Aby vám televize nepřestala fungovat. Vyberte si set-top box pro DVB-T2

Na začátek pro jistotu uveďme, že set-top box je malá krabička, která po připojení ke staršímu televizoru umožní příjem DVB-T2. I když si tedy vaše současná TV poradí jen s normou DVB-T, nemusíte ji vyhazovat. Set-top box problém vyřeší. Zda se vás problém vůbec týká si můžete ověřit v tomto článku.

I u set-top boxů platí, že pokud chcete využít všech dostupných možností a mít funkcemi nabitý přístroj, tak je nejjistější sáhnout po vlajkové lodi v dané oblasti uznávané značky. Takové řešení je však také nejdražší, a v případě prodlužování životnosti staršího televizoru by se nemuselo vyplatit. Vybrali jsme proto čtyři cenově atraktivní modely, z nichž každý nabízí něco z pokročilé výbavy a každý tak může splnit požadavky některých náročnějších uživatelů. Všechny mají kompromisy, ale s tím je u levnějších věcí potřeba vždy počítat.

Aby nedošlo k mýlce, koupě set-top boxu nebo výměna staršího televizoru za novější s vhodným tunerem není jediné řešení přechodu z DVB-T na nový standard pozemního televizního vysílání DVB-T2.

Vše, co potřebujete vědět o vypínání DVB-T a přechodu na DVB-T2 Přehled termínů přechodu na nový formát pozemního televizního digitálního vysílání DVB-T2.

Využít můžete pokročilejší způsob přijímání televizní zábavy, zejména v podobě IPTV nebo OTT služeb. Jejich hlavní výhodou je široká nabídka televizních stanic, možnost sledovat pořad ne když jej vysílají, ale když máte čas, a v neposlední řadě integrace doplňkových služeb, jako jsou třeba videopůjčovny. Nevýhodou je, že jde vždy o služby placené. Více o IPTV/OTT službách najdete v našem loňském testu. Další možnosti skýtá kabelová televize, případně satelitní vysílání.

DVB-T2 tak má smysl řešit, zejména pokud nechcete za příjem televizního vysílání přímo platit, nebo pokud vám programová nabídka volně vysílaných programů stačí a časová omezení lineárního TV vysílání nevadí. Patříte-li do této skupiny, následující výběr je pro vás.



Když by vám chybělo nahrávání: dva tunery pro televizní maniaky

Jednou z obětí přechodu na vysílání DVB-T2 jsou DVD a HDD rekordéry, se kterými bylo možné pořady nahrávat a archivovat. Ačkoli i s nimi je možné použít set-top boxy, z hlediska komfortu obsluhy by to bylo neuspokojivé řešení – např. při programovaném záznamu by bylo nutné programovat jak rekordér, tak set-top box.

Máte-li potřebu z televizního vysílání nahrávat, je elegantnějším řešením přímo set-top box s funkcí nahrávání na připojený externí disk nebo USB paměť. Ačkoli nahrávat umožňuje skoro každý model na trhu, pro častější nahrávání se hodí jen některé z nich.

Klasický set-tob-box má totiž jen jeden tuner, tedy přijímač, který ze signálu příchozího z antény dokáže vybrat multiplex (zjednodušeně: společný svazek TV stanic od jednoho poskytovatele) a rozkódovat jej pro další potřeby zpracování obrazu a zvuku. Jeden tuner dokáže přijímat jen jeden multiplex, proto pokud nějaký pořad nahráváte, můžete se dívat na jiný pořad pouze ze skupiny televizních stanic na stejném multiplexu. Příklad: Pokud si nahráváte koncert z ČT art, můžete se podívat na zprávy na ČT24, ale na seriál na Nově už ne.

K tomu potřebujete dva tunery, se kterými set-top box dokáže najednou přijímat dva multiplexy. A jeden z nejlevnějších dvoutunerových set-top boxů je Sencor SDB 5104TD – přijde bez koruny na tisícovku.

Sencor SDB 5104TD

S jeho dvěma tunery lze nahrávat dva pořady, a ještě u toho sledovat program z jednoho z naladěných multiplexů. Víc než dva pořady nahrávat nelze. Během záznamu není možné koukat na již dříve nahraný, nebo právě nahrávaný pořad, a ani nelze během záznamu využívat funkci time-shift (tedy pozastavit živé vysílání). To jsou omezení daná nízkou cenou. To nejčastější – možnost jeden pořad nahrávat a libovolný jiný sledovat – však plní. Výhodou je, že disk není pro potřeby set-top boxu nutné formátovat. Pro připojení úložiště lze použít jen čelní USB port.

