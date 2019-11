Software zdarma: vystavte stopku facebookovému šmírování

Facebook je globální služba a díky své rozmanitosti má obrovskou sílu. Ví toho hodně, a to i o našich zvycích, ale i detailech, které by řada z nás nechtěla jen tak někomu předávat. Tím, že Facebook jen používáte, se o vás dozví celou řadu osobních informací. Proto není divu, že se vymýšlejí nástroje, které by mu toto sledování omezily.

Jedním takovým pomocníkem je Facebook Container. Jde o rozšíření pro internetový prohlížeč Firefox. Pokud tento browser nepoužíváte, nebudete moci rozšíření využít. Po instalaci pomáhá oddělit kontrolu nad vaším běžným surfováním na internetu od aktivit na Facebooku. Funguje tak, že izoluje vaši identitu na Facebooku do samostatného kontejneru (podobný princip, jako využívá sandbox), což Facebooku ztěžuje sledování vašich návštěv na jiných webech pomocí souborů cookies. Jeho velkou výhodou je i to, že pokud na Facebook budete chtít vstoupit přímo, automaticky dojde k oddělení okna, respektive k jeho otevření do nové záložky - speciálního izolovaného režimu. Aktivovaný režim kontejneru poznáte jednoduše - záložka bude označena modrou čarou.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automaticky brání šmírování Facebookem

+ mezi režimy přepíná automaticky

+ přímo od vývojářů Firefoxu

- pouze pro Firefox

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (450 KB).

Nástroj, se kterým můžete změnit princip aktualizací Windows. Aktuální podoba systému neumožňuje zcela zakázat instalaci aktualizací. Ty menší, jako jsou záplaty, lze na nějaký čas pozastavit (až na 35 dnů), a ty větší pololetní, přinášející nové funkce, potom až na 365 dní. Existuje však možnost, jak aktualizace zakázat zcela a napořád.

Řešení se jmenuje StopUpdates10 a poskytuje kontrolu nad funkcí pro jejich instalaci, a navíc zabrání restartování počítače bez vašeho souhlasu. Program nabízí jednoduché uživatelské rozhraní – složen je pouze z jednoho tlačítka, které umožňuje zakázat funkce automatické aktualizace. Chcete-li je opět zapnout, jednoduše klikněte znovu na toto tlačítko. StopUpdates10 zákazu docílí tak, že za účelem blokování vytváří v registru klíče, a navíc blokuje provádění několika procesů používaných právě k aktualizaci. A pozor, po použití tohoto řešení nebudou k dispozici už ani informace o dostupných aktualizacích.

Informace o programu Operační systém: Windows 10

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ natrvalo zakáže instalaci aktualizací

+ jedno tlačítko pro ovládání

+ k dispozici nebudou ani informace o dostupných aktualizacích

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,7 MB).

Patříte mezi uživatele, kteří si něco nakopírují na USB flash disk případně pevný disk a pak toto médium necháte v PC připojené? Pokud si na to vzpomenete na jiném místě, může to být problém. Naštěstí existuje nástroj, který vám to připomene ještě před opuštěním PC s vložným paměťovým médiem.



Free USB Guard totiž bdí nad tím, aby před vypnutím PC došlo k odpojení připojených USB zařízení. Samozřejmě to není nutností. Pokud na vypnutí budete trvat i přesto, lze si vybrat, zda má být PC vypnut, restartován či hibernován. Jaká zařízení mají být sledována si lze určit (jdou automaticky všechna či vybraná). U USB HDD je nutné příslušný disk vybrat ze seznamu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ zobrazí dialogové okno s dalšími možnostmi

+ tichý a nenáročný program

- v případě USB HDD je nutné ručně nastavit

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (800 KB).

LameXP je grafickou nadstavbou nejpopulárnějšího MP3 enkodéru. Slouží k převodu různých zvukových kodeků, jako například MP3, OGG, WAVe, FLAC či AAC.

Disponuje snadno ovladatelným uživatelským rozhraním, které se soustředí na jednoduchost. Po přetažení zvukových souborů si stačí nastavit vybrané parametry, respektive volby kódování, upravit metadata a specifikovat výstupní kvalitu či nastavit zvuk jako mono apod. Program také může vytvořit seznam skladeb (hudební list s koncovkou M3U) a uložit jej spolu s převedenými soubory. Podporované typy vstupů jsou WAV, MP3, MP2, OGG / Vorbis, FLAC, MP4 / AAC, AC3, DTS, WavPack, Musepack, TTA, Speex, Monkey`s Audio, Shorten, ALAC a WMA. LameXP načítá kromě hudebních seznamů v M3U také PLS, ASX a Cuesheets.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ převod mezi nepopulárnějšími formáty

+ možnost změnit parametry

+ práce s hudebními listy

- nezjištěno

85 %