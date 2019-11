Software zdarma: hudební přehrávač na steroidech či zamykání PDF

Existuje celá řada hudebních přehrávačů, tak na co další? Ale ono je pořád co vymýšlet. Tak například tento vyniká tím, že je plně přenositelný, má moderní uživatelské rozhraní a sadu nadstandardních funkcí.

Stejně jako podobné programy z tohoto ranku může Nemp prohledávat hudební složky a vytvářet organizovanou knihovnu médií, odkud můžete spravovat svou hudbu. Tvořit na míru lze seznamy skladeb, upravovat metainformace (značky ID3), aktualizovat psané texty, booklety, hodnotit písně a hledat hudbu podle interpreta, názvu, žánru nebo jiných dat ID3.



Pokud máte nainstalované dvě zvukové karty, program podporuje funkci přehrávat hudbu v každé z nich, a to tak, že zatímco například ve sluchátkách hraje jedna, v připojených reproduktorech jiná. Nemp také obsahuje webový server, který umožňuje dálkové ovládání přehrávače z internetu prostřednictvím jakéhokoli webového prohlížeče pomocí rozhraní chráněného heslem. Webové rozhraní navíc uživatelům nabízí možnost hlasovat o skladbách, či je dokonce stahovat. To se může hodit například nejen pro vlastní tvorbu, díky čemuž lze získat zpětnou vazbu a zajistit distribuci hudby mezi uživatele.



Mezi další funkce patří podpora Last.fm, 10pásmový ekvalizér, zvukové efekty, podpora webového proudu, rozhraní pro využití hudby na party, narozeninový režim (přehrajte konkrétní píseň v určený čas), zobrazení datového toku a mnoho dalšího.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ umožňuje hudbu posílat do dvou zvukových karet

+ ovládání, hodnocení a stahování skladeb přes webové rozhraní

+ režim party

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9 MB).

Vytvoříte-li si dokument, jako například seminární práci, firemní prezentaci apod., jistě byste nechtěli, aby z něj někdo informace lehce kopíroval či tiskl. V tom případě vám může přijít vhod možnost zabezpečit tyto dokumenty.

Kopírování informací z dokumentů nikdy nezabráníte, ale lze to ztížit. Jestliže si je uložíte do PDF, potom tento typ souboru disponuje různými prvky ochrany. Jeho otevření lze povolit třeba pouze po zadání hesla nebo znemožnit cokoliv kopírovat včetně textu. V aplikaci PDF Anti-Copy vyberete soubor, který chcete takto chránit a můžete ho zamknout buď celý nebo jen vybrané stránky. Dojde k vytvoření kopie souboru, kde budou restrikce aplikovány. Nedochází přitom k žádné změně formátu a neutrpí ani kvalita. Nastavit je možné i zabránění převedení do textového či jiného dokumentu a také zakázat jeho tisk.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ znemožní kopírovat texty

+ nedovolí je převádět

+ nelze je tisknout

- zdarma dostupná verze přidává vodoznak

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (25 MB).

Ještě jste nenašli dohledový systém pro své webové a IP kamery? Potom zkuste program ImWatcher, který nabízí řadu zajímavých funkcí.

Tento osobní kamerový systém podporuje připojení více kamer, a to jak těch webových, tak i IP kamer. Můžete je tak nejen sledovat, ale i nahrávat, a to současně (třeba všechny najednou). Pro každou z nich si lze přitom nastavit individuální funkce. Podporuje i detekci pohybu, takže v případě, že je vyžadováno nahrávání jen tehdy, pokud se něco „děje“, lze nastavit i toto. Během záznamu je možné pořizovat i snímky. A pokud by se mělo nahrávat v pravidelných intervalech, stačí tuto vlastnost zapnout a definovat časy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ umožňuje sledovat a nahrávat najednou více kamer

+ detekce pohybu

+ jak pro webové, tak IP kamery

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (24,4 MB).

Spouštíte-li operační systém přímo z USB flash disku a chtěli byste na něm mít více než jen jeden, potom vyzkoušejte program YUMI (Your Universal Multiboot Installer).

Ten vytvoří z obyčejného USB flash disku multibootovací USB flash disk, který bude obsahovat více operačních systémů spustitelných přímo z něj. Tak si lze vyrobit nejen bootovací systém, ale také různé zaváděcí systémy obsahující antivirové utility, diagnostické nástroje a další utility (mohou pomoci s porouchaným či nakaženým počítačem). Při tvorbě disku vyberete požadované distribuce ze seznamu (k dispozici řada linuxových, ale i jiných jako i těch založených na Windows), následně cestu k ISO souboru s image systému a určete jednotku, ve které se nachází USB flash disk. Vše ostatní se potom děje automaticky. Po nabootování z tohoto disku je k dispozici nabídka s možnostmi systém spustit.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ více systémů na USB flash disku

+ zbylé místo lze použít pro vlastní data

- nepodporuje spustitelné Windows

80 %