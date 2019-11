Deset zdarma dostupných alternativ Facebook Messengeru

Historie komunikátorů je poměrně bohatá. Po obdobích, kdy prim hrálo ICQ, AOL, Skype, Viber se objevují další. Facebook Messenger a Skype jsou jedněmi z globálně nejpoužívanějších komunikačních prostředků. Jestliže vám však nevyhovují, zkuste jiné alternativy, kterými je lze nahradit, nebo se podívejte na novější konkurenty.

V Hangouts můžete pořádat videohovory, volat a psát si zprávy s kýmkoliv v dosahu internetu. Umí skoro vše, co Skype a některé funkce má navíc. Kontakty lze vyhledat pomocí e-mailové adresy nebo telefonního čísla, a tak začít vést nekonečné hovory. Pořádat lze skupinové hovory až s deseti lidmi najednou. Výhodou je, že vaše Google kontakty se synchronizují a automaticky načítají a organizují bez nutnosti je zadávat. Umožňuje uskutečňovat i hovory na pevné a mobilní telefony (v Česku za poplatek 4–9 amerických centů).

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (644 KB).

Tento komunikační nástroj se od jiných liší především způsobem, jak pracuje. Jde totiž o decentralizované řešení – používá peer-to-peer komunikaci. Spojení mezi lidmi totiž neprochází přes servery služby, ale jde napřímo. Komunikace tak vždy zůstává soukromá. Přitom disponuje paletou funkcí jako jemu podobné programy: odesílání a přijímání zpráv, hlasové hovory, videohovory, sdílení plochy, posílání souborů, skupinový chat atd.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (15,8 MB).

Klient, díky kterému lze vést hovory nejen na počítači, ale také v přenosných zařízeních. Lze s ním volat, posílat SMS, fotografie, a to jak přes internet, tak mobilní síť. Po instalaci a registraci si aplikace zjistí, jaké kontakty používáte (musíte mít instalovaného klienta ve smartphonu či tabletu), a pokud i ony mají nainstalovaný Viber, potom s nimi automaticky umožní komunikaci.

Informace o programu Operační systém: smartphony, Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (92 MB).

Podobně jako předchozí klient, i tento zprostředkovává komunikaci v přenosných zařízeních a na PC. Umožňuje zasílat komunikaci zprávy s obrázky, videi a zvuky. Aplikace se synchronizuje s čísly telefonního seznamu ve smartphonu uživatele a zjistí, která telefonní čísla jsou již registrovaná WhatsApp Messengerem. Takovým způsobem se automaticky vygeneruje vlastní seznam lidí, kteří ji také používají. Aktuálně patří k nejpoužívanějším klientům na planetě.

Informace o programu Operační systém: smartphony, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (121 MB).

Komplexní komunikátor pro počítače, ale i do mobilního zařízení. Umí propojit všechny oblíbení komunikační kanály a sociální sítě do jednoho celku. Tak lze přihlásit více účtů a komunikovat s uživateli napříč komunikátory. V jedné aplikaci tak máte účet na Facebook Messengeru, Google Talk, Skypu, MSN, ICQ/AIM, atd. Navíc umožňuje vystavovat stories, posílat soubory do velikosti 10 GB, vytvářet velké skupinové hovory a ještě mnohem více.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (11,4 MB).

Původem program z Izraele, který dnes patří ruské společnosti. V České republice byl synonymem pro komunikaci v reálném čase přes internet. Aktuálně jeho sláva opadla, ale stále má co nabídnout – obsahuje komunikační nástroje (textový, video, zvukový, posílání SMS apod.), lze s ním komunikovat s kontakty na Facebooku, sdílet obrázky, hrát hry atd. Na řadě míst obsahuje reklamu.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (55,9 MB).

Čínský WeChat nabízí textové, hlasové, video a skupinové hovory. Lze s ním posílat SMS a telefonovat na klasické a mobilní telefony. Velké popularitě se těší především v Číně, kde je využíván hlavně na smartphonech. V nich totiž nabízí mnohem více funkcí. Vytváří jakýsi ekosystém zahrnující sociální sítě, možnost provádět platby, seznamovat se či spouštět aplikace z cloudu. Tak vypadá budoucnost komunikace.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (87 MB).

Line je japonská komunikační síť a stejnojmenný klient. V posledních měsících patří mezi nejrychleji rostoucí platformy svého druhu přinášející řadu vychytávek. Svým více než 220 milionům uživatelů (Skype jich má přes 300 milionů) podobně jako konkurenční produkty nabízí možnost zdarma posílat zprávy, SMS, telefonovat a sdílet multimédia. Byl vyvinut pro mobilní zařízení – pro použití na PC je nutné nejprve v nich vytvořit uživatelský účet. Dále se odlišuje svojí širokou kolekcí smajlíků a nálepek (stickers), které nabízí. Aplikace je totiž zaměřena na generaci Y, a té nabízí více než 46 000 kreslených obrázků, které vytvořili umělci z celého světa.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (64,5 MB).

V poslední době je o tomto komunikátoru čím dál tím více v zahraničí slyšet. Od svého vzniku se zaměřuje na šifrovanou komunikaci. Ta probíhá skrze P2P, ale i přes vlastní servery. Zkrátka záleží na tom, kudy vede lepší spojení. Disponuje moderními funkcemi, a navíc dokáže vytvořit skupinový chat třeba i pro 10 000 uživatelů. Výhodou je, že máte v rukou nastavení kvality hovorů, a díky umělé inteligenci se dokáže zlepšovat.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (19,5 MB).

Talky se od podobných komunikátorů trochu liší. Jde totiž především o to, že je provozován jako webová služba. Nedisponuje tak žádným klientem pro PC ani další zařízení (vyjma systému iOS). Do browseru zadáte adresu, vytvoříte chatovací místnost, tu pošlete uživatelům a můžete začít komunikovat. Pozvat lze až 15 účastníků, což je užitečné nejen pro vedení hovorů s rodinou, ale také pracovní účely. Kromě textových zpráv, video a audio je možné sdílet obrazovku.

Informace o programu Operační systém: webové rozhraní

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE