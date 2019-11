Software zdarma: změna textu v PDF nebo kopie celého webu

Úprava, respektive editace dokumentů v PDF není snadnou záležitostí. Tedy za předpokladu, že nemáte to správné softwarové vybavení. To však ve většině případů není dostupné zdarma – ostrý, tedy plný Acrobat stojí nemalé peníze. Co však dělat, pokud byste potřebovali v nějakém dokumentu změnit některé texty? Naštěstí existují softwarové nástroje, které to dokážou.

Zatímco dříve bylo prakticky nemožné text v PDF měnit, v posledních letech to přestává platit. Důkazem budiž PDF Replacer. Usnadňuje nahrazení libovolného textu (slova nebo fráze) v PDF souboru, a přitom zachovává původní rozložení dokumentu – mění pouze text, a pokud není nahrazované spojení o dost delší či kratší, tak nelze ani změnu poznat. Nahradit přitom v jednom dokumentu a v jednom kroku lze i více textů – program podporuje dávkové zpracování. Mezi funkcemi tu je i možnost omezit náhradu pouze v určené stránce (či stránkách), což se může hodit v případech, pokud nechcete nahradit text v celém dokumentu. Dále lze využít formátování nahrazeného textu (tučně, kurzívou atd.), nebo dokonce měnit font a velikost písma. Změna se přitom odehraje v nově vytvořeném PDF dokumentu, takže stávající soubor zůstává neporušen. Jediným omezením freeware verze je, že vkládá do dokumentu vodoznak. Placená verze (stojí 30 USD) toto nedělá.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ změny nejsou poznat

+ podporuje češtinu

+ dávkové zpracování více slov

- uvítali bychom náhled nalezených slov ke změně

- vodoznak

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (50 MB).

Hodila by se vám lupa obrazovky? Tedy možnost zvětšit si vybranou část? A víte, že je standardní součástí Windows? Jestliže se vám s ní nepracuje zrovna ideálně, potom zkuste tento program.

Glassbrick je lupa pro displej. Umožňuje zvětšovat pracovní plochu, a to rychle a snadno – stačí stisknout klávesovou zkratku pro zvětšení/zmenšení. Režim zoom se aktivuje stisknutím a podržením klávesy Ctrl a otáčením kolečka myši. Přitom dochází ke sledování kurzoru myši, takže zvětšovaná oblast bude vždy ta, kde je přítomen. Pokud se s ním pohne, automaticky bude následována. Rychlost sledování a úrovně zoomu lze upravit v nastavení. Kromě funkcí zvětšení Glassbrick také umožňuje změnit barvy obrazovky pro zlepšení čitelnosti. Mezi další vlastnosti patří režim zvýraznění právě zvětšené oblasti.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ pohodlné zvětšení vybraného místa

+ automatické sledování kurzoru

+ možnost změnit barvy

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,6 MB).

Možnost uložit si webové stránky, a procházet je tak i v případě, že nejste připojeni k internetu, nabízí tento program.

Cyotek WebCopy totiž umožňuje vytvořit úplnou nebo částečnou lokální kopii určitých webových stránek. Stáhnout přitom lze jak celý web, tak nastavit pravidla, co má být ze stahování vyloučeno či naopak neopomenuto – tedy přeskočen, nebo naopak zahrnut obsah, který odpovídá určitému vzoru. Program nabízí celou řadu flexibilních nastavení, která umožní používat řetězce dotazů, aliasy domén, formuláře a hesla, přípony souborů a další technické podrobnosti, které jsou užitečné pro stažení. Cyotek WebCopy funguje dobře pro jednoduché struktury webů, ale pokud potřebujete upravit nastavení, a tak stáhnout určité části, potom může být na použití trochu komplikovaný. Přestože je přítomen velmi rozsáhlý soubor nápovědy, i tak to není lehké. Mezi další funkce patří reporty, struktura webu, export odkazů, podpora regulárních výrazů a další.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ lze nastavit hloubku stahování

+ možnost vyloučit vybrané ze stahování

- obtížnější konfigurace

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,5 MB).

Možnost vyzkoušet si nějaký software, aniž by ho bylo nutné instalovat či po něm v operačním systému zůstala nějaká stopa? To dokáže Turbo.net. Ve Windows vytvoří izolované prostředí a v něm spustí vybranou aplikaci.



Může se hodit všude tam, kde je třeba zakázáno instalovat aplikace, nebo pro testování, zda vám bude aplikace vyhovovat (abyste neinstalovali každý software a zbytečně nezaneřádili Windows). Abyste mohli aplikaci využívat (nutné již pro stažení), je nutné se zdarma zaregistrovat, a tím se dostanete do výběru softwaru v katalogu (v něm najdete přes tisíc aplikací a také her). Po vybrání některého z nich vám bude nabídnuto stažení klienta. Následně dojde ke stažení balíčku se softwarem do klienta a v něm se spustí. Po skončení se data z izolovaného prostředí odstraní. Avšak nemusí, pokud se v klientu přihlásíte, pak je program možné spouštět i bez připojení k internetu (funguje jako klasický sanbox).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost vytvořit si vlastní oblíbenou skupinu programů

+ široká nabídka programů a her (některé placené)

+ funguje i po v případě výpadku připojení k internetu

- registrace, instalace plug-inu

80 %