Prohlížeč Chrome chce poznat a označit pomalé webové stránky

Prohlížeč Google Chrome za roky svého působení na trhu poněkud nabobtnal a v různých testech se již z pohledu rychlosti neumisťuje na předních příčkách. Možná i to je jedna z příčin, proč nyní Google přichází s iniciativou, která má sledovat, jak rychle se načítají různé weby.

„Neustále pracujeme na tom, abychom při procházení webů poskytli uživatelům neměnný zážitek. Navštívili jsme tak webové stránky, o kterých jsme si mysleli, že se načtou rychle, jen abychom zjistili, že by to mohlo být lepší. Domníváme se, že se weby zvládnou načítat lépe, a chceme i uživatelům pomoci dopředu zjistit, že se stránky mohou načítat pomalu. Zároveň máme za cíl odměňovat weby, které to zvládnou rychle,“ píše se v prohlášení Googlu k novince.

Vše je zatím směřováno do budoucnosti, a tak zatím není známa ani podoba „nálepky“, která má označovat pomalu se načítající weby. Navíc se zdá, že ani není hotová metodika měření.

Vývojáři Googlu si podle svého vyjádření nyní ujasňují například to, zda by mohli odlišit situace, kdy je pomalejší načítání dlouhodobé a kdy krátkodobé. První případ by pak mohl znamenat, že je stránka hůře optimalizovaná, druhý pak, že je momentální problém s připojením.

Iniciativa však může vytvářet tlak na vývojáře, aby mnohem více optimalizovali kód pro vykreslovací jádro prohlížeče od Googlu. To byla však naopak mohlo způsobit problémy u konkurenčních prohlížečů.