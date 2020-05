Vojtěcha nová pozice na Úřadu vlády pro Prymulu neohrožuje, tvrdí Babiš

„Pan ministr dělá svou práci dobře, má moji podporu,“ uvedl předseda vlády. Odmítl, že by se novou funkcí pro Prymulu vytvářela dvojkolejnost při řízení resortu zdravotnictví.

Post vládního zmocněnce pro Prymulu by nebyl podle Babiše trafikou. „Já nikomu nedávám trafiky, nejsme tradiční demokratická strana,“ prohlásil Babiš a připomněl, že i jeho vládě je za ANO několik nestraníků.

„ Nevidím na tom nic špatného. Pan profesor Prymula je odborník, mimochodem pokud to dopadne, na Úřadu vlády bude mít menší plat než na ministerstvu,“ prohlásil předseda vlády ve čtvrtek ráno při návštěvě Gynekologicko porodnické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice a 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy U Apolináře.

„Pan Prymula už nechce zůstávat na ministerstvu zdravotnictví a pan ministr Vojtěch má stejný názor,“ řekl Babiš. Prymula, který má nabídky i ze soukromé sféry, premiérovu nabídku předběžně přijal. Premiér si totiž nepřeje, aby Prymula odešel po konci května do soukromé sféry. „Je to renomovaný vědec, rozumí virologii,“ řekl o dosavadním náměstkovi ministra zdravotnictví.

Nevadí mu, že Prymula nemá bezpečnostní prověrku. Podle premiéra není jasné, že ji ještě získá, ale na Úřadě vlády ČR ji podle něj nepotřebuje.

Ve skutečnosti podle zákona o ochraně utajovaných skutečností prověrku nepotřebuje ten, kdo nepřichází do styku s utajovanými skutečnostmi. Prymula by tak bez prověrky ani na Úřadu vlády nemohl dostávat k dispozici materiály, které by byly označeny jako tajné či přísně tajné.

„I dospělí lidé mohou mít někdy klukovské pocity,“ zhodnotil momentální viditelnou disharmonii mezi Vojtěchem a Prymulou v rozhovoru pro MF DNES prezident Miloš Zeman, který chce 28. října Prymulu vyznamenat za jeho práci proti šíření koronaviru v Česku.

K čemu zmocněnec, který si nerozumí s ministrem?

Kritika možného přesunu Prymuly na Úřad vlády se už ozvala z opozice. „Nevím k čemu bude vládní zmocněnec, který si nerozumí s ministrem se kterým by měl spolupracovat v oblasti na kterou bude zmocněn,“ napsal na Twitteru předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Premier Babiš nabídl Romanu Prymulovi funkci vládního trafikanta pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Po čínské chřipce a čínských rouškách se můžeme těšit na bouřlivý rozvoj čínské medicíny! A pak že pandemie nemá své vítěze,“ hodnotí chystaný Prymulův „přestup“ místopředseda TOP 09, senátor Tomáš Czernin.

„Musím uznat, že toho Prchala člověk musí obdivovat. Když bude mít ANO současně ministra zdravotnictví i stínového ministra zdravotnictví, proč ještě zvát do televize někoho dalšího,“ napsal v narážce na Babišova marketeréra Marka Prchala poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Kritickou glosu přidal ale i poslanec vládní ČSSD Václav Votava. „Pan Prymula má být zmocněncem vlády pro zdravotnictví. OK. Potřebujeme potom ministra zdravotnictví?“ ptá se poslanec menší vládní strany.