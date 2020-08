Tipy pro Windows: zkuste webové kolekce či překlad celých webů

1. Jak uložit karty na později

Ať už pracujete na jakémkoliv projektu nebo děláte školní úkol, případně plánujete-li dovolenou, určitě se nevyhnete otevření několika webových stránek s různými zdroji, ze kterých čerpáte. Pro lepší přehlednost si je v Edge nyní můžete seskupit. To je zajímavá možnost, jak je mít nejen na jednom místě, ale také je zpětně kdykoliv později otevřít. Tato funkcionalita se jmenuje Kolekce. Svoji první kolekci vytvoříte tak, že v otevřené kartě kliknete vpravo nahoře na ikonu +. V postranním panelu klikněte na odkaz Zahájit novou kolekci. Tu pojmenujte a dole klikněte na tlačítko Přidat aktuální stránku. Přidávání opakujte na každé stránce, kterou chcete přidat do kolekce. Následně karty můžete zavřít, a kliknete-li znovu na ikonu +, potom je najdete zde, kde je lze i odebírat.

2. Jak přidat do Kolekce stránku na jeden klik

Chcete-li přidávat své karty opravdu rychle, potom využijte tento způsob. Klikněte na webové stránce pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Přidat do Kolekcí. Zde si můžete vybrat buď z již existujících kolekcí, nebo založit zcela novou.

3. Jak si uspořádat oblíbené položky

Možnost ukládat si odkazy na oblíbené stránky, nejen ty na panelu pod adresním řádkem, je užitečná funkce. Na jeden klik máte k dispozici své oblíbené weby a nemusíte jejich adresy nejen vypisovat do adresního řádku, ale ani si je pamatovat. Jestliže zde vaše sbírka utěšeně roste, potom se možná dostanete do stavu, kdy ji budete chtít uspořádat. K tomu slouží jedna funkce. Klikněte vpravo na hvězdičku a v dialogovém okně vyberte volbu Spravovat oblíbené položky. Ty se zobrazí v nové záložce. Pokud používáte složky, tak jejich strukturu uvidíte vlevo a položky v ní následně vpravo. Jak složky, tak položky lze přemisťovat, a to prostřednictvím myši – uchop a pusť.

4. Jak přeložit webové stránky do mateřštiny

Cizojazyčné weby je možné mít v češtině nebo v jiném jazyce. Stačí k tomu využít integrovanou funkci, která používá služeb internetového překladače. Klikněte na webu, který chcete přeložit, pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Přeložit do jazyka čeština. Prakticky ihned se tak stane a navíc se zobrazí dialogové okno. V něm máte možnost vybrat překlad do libovolného dalšího jazyka. Vítanou funkcí je potom možnost zatrhnout box, který vám bude inkriminovaný web překládat automaticky, kdykoliv ho navštívíte. To se může hodit v případech, že na něj chodíte často a nechcete stále dokola na překlad klikat.

5. Jak si zobrazit informace o vybraném textu

Podobně jako v Chrome, tak i v Edge máte možnost vyhledat informace ke slovu zobrazenému na webové stránce. Abyste tak nemuseli činit ručně v další kartě, stačí, pokud myší dvojklikem slovo nebo slovní spojení označíte a kliknete pravým tlačítkem myši. Vyberte volbu Hledat výraz na webu. Otevře se nová karta, do ní se vloží text a zobrazí výsledky ve vyhledávači Google.

6. Jak ztlumit web

Webové stránky díky různým interaktivním prvkům mohou po otevření přehrávat zvuky a animace. Nechcete-li být takto oslovováni, můžete si konkrétní kartu ztlumit. To provedete tak, že kliknete pravým tlačítkem na kartu stránky a vyberete volbu Ztlumit kartu. Pokud budete chtít opět zvuky použít, tak stejným způsobem je zase povolíte. A pokud byste tak nechtěli na každém webu činit zvlášť, máte možnost zastavit přehrávání pro všechny karty v nastavení Edge (funkce Oprávnění pro web).