Jak Češi předběhli svět. Chytré sledování koronaviru zavedli rychle

Chytrá karanténa není nic, co by Češi vynalezli, princip je v podstatě jednoduchý a známý již delší dobu, některé země (například Jižní Korea) už části chytré karantény do svých epidemiologických plánů mají zahrnuté nějakou dobu. Nicméně rychlost, s jakou se v Česku podařilo připravit a zrealizovat řešení chytré karantény, které má pomáhat v boji proti šíření koronaviru, je ve světě ojedinělá.