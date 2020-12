Messenger a WhatsApp mají masivní výpadek, nelze odesílat zprávy

Když vypadne jeden, nefunguje i druhý. To je takřka pravidlo. Není se čemu divit, oba komunikátory provozuje společnost Facebook a sdílí tak infrastrukturu. Platí to také o sociální síti Instagram.

Problémy služeb začaly kolem jedenácté hodiny dopoledne a zatím se jejich nedostupnost rozšiřuje. V našem případě WhatsApp funguje bez omezení, ale Messenger nefunguje ani na webu, ani v aplikaci pro Android, zprávy nelze odeslat.



Co za výpadky stojí, zatím není jasné.



„Jsme si vědomi, že někteří lidé mají potíže s odesíláním zpráv na Messenger, Instagram a Workplace Chat. Pracujeme na tom, abychom věci vrátili do normálu co nejrychleji,“ uvedl pro deník The Sun tiskový mluvčí Facebooku.