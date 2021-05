Krok za krokem. Jak přejít z prohlížeče Chrome na Edge

Souboj internetových prohlížečů neustal ani poté, co Chrome od Googlu drtivě ovládl trh. Především prohlížeč Edge má dobře rozdané karty, ať již díky odchodu Internet Exploreru, nebo jeho integraci ve Windows, případně tím, že začal používat stejné jádro jako Chrome. Jak si vedou tyto dva prohlížeče v přímém souboji, jsme popsali zde. Nyní poradíme, jak přejít od Googlu k Microsoftu.

Pokračujte tam, kde jste skončili

Jako každý program, tak i Edge je po instalaci připraven k použití. Co však není připraveno, je začít v procházení webu tam, kde jste v Chrome přestali. Proto musíte provést několik věcí. Otevřete Edge, klikněte na tři tečky v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.

Na kartě Profily vpravo klikněte na Importovat data prohlížeče. V otevírací nabídce vyberte Google Chrome, zkontrolujte, zda jste přihlášení a je vybrán váš uživatelský profil (případně pokud jste tak dosud neučinili, přihlaste se a vyberte ho). Zkontrolujte všechna data, která chcete migrovat, tedy importovat do Edge. Přenést lze oblíbené položky, záložky, uložená hesla, platební údaje, ale i třeba aktuálně v Chrome otevřené karty, a dokonce i nastavení, která mají oba prohlížeče stejná.

Edge jako výchozí prohlížeč

Dále budete muset nastavit Edge jako výchozí prohlížeč v systému Windows. Pokud byste tak neučinili, tak by to v případě pokusu jiných aplikací otevřít odkazy skončilo opět otevřením v Chrome. Přejděte do Nastavení systému Windows (Start -> Nastavení -> Aplikace -> Výchozí aplikace) a na pravé straně vyhledejte část Webový prohlížeč. Z otevíracího menu vyberte Microsoft Edge. Jen se ujistěte, že jste vybrali správný Edge – s modrou ikonou a zelenou vlnou, ne staré logo „E“, které odpovídá předchozí nechromové verzi Edge.



Vyberte si vyhledávač

Asi není překvapením, že ve výchozím nastavení Edge pro vyhledávání na internetu z adresního řádku používá Bing. I přestože nástroj pro migraci dat nepřenáší z Chromu historii vyhledávání a zadaná klíčová slova, můžete výchozí vyhledávač snadno přepnout zpět na Google. Případně vybrat jiný.



V Edge přejděte na Nastavení -> Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby a zcela dole v části Služby klikněte na poslední položku Adresní řádek a vyhledávání. Na další stránce si dole vyberte Google či jiný vyhledávač. Případně tlačítkem Spravovat vyhledávací služby lze přidat i další.

Zapněte další funkce

Nyní byste měli mít k dispozici většinu věcí, a tak navázat v procházení webu tam, kde jste v Chrome skončili. Doporučujeme však věnovat nějaký čas prozkoumání dalších nastavení a funkcí, které Edge přináší. Například pokud přejdete do Nastavení -> Systém, můžete zapnout funkci nazvanou Zesílení po spuštění. Ta po zavření udrží prohlížeč spuštěný na pozadí systému, takže se po jeho znovu spuštění načte rychleji.



Můžete také přejít na Ochranu osobních údajů, vyhledávání a služby a upravit funkci Ochrana před sledováním podle svých představ. Doporučujeme například zastavit sledování nebo vybrat striktnější nastavení. Přepnutím na jednu ze tří možností se vše nastaví samo, ale vy si položky můžete detailněji konfigurovat také sami.



Synchronizace nastavení mezi zařízeními

Abyste mohli procházení webu v Edge používat plnohodnotně, je vhodné ho nainstalovat na všechna vámi používaná zařízení. Tedy nejen na případné další počítače, ale také například na smartphone případně další zařízení. Poté je vhodné aktivovat a nastavit synchronizační funkci.



Přejděte do Nastavení -> Profily -> Synchronizovat a následně na Zapnout synchronizaci. Níže máte možnost vybrat konkrétně to co chcete synchronizovat, a tak přenášet i do ostatních zařízení. Přihlášením se do Edge prostřednictvím účtu Microsoft na jiných počítačích se systémem Windows by mělo automaticky docházet k synchronizaci vašich dat a můžete si dokonce stáhnout Edge pro Mac OS, iOS a Android.

Závěrečné ladění

A to je ze základního nastavení to zásadní, co je vhodné při swapu prohlížeče udělat. Edge si samozřejmě můžete nadále nakonfigurovat tak, aby vám co možná nejvíc vyhovoval. Doporučujeme například personalizovat stránku nová karta či vzhled nebo nastavit browser tak, že po jeho opětovném otevření se otevřou také všechny naposledy otevřené karty.