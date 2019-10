Nenechte se zmást kampaní k DVB-T2. Slibuje víc, než diváka čeká

Co na to ČRa? Na přítomnost funkce zpětného přehrávání u DVB-T2 jsme se pochopitelně přímo zeptali i Českých radiokomunikací. „Ano, je pravda, že zpětné přehrávání skrze HbbTV je v terestrice možné a bude možné i v DVB-T2. Funguje už například u Primy. Kdo to nabídne, je spíše otázka na jednotlivé kanály,“ odpověděla nám PR zástupkyně Českých radiokomunikací Petra Miterová.