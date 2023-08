Microsoft vydal něco jako švýcarský armádní nůž pro Windows. Umí toho hodně

Jmenuje se PC Manager a je zcela v režii společnosti Microsoft. Slibuje zvýšení rychlosti Windows 10 a 11 na několik kliků myši. Nabízí snadnou kontrolu nad systémem s možností odstranění virů a správy úložiště. Zatím se nachází ve fázi veřejné bety, takže nemusí vypadat a ani fungovat tak, jak by měla. Na což je zapotřebí brát zřetel.

Hlavní okno PC Manageru

Svými funkcemi by aplikace mohla připomenout neoficiální softwarový nástroj pro opravu a čištění Windows jménem CCleaner (kdysi uživateli Windows velmi uznávaný a používaný).

Po instalaci a spuštění v hlavním okně zobrazí aktuální využití operační paměti a temporary files (velikost dočasných souborů). Tlačítkem Boost nacházejícím se hned vedle se můžete pokusit o snížení obsazení paměti a pročištění dočasných souborů. A ono to opravdu funguje. Po provedení byste měli navrátit zpět nějaký výkon PC, a to aniž byste museli restartovat systém. A to se někdy opravdu hodí – zvlášť tehdy, pokud PC restartujete sporadicky a využíváte především jeho uspání.

Následují čtyři oblasti. Popisky u každé prozradí, k čemu slouží, a odkazy vedou na detail funkce. Zcela dole je možné přepínat mezi částmi pro čištění a bezpečnost. Jakmile to uděláte, zobrazí se karta s bezpečnostními volbami. Zcela nahoře díky ozubenému tlačítku je možné se přepnout do nastavení PC Managera, kde je možné nastavit automatické spouštění programu s Windows a rovněž jeho automatickou aktualizaci.