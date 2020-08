Na rok z domova. Google a Facebook uzavřely kanceláře. A co české firmy?

Pokud pracovník tráví většinu času u počítače, je v podstatě jedno, zda u něj sedí v kanceláři, nebo doma v pracovně či na balkoně. Tedy alespoň v případě, že je firma technicky připravena na zabezpečené vzdálené připojení do firemní sítě, zaměstnanec má potřebné technické vybavení a že jsou vedoucí daných pracovníků schopni jejich pracovní výkon posoudit podle jiných kritérií, než že „byli v práci“.

Zaměstnanci společnosti Google tak minulý týden dostali e-mail od ředitele společnosti Sundara Pichaie, ve kterém stojí: „Abychom našim zaměstnancům umožnili dlouhodoběji plánovat, prodloužili jsme možnost pracovat z domova až do 30. června 2021. To platí pro ty zaměstnance, kteří si tuto možnost dobrovolně vyberou a kteří zároveň mohou svou práci vykonávat i mimo kancelář.“

Pichai se tím dotkl jednoho často opomíjeného hlediska – možnosti a času věci naplánovat. Pokud nevíte, zda budete muset zpět do kanceláře za týden či za měsíc, nebo naopak, zda za tři týdny nebude práce z domova opět povinná, pak si těžko něco naplánujete jak v pracovním, tak rodinném životě.

Stejně jako většina ostatních firem i Google během jarní pandemie své kanceláře zcela uzavřel. Otevírat je začal na začátku srpna, a jak Sundar Pichai vysvětluje, velmi pomalu a obezřetně: „Od 6. července jsme postupně začali otevírat kanceláře ve městech a zemích, kde to externí podmínky dovolily. To umožní googlerům, kteří se do kanceláře vrátit potřebují, a pokud kapacita dovolí, i těm, kteří si to přejí, vrátit se na pracoviště. Návrat proběhne ovšem jen ve velmi omezené míře. Zhruba jednou za pár týdnů na jeden den a na bázi rotace. Kanceláře budou tedy otevřené jen zhruba pro 10 % původní kapacity. Zároveň budou na místě zachovávána přísná hygienická opatření tak, aby bylo umožněno zachovávat odstup a dodržovat požadavky na dezinfekci.“

Ještě o trochu dál zašla společnost Twitter, která nabídla zaměstnancům možnost pracovat z domova „navždy“. Citujme vyjádření Twitteru pro server TechCrunch: Díky našemu důrazu na decentralizaci a podpoře distribuované pracovní síly schopné pracovat odkudkoli jsme mohli reagovat rychle a umožnit našim lidem pracovat z domovů. Posledních několik měsíců prokázalo, že takto můžeme fungovat. Takže pokud jsou naši zaměstnanci v roli a situaci, která jim umožňuje pracovat z domova a chtějí to dělat navždy, tak jsme pro. Pokud ne, v našich kancelářích budou vítáni. S určitými opatřeními a až budeme mít pocit, že je bezpečné se vrátit.

O něco stručněji to shrnula personální ředitelka Twitteru Jennifer Christie: „Otevření kanceláří bude naše rozhodnutí, kdy a zda se do nich zaměstnanci vrátí, zase jejich. Mimo několika málo výjimek to ale nebude dřív než v září. A také to nebude rychlý návrat do stavu, jaký byl předtím – bude to opatrné, odůvodněné a postupné.“

Stejně tak to vidí vedení společnosti Facebook. „Je jasné, že covid hodně promění naše životy, a to rozhodně zahrnuje způsob, jakým většina z nás pracuje,“ řekl na schůzi se zaměstnanci Mark Zuckerberg. „Očekávám, že jedním z důsledků této etapy bude rostoucí trend práce na dálku,“ doplnil šéf Facebooku. Čeká přitom, že v příštím desetiletí bude zhruba polovina z jeho 48 000 zaměstnanců pracovat na dálku.

