Windows 95 slaví 25 let. Nyní je k dispozici i jako aplikace

Dne 24. srpna 1995 spatřil světlo světa operační systém Windows 95. Díky vývojáři Felixu Riesebergovi máme možnost si ho zpětně užít. Je totiž zodpovědný za skvělou aplikaci založenou na existujícím webovém projektu, který podporuje Windows 95, Windows 98 a celou řadu starších operačních systémů. Milovníci nostalgie, ale nejen oni si mohou užívat systém Windows 95 formou aplikace.

Existuje totiž ve speciální verzi, kterou lze spustit jako virtuální. Tak máte možnost zažít původní operační systém Windows 95 bez nutnosti ho instalovat. Dokonce není nutné instalovat ani virtuální stroj a následně provádět klasickou instalaci Windows. Stačí stáhnout, rozbalit a spustit soubor Windows95.exe a vše bude fungovat, jak má. Windows 95 je vlastně svým způsobem aplikace pro moderní pracovní plochy Windows. Tento software je určen pro všechny, kteří chtějí zažít starý operační systém Windows 95 nebo chtějí spustit některé ze svých starých her či aplikací. Jeho velikost je 300 MB a pracuje nejen ve Windows. Jakmile ji spustíte, překvapivě zabírá pouze 200 MB RAM, i když běží všechny staré systémové nástroje, aplikace a hry systému Windows 95. Pokud narazíte na nějaké problémy s aplikací, můžete vždy obnovit instanci Windows 95 uvnitř aplikace a začít znovu. Užijte si tuto nepředvídatelnou cestu Microsoftem za králem operačních systémů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ vše v jednom souboru

+ vypadá jako klasický Windows 95

- pomalejší běh

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (300 MB).

Fotor je snadno použitelný software pro vylepšení fotografií, který nabízí 13 různých nastavení jediným kliknutím, která byla nakonfigurována pro specifické potřeby fotografování, jako je portrét, podsvícení, flash, zataženo, jídlo, krajina a další.

Kromě předkonfigurovaných možností vylepšení můžete také ručně upravit nastavení expozice, jas, kontrast, různé detaily a vyvážení bílé barvy. Chcete-li ke své fotografii přidat umělecký nádech, můžete si vybrat z více než 60 efektů, včetně klasických, lomo, černobílých, uměleckých a viněty, jakož i z více než 30 různých stylů rámečků. Mezi další funkce patří oříznutí obrazu, simulace posunu náklonu, zobrazení před a po aplikaci úpravy a integrované sdílení na Facebooku, Flickru a Twitteru. A pokud si nástroj zamilujete, je dostupný nejen pro Windows, Mac OS X, ale také pro smartphony – iPhony a Android.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ přednastavené možnosti

+ sdílení na sociálních sítích

- nezjištěno

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (246 MB).

Pamatovat si všechna možná hesla, když každá služba má jiné „nároky“ na to, z čeho by měla být složena (počet znaků, kombinace malých a velkých písmen či speciálních znaků) je náročný úděl. I proto existují různé trezory pro hesla, kam si je lze bezpečně uložit.

Password Safe je správcem hesel nejen pro Windows. Program poskytuje bezpečné centrální úložiště pro hesla, telefonní čísla a další soukromé údaje. Stal se nejlepší volbou celé řady uživatelů, o čemž svědčí i přes milion stažení. Uložit si do něj tak lze seznam přihlašovacích jmen, hesel, PIN kódy atd., a to buď do jedné databáze, anebo do několika. Pro šifrování používá algoritmus Twofish anebo DES. Užitečný je i generátor hesel. K otevření této „truhly“ stačí pouze jedno heslo.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řazení informací

+ lze ukládat do více databází

- méně přehledné uživatelské prostředí

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (12,9 MB).

A ještě jeden podobný program jako ten předchozí. Slouží k automatickému vyplnění přihlašovacích údajů nejen na webové stránky a do služeb. Jde o přímou konkurenci podobného a známějšího programu s názvem LastPass.

Po instalaci programu při vyplňování formuláře v internetovém prohlížeči (podporované jsou IE/Edge, Firefox, Opera, Chrome a Safari) stačí kliknout, že chcete informace uložit, a při další návštěvě této stránky se automaticky postará o jejich zadání. Takto se lze přihlašovat také k programům přítomným v systému. Používat je možné více identit nebo definovat několik uživatelů (každý člen rodiny tak může mít přístup k jiným heslům). Data se ukládají v šifrované podobě (lze zvolit, zda lokálně, anebo na server služby) a lze k nim díky synchronizaci a mobilním aplikacím přistupovat i ze smartphonů. Demoverze je omezena na uložení maximálně deseti záznamů.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Android, iOS, Windows 7 a novější

Vyžaduje instalaci: NE

Čeština: ANO

+ ukládá i přístupové údaje u klasických aplikací

+ hesla pohromadě

+ lze si vybrat, zda mají být hesla uložena místně či na serveru

- nedokonalá a neúplná lokalizace

80 %