Metadata přímo na fotce neuvidíte, ale prozradí o vás více, než si myslíte

Metadata jsou jako drobečky, které za sebou zanecháváte, když něco jíte, respektive děláte prostřednictvím PC. Zatímco v reálném světě drobečky zanechávají stopu vedoucí k vám, v tom digitálním k vaší identitě. Pojem metadata je tak používán především v souvislosti s elektronickými zdroji a vztahuje se k datům v nejširším smyslu slova (datové soubory, textové informace, obrazové informace, hudba, video a další). Informace v nich obsažené pomáhají zařízením v jejich další práci s nimi. I přestože jsou dobrými sluhy, stejně dobře mohou být i zlými pány.

Co o nás metadata prozradí

Protože metadata připojují své značky, které definují a kategorizují data v různých typech souborů, poskytují o nich základní podrobnosti, jako jsou informace o datech vytvoření, změny, otevření, velikosti souboru, kdo ho vytvořil či uložil atd. Každý typ souboru obsahuje poněkud odlišnou skladbu metadat.

Hudební soubory například uchovávají i informace o interpretovi, skladbě, albu, použitém kodeku, datovém toku atd. V případě fotografií to jsou potom rozměry v pixlech, rozlišení, barevné rozlišení, GPS souřadnice identifikující přesné místo pořízení, podrobnosti o fotoaparátu jako clona, expozice, ohnisková vzdálenost atd. A u wordovských dokumentů zase lze identifikovat, v jakém programu byly vytvořeny, počet revizí, celkovou dobu úprav, počet slov apod. A takto bychom mohli pokračovat i u dalších typů souborů.

Převezměte kontrolu nad daty, která po sobě zanecháváte

Jak je vidět, soubory obsahují celou řadu informací o naší identitě. Pokud potom například na Facebooku zveřejníte fotografii se psem u vás na zahradě, a to v dobré víře, nevědomky tím sdělíte i to, kde byla pořízena, a tak se každý může dozvědět kde bydlíte – což je příležitost pro stalking. Na druhou stranu programátoři na toto začínají myslet, a tak například v případě sdílení fotografie pořízené smartphonem dochází k tomu, že už při jejím odesílání jsou některá tato data anonymizována – typicky GPS souřadnice z místa pořízení.



Jak snížit tuto digitální stopu vlastnoručně? V první řadě je vhodné se postarat o to, aby se například vůbec nevytvářela. Jenže omezení toho, aby se metadata k souborům připojovala, není vůbec snadné. Ve své podstatě to znamená upravit nastavení každé aplikace, a řada z nich vám ani neumožní vypnout jejich pořizování a ukládání. Už pouhým otevřením souboru dojde k tomu, že kdy se tak stalo, je uloženo do inkriminovaného souboru. I přestože existují některé „osvědčené postupy“, jak tomu zabránit, vždy bohužel představují dodatečné řešení.

Možností je také naučit se ukládat soubory ve formátech, které metadata neobsahují nebo jen v minimální míře. Takovým příkladem je převod dokumentů do textového formátu (TXT) nebo formátovaného textu (RTF). V případě obrázků je to potom formát souboru PNG. K dispozici jsou i různé čističe metadat. Například Microsoft Office, respektive aplikace v tomto kancelářském balíku obsahují funkci Zkontrolovat metadata. Klikněte na Soubor -> Informace -> Zkontrolovat dokument -> Zkontrolovat metadata. Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat provede program kontrolu obsahu a předloží zprávu. Vy potom můžete vymazat všechna nalezená data nebo jen ta vybraná. Kontrola výchozích nastavení souborů vašich nejpoužívanějších aplikací by tak mohla pomoci obnovit nebo odstranit shromážděná data.



No jo, ale co ostatní typy souborů? Naštěstí existují i další programy třetích stran, které pomohou s odebráním všech (pokud je to jen možné) nebo konkrétních metadat. Mějte však na paměti, že odebírat metadata vždy nebo všechna, co lze, je zbytečné. Na druhou stranu svědomitý přístup k tomu, jaká metadata se zaznamenávají, vám může pomoci určit, jaké podrobnosti jsou zveřejněny v případě, že data poskytujete mimo svoji kontrolu.



Odstranění metadat ve Windows

Jak jsme si ukázali, metadata jako taková není těžké odstranit. Práci s nimi vylepšil i Microsoft. Zatímco dříve nenabízel moc možností, jak je odebrat přímo v systému Windows, nyní je vše jinak. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na soubor, vyberete možnost Vlastnosti a následně se přepnete na kartu Podrobnosti, dostanete informace o uložených metadatech jako na dlani. V případě, že je budete chtít odebrat, stačí využít odkaz zcela dole – Odebrat vlastnosti a osobní informace.

Dojde k otevření nového okna, kde jsou k dispozici dvě možnosti. Pokud si přejete všechna metadata zachovat, ale rádi byste měli i soubor bez nich, potom lze vytvořit jeho kopii. Nemají-li pro vás žádnou hodnotu, potom stačí vybrat druhou možnost a zaklikat si, co chcete konkrétně odstranit. Kliknutím na OK se změny provedou.



Po zavření okna si všimněte ještě jedné věci. Na kartě Podrobnosti lze přímo ve Windows některá metadata editovat. Tak máte možnost je upravit podle svého.



Závěrem

Souborových metadat existuje obrovské množství. I přestože jsme si ukázali, jak je v některých typech zobrazit a smazat, neznamená to, že vidíte všechna. Pokud bychom tak chtěli učinit opravdu, musíme jít více do hloubky a využít pokročilejší software či softwarové inženýrství. Mimochodem, ještě na jednu věc jsme zapomněli. Stejně tak jako z vašich dat může kdokoliv cokoliv vyčíst, tak si dávejte pozor na to, aby se vám náhodou v případě, že je budete nyní sledovat u někoho jiného, nestalo, že si s vámi bude někdo hrát. Z výše uvedeného totiž vyplývá, že metadata lze i podvrhnout, a tudíž je nelze uzamknout – ochránit proti případnému zneužití.