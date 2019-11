Vše o přechodu na DVB-T2 vám v Rozstřelu vysvětlí tři specialisté

Do vypnutí prvních vysílačů televizního vysílání v současném standardu DVB-T2 zbývá jen čtrnáct dní. O tom, co nás čeká s přechodem na nový vysílací standard DVB-T2, přijdou do studia diskutovat tiskový mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina, ředitel regulace a strategie Českých Radiokomunikací Marcel Procházka a odborný redaktor serveru Technet.cz Václav Nývlt.

Moderátor Luděk Vokáč se jich bude ptát na problémy, které může přechod přinést. Hosté budou také radit, jak se s přechodem co nejlépe popasovat. Vyvrátí i mýty, které ohledně DVB-T2 mezi veřejností kolují.

Rozstřel na téma přechod na nový formát pozemního televizního vysílání budete moci sledovat v přímém přenosu v tomto článku ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 12:30.