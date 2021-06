Každý počítačový disk jednou odejde. Podívejte se, jak předejít škodám

Jestliže používáte pevný disk, a ten začne vydávat divné zvuky, co jste dříve neslyšeli, ohlásí chybu, nepodaří se mu načít soubor či začíná ztrácet výkon, je to neklamný důkaz toho, že pomalu, ale jistě umírá. Toto je zcela normální jev, zvláště pokud je váš disk starý několik let. Některý může vydržet 2–3 roky, jiný však třeba i více než 10 let (hodně záleží na počtu hodin v zapnutém stavu, počtu zapnutí atd.). V případě HDD dochází k opotřebovávání pohyblivých částí, jako je motor a plotna, a nastává jeho postupná nevratná degradace.

Novější polovodičové disky (SSD) nemají sice pohyblivé části, a tak by se mohlo zdát, že jejich životnost bude méně problémová, avšak i ty degenerují. Nejvíce trpí jejich paměťové buňky, protože při každém zapisování dochází ke snížení jejich životnosti. Jakmile dosáhnou určitého počtu, přestanou správně fungovat. Proto, ještě než se disk dostane do velkého datového centra na obloze, byste na to měli být připraveni.

Zkontrolujte stav SMART

Pokud váš disk nezažije nadměrné teplo nebo špatné fyzické zacházení (že třeba spadne na zem), určitě byste měli jednou za čas sledovat jeho „zdraví“. Většina disků má funkci nazvanou SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), která sleduje jejich různé atributy ve snaze detekovat selhávající disk. Tímto způsobem vás počítač automaticky upozorní, než dojde ke ztrátě dat, a jednotku lze vyměnit, dokud zůstane funkční.

Ve Windows můžete zkontrolovat stav svých disků z příkazového řádku. Do vyhledávacího pole (klikněte na Start a zadejte „cmd“) vložte příkaz „wmic diskdrive get model,status“. Dojde k výpisu disků přítomných v počítači a informace o tom, zda jsou v pořádku, či nikoliv.

Tyto základní informace SMART však mohou být zavádějící. Někdy se i přes nahlášení, že disk je ok, může stát, že i tak selže – a to bez předchozího upozornění. Proto pro bližší pohled na jeho stav je vhodné využít softwarové nástroje třetích stran, jako například CrystalDiskInfo. Místo toho, aby pouze sdělil, zda je, či není v pořádku, obsahuje celou řadu dalších diagnostických testů a zobrazuje různé parametry a informace z čidel.



Ovšem i když dostanete informaci o tom, že disk má několik vadných sektorů, ale nevykazuje žádné vady, můžete ho provozovat bez problémů třeba i další roky. Pokud se však v programu objeví štítek s upozorněním, potom jde obvykle o dobrý indikátor toho, že byste měli zálohovat disk a přemýšlet o jeho výměně co možná nejdříve, i když jste ještě nezaznamenali problémy.



Pokud chcete ještě hlubší a přesnější obrázek zdraví vašeho disku, podívejte se na web jeho výrobce, kde najdete speciální nástroj. Například Seagate má SeaTools, Western Digital má Western Digital Dashboard a Samsung má Samsung Magician. Tyto nástroje mohou někdy brát v úvahu určité specifické technologie. Ale většinou postačí využít služeb CrystalDiskInfo.

Pokud je disk skoro nebo zcela mrtvý

Jednotky, které už obsahují nějaké chyby nebo jsou diagnostickými programy označeny, že by mohly selhat, ještě nemusí nutně znamenat, že už dnes či zítra přestanou fungovat. Nicméně pokud stále svá osobní data jako dokumenty, fotografie, rodinná videa apod. nezálohujete, měli byste tak nyní zcela určitě učinit.

Jejich zálohu můžete provést buď do cloudu, nebo na externí disk, případně do NASu atd. Jakmile jsou v bezpečí, doporučujeme zálohovat i ta méně podstatná data nebo disk zkusit naklonovat. Můžete použít softwarový nástroj EaseUS Todo Backup Free. S jeho pomocí lze potom přenést celý disk 1:1 na nový, a to včetně operačního systému, takže v případě systémové jednotky nemusíte instalovat ani Windows.



Pokud váš disk již přestal fungovat, bude to mnohem těžší a budete pravděpodobně potřebovat profesionální službu firem specializujících se na obnovu dat. A to přijde na tisícikoruny nebo i desítky tisíc – v závislosti na míře poškození. Pokud však máte na disku neocenitelné rodinné fotografie, může to stát za to.



Připravte se na poruchu hned teď

Není tak otázkou, zda disk selže, ale kdy k tomu dojde. Všechny disky nakonec přestanou fungovat. A pokud se chcete vyhnout ztrátě všech důležitých souborů, musíte počítač pravidelně zálohovat – i když je disk v pořádku. Určitě jste o tom již slyšeli několikrát, ale ruku na srdce, děláte to? Stále ne? A nestálo by za to obětovat nějaké finančních prostředky a trochu času pro nastavení automatických záloh, než řešit problémy spjaté s kolapsem disků?

Udělejte si tak dnes večer čas na nastavení automatické, třeba jen cloudové zálohy. Zabere vám to 15 minut času a je to jedna z nejlepších věcí, kterou můžete udělat, abyste se do budoucna ochránili před naštváním. Pokud máte mnoho dat (kdo dnes nemá) a nechcete platit za cloudové úložiště nebo nemáte například předplatné Microsoft Office 365 dní, kde máte v cloudu místo o kapacitě 5 TB, potom zálohujte na externí úložiště pomocí vestavěného nástroje Historie souborů systému Windows.