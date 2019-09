Za 85 dní začne konec pozemního DVB-T vysílání. Do půl roku bude po všem

Ve středu 27. listopadu ve 23:59 přestanou vysílače Praha Cukrák a Žižkov vysílat kompletní sadu programů České televize v DVB-T.

Kde naladit programy při přechodu na nový formát pozemního televizního digitálního vysílání DVB-T2.

Začne tak poměrně rychlá akce, která skončí 29. června následujícího roku vypnutím signálu posledního velkého vysílače, který bude do té doby šířit signál první generace pozemního TV vysílání.

Česko je na přechod, který je vynucený uvolněním vysílacího pásma 700 MHz ve prospěch mobilní sítě, již nyní připraveno poměrně dobře.

„K dnešnímu dni můžeme říci, že zhruba 87 procent lidí ví o přechodu na DVB-T2 a padesát dva procent tuší, kdy k tomu dojde a zhruba třetina je již připravená na přechod,“ řekl v úterý na tiskové konferenci Vít Važan, který šéfuje společnosti České radiokomunikace. Právě ta je v podstatě monopolním šiřitelem pozemního televizního vysílání a celý přechod tak má ve své kompetenci.

Výše zmíněná čísla je třeba chápat v kontextu toho, že v Česku necelých 60 procent lidí přijímá pozemní televizní vysílání. Zhruba milion těchto diváků tak zatím neví, že k přechodu na DVB-T2 dojde.

Informační kampaň nejen v televizi

České radiokomunikace nyní spustily speciální kanál „Nalaďte se na DVB-T2“, který o přechodu informuje. Tento televizní kanál se však nevešel do hlavních sítí (multiplexů), ale je umístěn v tzv. Regionální síti 8, která má výrazně menší pokrytí a nyní v ní vysílají programy Óčko Expres, Sport 5, Noe a další.

Zatímco hlavní multiplexy atakují pokrytí kolem 99 procent obyvatelstva, tento má jen 55procentní pokrytí. I proto firma kampaň s informacemi o přechodu šíří i dalšími způsoby. Má vlastní webovou stránku Dvbt2overeno a spolupracuje s prodeji i dalšími médii.

Těsně před vypnutím programů ČT navíc uvidí diváci na obrazovce i informační proužek, podobně jako při přechodu z analogového na digitální vysílání před lety.

Společnost chce stihnout uživatele informovat i proto, aby si diváky udržela před konkurencí v podobě satelitních, IPTV, kabelových a dalších operátorů.

Příjem DVB-T2 od necelých šesti stovek

České radiokomunikace uvádějí, že již nyní zhruba třetina diváků terestrické televize má vybavení pro příjem DVB-T2. Z toho 21 procent má televizor s podporou tohoto formátu a devět procent má set-top box, který si připojují ke své straší televizi.

Označení přístrojů splňujících normu DVB-T2

Televizní přijímač či set-top box s podporou formátu DVB-T2 a kódováním HEVC nejsou zase až tak velkou investicí. Ty nejlevnější stojí kolem tří tisíc, respektive šesti set korun. Již několik let probíhá oficiální certifikace přijímacích zařízení přímo u Českých radiokomunikací. Ještě déle jsou na trhu zařízení, která novou normu splňují.

Radiokomunikace netestují pouze to, zda nová televize správně přijme a zpracuje televizní signál, v pořádku zobrazí vysílaný obraz a do reproduktorů předá správný zvuk. Součástí testu je třeba i kontrola české lokalizace, tedy zda se správně zobrazuje menu, EPG, teletext nebo podtitulky.

Kdo si bude chtít pořídit televizor nyní a zůstat u pozemního vysílání, mohl by vedle DVB-T2 a HEVC požadovat také podporu formátu HbbTV 2.0. To je nová generace hybridní televize, která kombinuje běžné pozemní digitální televizní vysílání (případně i satelitní vysílání) s interaktivními službami poskytovanými přes internet.

Přechod do půl roku

Majitelé správných přijímačů již nyní mají možnost přijímat televizi v novém formátu prostřednictvím tzv. přechodových sítí, které mají za úkol překlenout dobu mezi vypínáním stávajících kanálů a spouštěním nových. V každém okamžiku by tak měl divák mít vždy k dispozici všechny programy.

Harmonogram přechodu na nový formát pozemního televizního digitálního vysílání DVB-T2

Praha přijde kompletně o první generaci digitálního pozemního televizního vysílání nejdříve, a to konkrétně 15. ledna.

První mimopražský vysílač se v tomto formátu odmlčí 7. ledna, kdy vysílání České televize ve starém formátu opustí vysílač Trutnov – Černá Hora v Královéhradeckém kraji a také Votice – Mezivrata ve středních Čechách.

Den poté se má vypnout i první síť, která šíří komerční kanály, což je multiplex 2 na vysílači Praha – Žižkov. Pak vypínání postupně během půl roku zahrne všechny regiony.

Vůbec poslední lokalitou, kde se DVB-T vypne, bude Zlínský kraj. Rozhodnutí padlo na vysílač Ploštiny u Valašských Klobouků. Zde diváci přijdou o třetí multiplex a jako posledním jim technologicky zastarají jejich přijímače 29. 6. 2020 ve 23:59.

Přehled termínů přechodu na nový formát pozemního televizního digitálního vysílání DVB-T2 Přehled vysílacích kanálů digitální televize

Vedle investice do přijímačů budou muset někteří lidé zaplatit i úpravu anténního rozvodu. To se týká společných antén v bytových a panelových domech. Technici by však měli jen přeladit tzv. anténní vložky, popřípadě doplnit nové. Výměna antény nebude nutná, protože se signál bude šířit ze stejných vysílačů jako doposud.