Osm triků, jak splnit požadavky školy a úřadů bez drahého vybavení

Tablet nebo chytrý telefon má doma téměř každý. Všechny námi vybrané tipy zvládne jakýkoli přístroj se systémem Android 5.0 a vyšším, tedy vyrobený v roce 2015 nebo později. Některé aplikace lze instalovat i na starší systémy, ale třeba u produktů Microsoftu se to již nepovede.

Pokud doma máte i nějaký starší a dnes obtížně použitelný notebook nebo desktop, připomínáme náš starší článek Vyrobte z plečky na vyhození počítač na práci i výuku.

Kam na internet: aplikace poradí, kde je zdarma wi-fi

Pokud nemáte připojení k internetu, online komunikace se školou a úřady se tím samozřejmě značně komplikuje. Naštěstí je spousta míst, kde se můžete k síti připojit bezplatně.

Najít takové místo pomůže aplikace Instabridge. Jejím hlavním nedostatkem je vyžadování většího množství oprávnění do systému a docela výrazné otravování reklamou (v rámci aplikace), nicméně patří k nejpoužívanějším a má rozsáhlou udržovanou databázi. Po konci české služby Wifič! je to asi nejpraktičtější volba.



Instabridge

Ovládání je jednoduché, podle GPS ihned najde dostupné sítě ve vašem okolí, případně si je můžete prohlížet v mapě. Dostupné v tomto případě znamená buď připojitelné bez hesla, nebo zabezpečené, ale se známým heslem, které vám Instabridge nabídne. Pokud naopak wi-fi máte a chcete se o ni podělit s lidmi z okolí, můžete ji do aplikace přidat. Databázi sítí si můžete stáhnout do paměti a používat v offline režimu.



Pro chytré telefony a tablety se slotem pro SIM kartu může být pohodlnější variantou zakoupení datové karty mobilního operátora, většina během nouzového stavu připravila speciální nabídky. Například operátor Mobil.cz z portfolia vydavatelství Mafra, pod které patří i iDNES.cz, nabízí za 200 Kč předplacenou kartu se solidním balíkem 1,6 GB dat (nabídka končí

30. dubna 2020).

Dokumenty: jak otevřít PDF, editovat DOC a XLS

Prohlížeč obrázků je v každém telefonu nebo tabletu v základní výbavě, na video a zvukové soubory spolehlivě poslouží VLC, pokud potřebujete pomoci přepsat mluvené slovo do textu, doporučujeme Transcribe Player, který umožňuje skokové vracení a popoběhnutí o 2 a 5 sekund, nebo změnu tempa čtení bez tonálního zkreslení.

I na tabletu či telefonu snadno zobrazíte PDF dokumenty, poslouží k tomu buď klasicky Adobe Acrobat Reader, nebo Google PDF Viewer.

Nabidka Microsoft Office, psaní textu ve Wordu, PDF dokument otevřený v Adobe Reader

Na tabletech lze docela dobře pracovat i na dokumentech, a to nejen pasivně číst, ale i aktivně psát a upravovat. Při použití OTG kabelu (vysvětlíme dále) můžete připojit obyčejnou USB klávesnici, pokud použijete USB rozbočovač, tak i USB myš. Samozřejmě, oboje lze připojit i pomocí Bluetooth, pokud jsou na to periferie připraveny.



Rozumnou volbou je kancelářský balík Google Docs, pokud máte účet u Microsoftu, pak vám výborně poslouží Microsoft Office pro Android. wordovské dokumenty, excelovské tabulky a další dokumenty tak zpracujete i na mobilním zařízení. Fantasticky funguje OCR rozpoznávání textu, vyfotíte stránku textu a za několik sekund ji máte ve Wordu jako běžný zpracovatelný text.

Skenujeme dokumenty: samotné vyfocení nestačí

Zadání úkolů (ale nejen jich) často končí formulací „vyplněný papír naskenujte a odešlete (dokument podepište, naskenujte, pošlete)“. Pokud chybí skener, přichází na řadu foťák chytrého telefonu, což velmi často přináší mizerné výsledky, rozmazané a tmavé, nebo naopak příliš světlé.

Office Lens

Důstojná náhrada skeneru se jmenuje Office Lens, se kterou s trochou snahy vytvoříte velmi kvalitní digitální podobu papírové předlohy. Papír položíte na dostatečně světlé místo. V aplikaci OfficeLens namiřte telefon na papír tak, aby se celý vešel do záběru, oranžový rámeček byl kompletní. Stiskněte tlačítko a program se postará o zbytek: korektní ořez dokumentu, jeho vyrovnání do pravoúhlé rovinné podoby, korektní exponování a vyvážení bílé. Výsledek uloží ve formě obrázku, nebo PDF dokumentu.



Fotoskener

Pokud potřebujete vyfotit lesklou předlohu (fotografii, zalaminovaný dokument), sáhněte spíše po aplikaci Fotoskener. Podle návodu aplikace v ní pořiďte čtyři fotky dokumentu se vzájemným přesahem, včetně okolí dokumentu. Výsledná spojená fotka neobsahuje odlesky a je dorovnána a oříznuta tak, jako by ji pořídil opravdový skener.



Tiskneme na tiskárně rovnou z tabletu

Tisknout přímo z tabletů a telefonů na chytrých tiskárnách dnes není žádný problém, většina modelů to pomocí vhodné aplikace zvládá bezdrátově, skrze cloudovou službu, nebo tiskovou e-mailovou adresu. Pokud máte přístup jen ke staré tiskárně s USB portem, je situace maličko komplikovanější, ale naštěstí řešitelná.

PrinterShare Mobile Print

Potřebujete k tomu USB OTG kabel. OTG je zkratkou z on-the-go a v podstatě jde o kabel, na jehož jednom konci je microUSB konektor nebo USB-C konektor, který připojíte do tabletu či telefonu, a na jeho druhém konci klasická velká USB-A samice, jaké jsou běžně na noteboocích a desktopech. Do tohoto konektoru pak můžete připojovat periferie podle potřeby: myš, klávesnici nebo třeba právě tiskárnu. Kabel pořídíte od 50 do 150 Kč.



Samotný telefon si s tiskárnou neporadí, potřebuje k tomu vhodnou aplikaci. Buď sáhnete pro aplikaci výrobce tiskárny, například HP Print Service Plugin, nebo univerzální PrinterShare Mobile Print, která nabízí jak dnes populární bezdrátové služby, tak i připojení USB kabelem.

Pokud se k tiskárně nedostanete, můžete využít veřejných, například v knihovnách, copycentrech nebo některých papírnictvích, samozřejmě podle toho, jak budou opětovně otevírány. V takovou chvíli se vám bude hodit jakákoli USB paměť, kam můžete dokumenty k tisku přes USB OTG kabel zkopírovat. Dobrý je k tomu nějaký správce souborů, ve kterém můžete soubory kopírovat a přejmenovávat.