Společnost Apple posunula návrat do kanceláří do „začátku příštího roku“, nicméně se to týká zaměstnanců v kancelářích v USA. Je možné, že v Evropě dojde k dřívějšímu návratu. Již v uplynulých týdnech a měsících Apple zaváděl program Retail at Home, aby i pracovníci zavřených prodejen pracovali z domova jako online podpora prodeje a zákaznické péče.



Jak to je v českých firmách?

Koronavirová epidemie skoro nic nezměnila na způsobu práce v české pobočce společnosti Microsoft. „Microsoft je již dlouhé roky průkopníkem flexibilního stylu práce a práce odkudkoliv. Svým zaměstnancům tedy dlouhodobě umožňuje pracovat z místa, které jim k práci vyhovuje nejlépe a které je podporuje při sladění práce s osobním životem. V souvislosti s aktuální situací tomu není jinak, fungujeme v tzv. hybridním modelu. Ten zaměstnancům umožňuje pokračovat v práci z domu, jiní se zase naopak postupně dobrovolně vracejí do kanceláří,“ uvedl na dotaz redakce HR manažer Martin Hasinec. „V hybridním modelu nám nyní do kanceláří chodí dobrovolně každý den zhruba 120 kolegů z celkového počtu 800,“ doplňuje Hasinec.

Prázdnotou zejí i kanceláře českého softwarového bezpečnostního giganta, společnosti Avast. „Aktuálně má Avast své kanceláře zavřené, a tak téměř 2 000 našich zaměstnanců pracuje z domova. Všem našim zaměstnancům jsme poskytli potřebnou podporu, informace i vybavení, aby mohli být produktivní i ze svých domovů. Novým podmínkám se naši kolegové a kolegyně rychle přizpůsobili, takže to nijak neovlivnilo naše podnikání a ani zákazníci nepocítili žádnou změnu. Nedávný interní průzkum ukázal, že práce z domova má u některých zaměstnanců pouze lehce negativní dopad na produktivitu a pocit zapojení se – nejvíce jim chybí možnost interakce s kolegy,“ odpověděla nám formou oficiálního vyjádření společnost Avast.

Částečně z domova pracují i lidé v největším online obchodě Alza.cz. „Momentálně nějakou formu home office práce využívá 100 % zaměstnanců na kancelářských pozicích, od IT přes marketing ař po HR. Kancelářskou práci jsme tedy až na malé výjimky schopní dělat kompletně online. Zaměstnanci rozšíření benefitu přivítali, protože kromě toho, že ušetří čas potřebný na dojíždění, tak zároveň z domova pracují efektivněji, lépe se soustředí a mají větší klid na práci. Nicméně je samozřejmě část kolegů, kterým více vyhovuje práce z kanceláře, a ti mají možnost do kanceláří klasicky chodit,“ odpověděl nám Marek Premus, personální ředitel společnosti. „Během koronakrize jsme si vyzkoušeli, že se zaměstnanci v drtivé většině případů dokážou plně „přepnout“ do online režimu a pracovat stejně efektivně. Naopak home office logicky nelze aplikovat v prodejní síti, v logistice apod.“ doplňuje Premus.

U bezpečnostní softwarové společnosti Eset je situace trochu komplikovanější tím, že její české kanceláře nyní procházejí rozsáhlou rekonstrukcí, takže zaměstnanci fungují ve velké míře z domova v podstatě bez ohledu na koronavirus. „V centrále v Bratislavě i v některých pobočkách se postupně vracíme do stavu před nástupem koronaviru, samozřejmě s ohledem na situaci v jednotlivých zemích. V nejpostiženějších regionech fungujeme takřka výhradně z domova,“ doplnil šéf komunikace Esetu Ondřej Šafář.

