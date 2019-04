Prodlouží zasedačku až na druhý konec světa. Videokonference od Logitechu

Společnost Logitech v Česku uvedla na trh videokonferenční systém Logitech Rally s modulárním příslušenstvím. Součástí je kamera Rally s rozlišením 4K a audio systém přizpůsobitelný nejrůznějším tvarům a velikostem místností.

Logitech Rally se hodí do jakékoliv místnosti, malé nebo velké.

To, co dělá Rally zajímavým, je několik zabudovaných systémů na zlepšení přenášeného obrazu a zvuku. Začněme u audia. V jedné sadě lze zapojit až sedm mikrofonů, přičemž v každém jsou vždy čtyři ruchové a čtyři směrové snímače. Výrobce udává, že optimální maximální počet lidí v zasedačce je 46.



Rally dokáže identifikovat aktivního řečníka a zároveň utlumit okolní ruchy (funkce RightSound). Navíc odrušuje i vibrace, které by se jinak mohly přenést do videokonference ze stolu. Zvuk je bez otravného echa a nikdo se neslyší dvakrát.

Kamerka má až patnáctinásobný zoom, při kterém dojde ke snížení rozlišení na 1080p, a umí se plynule a naprosto tiše otáčet. Defaultně je nastavena tak, aby zabírala všechny přítomné v místnosti (funkce RightSense). Pokud někdo přijde, rozpozná to a patřičně záběr „odzoomuje“. Analogicky se chová i v případě, že lidé místnost opouštějí. Pak záběr logicky postupně zužuje jen na přítomné. Logitech tak upustil od varianty, kdy by kamera vždy zarámovala pouze aktivního řečníka. K dispozici je několik přednastavených pozic, do kterých se kamera může při změně vrátit.

Funkce RightLight se pak stará o to, aby i lidem v protisvětle bylo vidět do tváře, barva pleti vždy odpovídala skutečnosti a obraz nevypadal nepřirozeně. Kamera dokáže detekovat obličej, takže v sadě funkcí najdete i rozmazání pozadí, pokud nechcete, aby druhá strana viděla, co je za vašimi zády.

Logitech Tap s připojeným mikrofonem a rozhraním Microsoft Teams

Součástí systému je i takzvaný table HUB s HDMI portem pro hosty, kteří tak mohou jednoduše a ihned ukázat svou prezentaci i mimo dedikovaný počítač.

Novinkou, která bude v květnu uvedena na český trh, je Logitech Tap s desetipalcovým dotykovým displejem. Desktopový tablet s možností uchycení horizontálně i vertikálně má sloužit pro plné využití komunikačních softwarů Google Hangout Cloud, Microsoft Teams a Zoom Rooms v rámci videokonferencí.

Ideální umístění kamery a zobrazovače (televizoru) v čele konferenčního stolu pak budí dojem, že ti, se kterými si právě přes videokonferenci povídáte, skutečně sedí s vámi v zasedačce.



Cena základní sestavy obsahující kameru, mikrofon, reproduktor, table HUB a display HUB (pro připojení hlavního počítače) pro místnost s dvanácti lidmi stojí 64 599 Kč.