děti ve škole, na internátě nebo škole v přírodě 6 1 Shopping at a mall 5 Nakupování v obchodním centru 5 1 Going to a beach 5 Pobyt na venkovním koupališti 5 1 změna pláže na koupaliště Attending a backyard barbecue 5 Grilováni se známými na zahradě 5 1 - - Návštěva úřadu 5 0 v češtině navíc Having dinner at someone else's house 5 Večeře na návštěvě u známých 5 1 Spending an hour at a playground 4 Hodina na dětském hřišti 4 1 Walking in a busy downtown 4 Procházka centrem města 4 1 Eating in a restaurant (outside) 4 Jídlo v restauraci na zahrádce 4 1 Going to a library or museum 4 Návštěva knihovny nebo muzea 4 1 Sitting in a doctor's waiting room 4 Pobyt v čekárně u doktora 4 1 Staying at a hotel for two nights 4 Pobyt v hotelu na dvě noci 4 1 Playing golf 3 Hraní golfu 3 1 Going for a walk, run, or bike ride with others 3 Procházka, běh nebo jízda na kole ve více lidech 3 1 Grocery shopping 3 Nákup potravin v malém a středním obchodě 3 1 Going camping 2 Trampování/pobyt v kempu 2 1 Playing tennis 2 Hraní tenisu 2 1 Pumping gasoline 2 Čerpání pohonných hmot 2 1 Getting restaurant takeout 2 Objednání jídla s sebou v restauraci - 2 1 Opening the mail 1

- 0 Míněno ve smyslu „převzetí pošty/balíku“. V češtině chybí - - Venčení psa 1 0 v češtině navíc - - Sledování televize doma 1 0 v češtině navíc - - Práce na počítači 1 0 v češtině navíc

Proti anglickému originálu přibylo několik činností s velmi nízkou mírou rizika (sledování televize doma). Dále zmizela náboženská setkání, která v Česku nepochybně hrají menší roli než v Texasu, a místo cestování letadlem je v tabulce doprava MHD. Změny jsou tedy na pohled velmi malé a tabulka je do značné míry identická. Poněkud překvapivé je, že v české tabulce je v našich poměrech tak exkluzivní a minoritní sport jako golf.



Twitterový účet „Chytrá karanténa“ upozornil na to, že podobnost lze očekávat – vlastnosti viru jsou podobné v USA i v Česku. A také přiznal „inspiraci“ texaským seznamem.



Chytrá karanténa @ChytraKarantena @DanMoravek Jasně, že je to inspirace. Ta tabulka se nám líbila, a je užitečná. Takže jsme ji porovnali s daty z klastrů z Chytré karantény a zjistili jsme, že se v mnohém překrývají. Koronavirus se chová všude stejně. Šíří se v místech, kde je hodně lidí dlouho bez bezpečných rozestupů. oblíbit odpovědět

Pokud bychom opravdu velmi velkoryse přehlédli nápadnou shodu texaské a české tabulky, je nepochybně pravda, že přenos viru bude v každém případě probíhat za podobných podmínek, a tak je pochopitelné, že se i v Česku můžeme řídit epidemiologickými daty z jiných částí světa. Pokud tomu tak je, je ovšem hrubou chybou tyto zdroje neuvádět – jinak se o nich nedá ani racionálně debatovat.



Česká „chytrá karanténa“ má už tak problém přesvědčit občany o tom, že má vůbec nějaký smysl, když zcela evidentně nefunguje, jak má. Podobné chyby jí na důvěryhodnosti rozhodně nepřidají.