Práce z domova ve velké míře uplatňují i u telekomunikačního operátora O2. „Na konci loňského roku jsme u pracovníků v kontaktních centrech (call centra, back office) začali testovat práci z domova. V té době to naráželo u zaměstnanců spíše na odmítavý postoj. Karanténa náš pilotní projekt urychlila a nyní je situace opačná. Lidé si na práci z domova zvykli a nechce se jim každý den docházet či dojíždět do kanceláří. Aktuálně tedy mohou lidé z kontaktních center po většinu času pracovat z domova. Minimálně jednou za dva týdny by měli docházet do práce, o interakci s kolegy a zaměstnavatelem ale ani tak úplně nepřijdou. Ti, kterým se práce z domova nehodí nebo jim nevyhovuje, můžou i nadále pracovat v kancelářích,“ vysvětluje Kateřina Mikšovská z tiskového oddělení O2 a doplňuje: „Ostatní zaměstnanci mohou pracovat z domova, pokud to umožňuje charakter jejich práce, a to vždy na základě dohody s jejich nadřízeným.“

Složitější je to samozřejmě v případě techniků, kteří musí vyrážet za koncovými zákazníky. „Sledujeme a respektujeme všechna doporučení vlády vydaná pro konkrétní region. V případě výjezdů do domácností samozřejmě zjišťujeme, zda není některý ze členů dané domácnosti v karanténě. Všichni naši technici jsou vybaveni ochrannými pomůckami (roušky, gely, ochranné rukavice). V případě, že by se vládní opatření zpřísnila, jsme připraveni omezit osobní kontakt mezi kolegy a opětovně zavést střídání menších týmů na pracovišti – pokud by se nákaza objevila u některého technika, nemuseli by do karantény všichni,“ vysvětluje zavedená opatření Mikšovská.

Ve výrobě je to, pochopitelně, mnohem složitější

Situace je samozřejmě komplikovanější, pokud jde o výrobu produktů vyžadujících speciální stroje, nástroje, materiál a přímou fyzickou interakci mezi zaměstnanci. Jak to funguje u českého výrobce reprososustav, společnosti AQ – Acoustique Quality, jsme se zeptali obchodního ředitele Karla Svobody.



„Práci z domova využíváme, zejména obchodní zástupci, kteří navštěvují obchodní partnery, mají již mnoho let home office ve dnech, kdy nejsou na cestách. Jsou totiž z různých koutů republiky. Celkem je to zhruba deset procent zaměstnanců firmy,“ vysvětluje Svoboda.

Stejně tak tomu je v současnosti a bude v blízké budoucnosti. „Vzhledem k tomu, že jsme výrobní firma, tak dělnické profese opravdu poslat domů pracovat nelze, náš CNC stroj se obvykle do garáže nevejde. U ostatních pozic zůstaneme v zásadě u režimu, v jakém jsme pracovali před koronavirem. Díky technologiím lze spoustu komunikace řešit na dálku, ale osobní kontakt je pořád nenahraditelný. Krátká porada ve 3-4 lidech vyřeší věci mnohem rychleji než spousta e-mailů nebo telefonů,“ doplňuje Svoboda.

Zásadní omezení a ochranné pomůcky do výroby nezavádí, apelují však na lidský rozum. „To, že je dobré si po návštěvě toalety umýt ruce, nám vtloukali do hlavy už ve školce. Takže zaměstnanci mají navíc k dispozici dezinfekci. Za zcela zásadní považuji, abychom všichni změnili svoje chování, když na nás přijde nějaká rýma, chřipka, covid, popřípadě jiná respirační choroba, kterou stejně nikdo neumíme předem sami diagnostikovat. Místo toho, abychom dělali hrdiny, že vydržíme hodně a naprskali to na všechny okolo, stačí zůstat těch pár dní doma a trochu to vyležet. Tady je pak home office docela dobré řešení pro ty, co se necítí tak špatně, že by nemohli něco udělat, ale je tam přece jenom riziko nákazy ostatních, a je asi jedno, jestli je to chřipka, covid nebo nepopulární rýmička. Takže za nás apel na zdravý rozum zaměstnanců a vzájemnou ohleduplnost,“ uzavírá Karel Svoboda.