Záznam je nahrán jako transportní stream, není nijak zabezpečen a lze přehrát ve VLC. Soubory jsou v adresářích s časem, kanálem, jméno pořadu ale chybí.



Jinak se obsluhou jedná o klasický základní set-top box, z pokročilejších funkcí chybí zejména hybridní HbbTV. Naladěné stanice lze v seznamu přehazovat nebo i odstranit. Z internetových funkcí (připojení k síti zabezpečí ethernetový port na zadní straně) můžete využít předpověď počasí a poslech internetových rádií, ani jedno z toho ale nefungovalo kdovíjak spolehlivě.

Set-top box lze využít i pro přehrávání multimédií z US paměti, poradí si s videokodeky DiVX, Xvid, H.264, H.265 a se zvukovým doprovodem ve formátech MP3, AAC a AC3 (Dolby Digital). Bohužel si neporadí se zvukem v DTS. Z hudebních formátů zvládá MP3 i FLAC. Zobrazí o obrázky v JPG. Přečte i externí titulky.

Obsluha je jednoduchá, menu přehledné a rychle reagující. Vše je ale klasicky hranaté, žádná designová elegance. Trochu otravné je blikání „rec“ do obrazu při nahrávání – do čehokoli, co sledujete. EPG má sice živý náhled obrazu, ale je hodně zahuštěné, a tak ne moc přehledné. Časovač lze nastavit i na repetitivní režim, jak pro nahrávání, tak sledování.



Snoubení historie a moderny: hybridní vysílání HbbTV

Digitální televizní vysílání nabízí i takzvaný hybridní doplněk – HbbTV, přidružené služby dostupné přes internet. V nich najdete například archivy pořadů televizní stanice, doplňkovou nabídku pořadů, nebo non-stop přístup ke zpravodajství.



My jsme vybrali opět jeden z těch dostupnějších – Humax HD NANO T2 za 1 499 Kč. Je to nadstandardně hezky provedený set-top box s elegantním menu, rychlými reakcemi, velkým a docela přehledným dálkovým ovladačem, a především schopností zprostředkovat HbbTV hybridní služby.

Humax HD NANO T2

Ty spolehlivě fungovaly na všech kanálech, včetně nové podoby červeného tlačítka České televize i leckde problémové aplikace Primy. Ačkoli přehrávání pořadů z archivů a související úkony fungovaly bez problémů, start nabídky a reakce rozhraní byly spíše pomalé – oproti chytrým televizorům výrazně, ale ty mají mnohem výkonnější hardware. V rámci testu HbbTV 2.0 České televize přístroj dosáhl 22 pozitivních a 13 negativních výsledků – set-top box tak podporuje 62 prvků definovaných v nejnovější normě HbbTV 2.0.

EPG je přehledné, nabízí dlouhý předstih pro prohlížení, vybrané pořady si můžete nechat nahrát nebo připomenout. Seznam kanálů lze třídit, přehazovat, vytvořit seznam oblíbených.



Nahrávání nejde na FLASHku, ale jen na HDD. Ten zařízení nemá potřebu zformátovat, proto jej můžete využít i jako zdroj jiných multimédií. Nahrávat umí jen jeden pořad, ze stejného multiplexu můžete druhý sledovat. I při nahrávání můžete jiný dříve nahraný pořad sledovat, což u konkurence není běžné. Během nahrávání funguje i HbbTV, i když subjektivně ještě o něco pomaleji než normálně.

HbbTV rozhraní archivu pořadů ČT

Přehrávač multimédií si neporadí s XviD obrazem a DTS zvukem, ze zvukových formátů nepřehraje FLAC, což je škoda. Bohužel ignoruje titulky.

Neviditelný set-top box: pro televize montované na stěnách

V prekérní situaci by se mohli ocitnout ti, kteří televizor namontovali na stěnu a kabeláž schovali pod omítku nebo sádrokartonovou desku. Plandající kabely pro se-top-box by eleganci instalace dost narušily. Řešením může být maličký set-top box v podobě „kolíku“ do HDMI vstupu televizoru, například Strong SRT 82 za 800 Kč.

