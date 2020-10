Konec přechodu na DVB-T2. Další formát přijde nejdříve za deset let

Druhý velký přechod televizního vyslání z pozemních vysílačů v tomto století je pomalu za námi. Jeho plánované termíny u nás narušila koronavirová pandemie, která celý proces natáhla téměř na rok. Ze středy na čtvrtek se tak odmlčí DVB-T vysílání z Valašských Klobouků - Ploštin. To bude konec pro síť 3, kterou následně nahradí síť 23 vysílající v DVB-T2 pořady Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi, Óčko, Óčko Star, Šlágr TV, Kino Barrandov, Barrandov Krimi a Seznam TV na kanále 25.

Celý proces se týkal asi 55 procent domácností v Česku, tedy zhruba 2,5 milionu, které přijímají televizi přes klasickou anténu. Pozemní televizní vysílání pokrývá svým signálem více než 99 procent domácností v ČR.

I když oficiálně začal přechod na nový televizní standard loni 27. listopadu vypnutím DVB-T programů České televize z vysílačů Praha Žižkov a Cukrák, testování probíhalo již mnoho let před tím. Testovaly se různé standardy kódování, to současné označované zkratkou HEVC přišlo na řadu v polovině roku 2015. Vybráno bylo i proto, že jej využívaly okolní státy.

Novinkou bylo, že hlavní provozovatel vysílání, společnost České radiokomunikace, spustil systém testování přijímačů, aby měl divák jistotu, že mu jeho přijímač bude správně fungovat.

Označení přístrojů splňujících normu DVB-T2

Seznam tisíců otestovaných a certifikovaných přístrojů může zájemce najít na stránkách dvbt2overeno.cz. Problémy mohly dělat především dříve koupené přístroje, které sice slibovaly podporu DVB-T2, ale byly vybaveny kódováním MPEG 4. To zpravidla znamenalo, že bylo možné přijímat pouze zvuk.

Tak jako do jiných oblastí i do přechodu na DVB-T2 promluvila koronavirová pandemie. Původní závazné plány, které počítaly s ukončením přechodu do konce června, se tak musely změnit a finální termín byl přesunut právě na konec října. To se neobešlo zcela bez komplikací, protože například Polsko plány neměnilo, a tak došlo ke kolizi signálu, která se musela urychleně řešit. Původní plány se totiž vždy tvoří v koordinaci s okolními státy, aby se právě předešlo podobným případům.

Vyjma koronaviru a několika menších incidentů se však plány měnily jen v detailech.

Přehled termínů přechodu na nový formát pozemního televizního digitálního vysílání DVB-T2 se změnami od července 2020.

První komerční stanice i nové sítě

Zajímavý proto byl především závěr přechodu, když byl v září oznámen příchod prvního komerčně nabízeného placeného pozemního vysílání, které bylo na začátku října i spuštěno.

Nová DVB-T2 platforma Skylink Anténa+ přichází s 10 programy.

To nabízí komerční stanice v HD formátu a několik programů, které diváci znají především z kabelové, satelitní nebo IPTV distribuce. Tyto kanály jsou však zatím šířeny pouze v regionální síti v Praze a jejím okolí.

Možná ještě zajímavější bylo ohlášení příchodu nových sítí, jejichž vznik avizoval Český telekomunikační úřad. Ten na příští rok připravuje výběrové řízení na dvě nové sítě, které mají rozšířit nabídku televizních kanálů. Nabídka bude na frekvence z kmitočtového pásma 470–694 MHz.

Právě uvolnění frekvencí bylo cílem tohoto přechodu. Hlavním důvodem bylo uvolnění pásma 700 MHz pro mobilní sítě páté generace a navrch se získal prostor pro nové televizní sítě.

Moderní kódování přitom umožňuje provozovat v jedné síti více kanálů nebo zvládne vyšší rozlišení. Jak to ukazuje veřejnoprávní síť, která šíří programy České televize v HD, nebo již zmíněná placená HD varianta komerčních stanic.

Nyní nás čeká v této oblasti poměrně dlouhý klid, který je státem garantován nejméně do roku 2030. Pokud bude v té době plánován další přechod, bude tu zcela jiná situace a také technologie, které umožní další posun.