Podobně je to kupříkladu i ve společnosti Amazon. Do ledna 2021 zatím mohou z domovů pracovat zaměstnanci „kancelářských profesí“, tato možnost se pochopitelně nevztahuje na pracovníky ve skladištích, bez kterých se neobejde logistika zboží – ti dostávají ochranné pomůcky.

Práce z domova se může stát standardem

Podle dostupných ohlasů se zatím zdá, že většina zkušeností z prací z domova je veskrze velmi dobrá.

„Naše zkušenosti jsou zatím velmi pozitivní. Kromě vyšší produktivity práce vidíme přínosy i v rozšíření území, odkud můžeme najímat nové zaměstnance,“ říká Kateřina Mišovská z O2.

„Koronakrize nás z bezpečnostních důvodů přiměla přesunout většinu kancelářských pozic téměř ze dne na den na home office a zjistili jsme, že jako firma takto dokážeme efektivně fungovat i během extrémně náročného období, které by se dalo přirovnat k druhé vánoční sezóně, odpovídá Marek Premus z Alza.cz a dodává: „Myslím, že to může do budoucna změnit celý trh práce. Dnes si velká část zaměstnanců vybírá práci i s ohledem na blízkost od domova. Pokud bude trend práce z domova u kancelářských pozic pokračovat, bude možná práce vlastně odkudkoliv!“ O tom, zda práci z domova zavedou jako trvalou možnost, zatím ještě nerozhodli. „Prozatím nemáme žádný hraniční termín návratu do kanceláří, pokud se nový systém osvědčí, zachováme práci z domova jako stabilní benefit,“ doplňuje Premus.



Oba tak naráží na jednu významnou výhodu práce na dálku. Firmy by tak mohli snadněji zaměstnávat i lidi bydlící na opačném konci republiky nebo žijící v zahraničí. V současnosti je typickým limitem doba, po kterou je ochoten zaměstnanec do zaměstnání cestovat.

Práce na dálku tak má možnost ušetřit spoustu neefektivně stráveného času a způsobit pokles hustoty dopravy zejména ve špičkách, což by se pozitivně projevilo i na čistotě ovzduší. Inspirací může být hybridní režim společnosti Microsoft – v jejich kancelářské budově na pražské Brumlovce je méně „židlí“, než je zaměstnanců. Pokud chce zaměstnanec pracovat v budově, rezervuje si konkretní místo a čas v rezervačním systému.

„Zkušenosti s prací z domova máme zatím velice pozitivní. Nutno ale říct, že jsme na ni byli velmi dobře připraveni,“ odpověděl Ondřej Šafář z Esetu, čímž naráží i na jednu důležitou podmínku. Firma musí mít systémy a procesy připravené tak, aby umožnily efektivní a bezpečné využití i při vzdáleném přístupu a zároveň zaměstnance musí mít takové technické vybavení, aby byl schopen práci na dálku vykonávat.

„Do budoucna se zaměříme na to, abychom vytvořili větší prostor pro flexibilitu v tom, jak pracujeme. Naše kampusy jsou navrženy tak, aby co nejvíce usnadnily spolupráci a setkávání. Koneckonců právě takto vznikly některé z našich největších inovací – díky náhodným setkáním v kanceláři. Je jasné, že hodně z nás tohle nechce ztratit,“ prohlásil šéf Google, Sundar Pichai a pokračuje: „Zároveň ale dokážeme velmi dobře fungovat i v rámci týmů rozprostřených po celém světě. Určitě budeme k lekcím, které se během této doby naučíme, přistupovat s otevřenou myslí. Studujeme data a feedback, který s námi zaměstnanci sdílí a věřím, že v konečném důsledku povedou tyto poznatky k vyšší flexibilitě a možnosti volby pro zaměstnance.“