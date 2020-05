Nastupuje Chytrá karanténa 2.0. Má být schopná zachytit druhou vlnu

Novou podobu chytré karantény (2.0) si má od pondělí převzít ministerstvo zdravotnictví. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha se dosud jako skvělý partner ukázala především armáda. Pochválil také práci krajských hygienických stanic. „2.0 bude mnohem robustnější a měla by nás připravit na druhou vlnu. Je stejně chytrá, ale jde o to, jak bude nastavená,“ řekl Vojtěch v České televizi.

Ještě v neděli ministerstvo připravuje k projektu materiály, které v pondělí předloží vládě. Nová chytrá karanténa znamená 200 milionů korun z rozpočtu navíc, oznámil Vojtěch. „Jsou tam nějaké další provozní náklady,“ dodal.

Na ministerstvu zdravotnictví by měl vzniknout i celý nový odbor. „Chybí oddělení, které by řešilo hrozby pro veřejné zdraví,“ uvedl Vojtěch. Chce přijmout asi 17 nových lidí na ministerstvo a 10 v průměru na každou krajskou hygienickou stanici. „Nejde jen o covid, za rok to může být něco jiného. Nový odbor bude mít pod sebou chytrou karanténu,“ upřesnil.

Výhrady proti chytré karanténě ale má bývalý ministr průmyslu a lékař Martin Kuba. „Je to hra na něco chytrého. V čem je přínos oproti kvalitní práci stanic?“ ptá se. „Co na tom ministerstvu děláte, když jste teď zjistili, že vám chybí odbor na boj s veřejným zdravím?“ pokračoval Kuba, který chválil hlavně hygieniky.

„Neumím dělat zázraky,“ namítal Vojtěch. Dodal, že „se to tu v minulosti zanedbalo“. Věří hlavně chytrým nástrojům, jako je třeba tzv. eRouška. „Není to nic nového, ale má pomoci zrychlit procesy,“ řekl ministr. „Neokouzloval bych se tím. Trasování zvládají hygienické stanice velmi dobře už teď,“ řekl Kuba.

Vojtěch zopakoval, že vstup do projektu nebude povinný. „Vycházíme z dobrovolnosti, nikoliv povinnosti,“ řekl. „Věřím, že to bude dobrovolné, trasování beru jako omezování osobní svobody,“ dodala senátorka a lékařka Alena Dernerová. „Pokud je to na dobrovolné bázi, nevidím v tom problém. Mohu garantovat, že se z toho nestane povinná věc,“ míní Vojtěch.

Dernerová zároveň pochybuje o tom, že Vojtěch sežene tolik nových odborných pracovníků, jak má v plánu. „Hygieniků je málo. Nevím, kde se ti lidi seberou,“ upozornila. Podle Vojtěcha nikdo nemůže vyloučit, že přijde druhá vlna. „Určitě nechci strašit. V takovém případě jsou chytré nástroje dobrým řešením,“ obhajoval projekt ministr.

Prověrka je legitimní požadavek

Ministr Vojtěch také znovu okomentoval situaci kolem končícího náměstka Romana Prymuly, který má rezort zdravotnictví opustit na konci května. „Chci prověrku po všech náměstcích od dubna 2019. Tehdy Prymulu příliš lidí ani neznalo,“ řekl k okolnostem náměstkova odchodu Vojtěch.

Prymula má nastoupit jako zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví na Úřad vlády. „Je to politická hra, jejímž cílem je udržet Prymulu ve vládě vůli popularitě,“ míní Kuba. Zároveň si myslí, že celá věc ukazuje, jak vize premiéra Babiše, že bude stát řídit jako firmu, nefunguje.

„Je to uměle vytvořená pozice. Požadavek na prověrku je legitimní,“ uvedla Dernerová, která si myslí, že nový Prymulův post ministra Vojtěcha oslabuje. „Dohodli jsme se na dalších korektních vztazích,“ doplnil šéf rezortu zdravotnictví. Na projektu chytré karantény 2.0 už se podle něj Prymula asi podílet nebude.

Povinné prověrky na stupeň „důvěrné“ náměstkům ministerstvo zdravotnictví nařídilo loni v březnu. Prymula ji však stále nedodal. V médiích mluvil o tom, že podmínky Vojtěch změnil, protože se bojí jeho popularity. Nové místo na Úřadu vlády Prymulovi nabídl premiér Babiš.

Řeč byla také o studii kolektivní imunity, která ukázala, že promořenost se v České republice pohybuje v řádu jednotek promile. Proběhlo však více studií s rozdílnými výsledky. Kuba upozorňuje, že každý výzkum sleduje jiné protilátky a používá i jinou metodiku. „Republikový test se choval nepřesně. Vykazuje nestandardní chování,“ řekl Kuba. Ten obhajuje studii z jihu Čech, podle níž se už v Česku s koronavirem setkalo i půl milionu lidí.