Strong SRT 82

Ten stačí zapojit přímo do HDMI portu, pokud by pak někde vykukoval, můžete využít i přibalenou HDMI prodlužovačku. Napájení pak obstará USB port televizoru, dodaný kablík umožní i připojení USB „flashky“ nebo externího disku pro přehrávání multimédií a nahrávání vysílání. Televizor tuto USB paměť nevidí, jeho port slouží jen jako zdroj elektrické energie. Aby bylo možné schovaný set-top box řídit dálkovým ovladačem, je přibaleno IR čidlo na kablíku, které umístíte a pomocí oboustranné lepící pásky připevníte na hranu televizoru.

Funkčně je to plnohodnotný set-top box, k dispozici je EPG, které nabízí docela dost informací, ale vždy vidíte jen obsah jedné televizní stanice. Bez problémů funguje i timeshift, takže si živé vysílání můžete „zapauzovat“ a se zpožděním ve sledování pokračovat. Nalezené televizní stanice lze přeskupovat, některé vynechat, jiné zamknout. Vytvořit je možné i seznam oblíbených.

Na připojenou USB paměť nebo disk můžete nahrávat jeden pořad, druhý ze stejného multiplexu můžete sledovat. Během záznamu nelze vyvolat ani hlavní menu přístroje, takže ani přehrávat jiné uložené video. Použít můžete buď flashovou paměť, nebo harddisk s vlastním napájením. Po připojení USB HDD bez vlastního napájení vyvolá restart set-top boxu – USB port televizoru napájení obou zařízení neutáhne (u některých modelů to fungovat může, ale nelze garantovat).

Z hlediska přehrávání multimédií je to ale bída, přehrávač si neporadil s žádným předloženým videosouborem, z těch hudebních nezvládl FLAC. Pokud chcete set-top box i pro přehrávání multimédií, musíte se obrátit jinam. Jinak ale funguje velice dobře.



S chytrými funkcemi včetně Netflixu: škatulka s operačním systémem Android

Máte-li starší televizor bez chytrých funkcí, nebo model, u kterého se výrobce vykašlal na podporu a aplikace postupně ztratily funkčnost, můžete nákup set-top boxu využít i pro navrácení chytrých funkcí do televizoru. Set-top box s operačním systémem Android může být vhodným řešením.

My vyzkoušeli set-top box Tesla TEH-500 za 1 990 Kč. Nenechte se zmást názvem, nejde o český výrobek, je to klasická „čína“ s natištěným českým logem.

Tesla TEH-500 s OS Android

Set-top box běží na operačním systému Android 7.1.2 (po naší aktualizaci) se speciální nadstavbou, nejde tedy o Android TV, jak jej známe z chytrých televizorů. Nicméně má přístup do obchodu Google Play a mnoho aplikací se nám podařilo nainstalovat i používat. Mnohé ale jen částečně – HBO GO stále hledalo síť, v Netflixu se nedařilo pořádně pracovat v menu, ale třeba YouTube fungoval výborně.

Sledování televizoru je řešeno aplikací, jakmile se ale spustí, nepoznáte že nejde o běžný set-top box, jen jsou někdy reakce trochu pomalejší než průměr. Pokud set-top box vypnete při sledování televizního programu, po dalším spuštění naběhne přímo do vysílání, není třeba na nic klikat. Ladění a obsluha jsou standardní, seznam stanic lze dostatečně editovat, včetně vytváření seznamu oblíbených. EPG je hodně nestandardní, vždy ukazuje program jedné stanice (snadno přeskočíte na jinou), můžete se ale i elegantně posunout na další dny. Nastavení časovaného záznamu nebo připomenutí přehrávání je samozřejmostí - jen nesmíte set-top box vypnout, pak nic nenahraje.

Uživatelské rozrhaní set-top-boxu Tesla

Nahrávání probíhá na připojené USB. Není třeba je speciálně formátovat, můžete z něj přehrávat multimédia. Tím, že můžete nainstalovat například VLC, je kompatibilita s video i audio formáty doslova referenční – přehrál vše, co jsme chtěli.



Set-top box Humax HD Nano T2 do testu zapůjčila společnost Omko Digital. Set-top boxy Strong SRT 82 a Tesla TEH-500 zapůjčil obchod Datart. Děkujeme.