Malý úvod do cloudu, byznysu, který firmám přináší miliardové zisky

Portál History-computer.com sestavil žebříček deseti největších cloudových společností na světě a podal informace o tom, v čem tkví jejich úspěch a na co se v byznyse zaměřují. Existuje totiž mnoho různých společností podnikajících právě v tomto odvětví.

Zatímco některé jsou velmi známé, jiné už méně a jiné jsou sice známé, ale díky názvu cloudového řešení, nebo dokonce jen zkratce si málokdo uvědomí, že za nimi stojí například někdo hodně velký významný. To je ostatně i případ jedničky na trhu.

Vítejte ve světe cloud computingu

Když se řekne AWS. Možná vám to nic neřekne, možná ano. Edukovaní v IT oboru budou vědět, že jde o zkratku služby Amazon Web Services. A hned první písmeno jasně prozradí, kdo za názvem stojí. Každopádně vězte, že AWS je největším poskytovatelem cloudových služeb na světě. Specializuje se na řešení IaaS (infrastruktura jako služba), PaaS (platforma jako služba) a SaaS (software jako služba).

Jde o největší řešení, která se mohou pochlubit širokou sadou infrastrukturních služeb. Pomocí AWS lze hostovat webové stránky, vytvářet a používat složité aplikace, virtualizovat, využívat IoT a dělat mnoho dalších zajímavých věcí. Zkrátka, získat možnost využívat vše co se týká IT v cloudu.

Nepopíratelnou dvojkou na trhu je společnost Microsoft se svým řešením Azure. To slouží k poskytování široké škály cloudových služeb a řešení pro podniky a vývojáře.

Azure rovněž nabízí služby IaaS, PaaS a SaaS pro vytváření, správu a nasazování aplikací a služeb ve virtuálním prostoru. Microsoft Azure má širokou základnu zákazníků po celém světě, od malých firem po velké korporace. Jeho flexibilita, škálovatelnost a široká nabídka služeb z něj dělají oblíbenou platformu pro využití moderních technologií a služeb v cloudu.

Žebříček 10 největších cloudových společností podle obratu v roce 2022 Amazon Web Services – 62 miliard USD Microsoft Azure – 51,5 miliardy USD BM Cloud – 21,7 miliardy USD Google Cloud Platform – 19,2 miliardy USD Alibaba Cloud – 12 miliard USD Cisco Cloud Solutions – 11,6 miliardy USD Salesforce – 7,72 miliardy USD Adobe Cloud – 7,2 miliardy USD Oracle Cloud – 5,8 miliardy USD Workday – 5,14 miliardy USD Zdroj: History-computer.com

Třetí místo patří dalšímu IT gigantovi – avšak ne společnosti Google – ale IBM (i když Google je IBM už na dohled). Služba se jmenuje IBM Cloud a rovněž poskytuje IaaS, PaaS a SaaS. Zaměřuje se taktéž na podnikové zákazníky a poskytuje komplexní řešení pro jejich potřeby.

Co cloud nabízí a proč je tak oblíbený?

Jedním z nejvýraznějších benefitů cloudových služeb je jejich schopnost rychle reagovat na měnící se potřeby firem. Díky virtuálnímu charakteru cloudových prostředků mohou firmy snadno upravit svou výpočetní kapacitu, nebo úložiště na základě aktuálních požadavků – využívat pro analýzy dat, strojové učení, procesy spojené s umělou inteligencí, IoT či blockchain.

To umožňuje firmám inovovat a přizpůsobovat své IT prostředí podle různých aplikací a projektů. Navíc díky tomu snižují náklady a zároveň zvyšují efektivitu, protože neplatí za nepoužívané IT zdroje.

Tradiční on-premise infrastruktury, tedy hardwaru a softwaru, který je v prostorách uživatelské firmy, navíc vyžadují velké investice do hardwaru, datových center a jejich provozu. Přechod na cloudová řešení odstraňuje potřebu investic do fyzického hardwaru a jeho údržby, což snižuje výdaje podniků. Namísto toho platí firmy za služby, které využívají, a často mohou zvolit model platby „pay-as-you-go“, kde platí pouze za skutečně spotřebované zdroje.

Dostupnost a spolehlivost

Protože Cloud computingu nikdy nespí, snaží se u něj firmy zajistit provoz bez výpadků služeb. To je pro firmy klíčové, protože jakýkoliv výpadek může mít vážné následky na jejich provoz a zákazníky. Cloudoví poskytovatelé často poskytují garance dostupnosti (SLA - Service Level Agreement), které stanovují minimální procento času, kdy jsou jejich služby dostupné.

Cloud computing zkrátka firmám nabízí jisté výhody, a přitom nemusí řešit řadu věcí – IT hardware, IT odborníky, růst IT apod. zpřístupňuje jim dostatek výpočetních zdrojů na vyžádání. Díky cloudovým službám mohou společnosti snadno škálovat své aplikace podle aktuálních potřeb. Když roste počet uživatelů nebo se zvyšuje zátěž na aplikaci, mohou aktivovat další výpočetní kapacitu, a tak udrží výkon aplikace na požadované úrovni. Tento princip elastického škálování je ceněný pro moderní webové aplikace s proměnlivou návštěvností.

Kdo vynalezl cloud computing?

Cloud computing nemá svého vynálezce, ale jde o výsledek dlouhodobého vývoje a inovací v oblasti informačních technologií. Přestože koncept cloud computingu začal nabývat na významu a popularitě v průběhu posledních dvou desetiletí, jeho základy byly položeny již v 60. a 70. letech 20. století společně s vývojem počítačových sítí a rozvojem internetu. První podobnosti s cloudovým konceptem se objevily s vývojem vzdáleného přístupu k počítačovým zdrojům (tzv. time-sharing), kdy uživatelé mohli sdílet výpočetní kapacity velkých počítačů.

Koncept cloud computingu začal být formálně rozvíjen a věnována mu pozornost v prvním desetiletí 21. století. Již v roce 2006 Amazon zavedl AWS - svou první veřejnou cloudovou službu, která se zpočátku nazývala S3 (Simple Storage Service), nabízející především úložiště dat. Dnes se v AWS nachází více jak 200 integrovaných funkcí a služeb. Tímto krokem začala nová éra vývoje cloudových služeb. Následovali další velcí hráči jako IBM, Google a Microsoft, kteří rovněž vstoupili na trh s vlastními cloudovými platformami.

Které top firmy/služby využívají jaký cloud?

Celá řada předních společností se dnes spoléhá na cloud computingu. Tak například možná byste to do ní neřekli, ale Apple nemá vlastní řešení, ale pronajímá si ho jako službu. Celý IT ekosystém Apple je tak z větší části provozován na AWS a Microsoft Azure. Podobně je na tom oblíbená streamovací služba Netflix. Ta téměř pro všechny své výpočetní výkony a úložné potřeby používá AWS.

Například i Airbnb využívá cloudové služby pro správu a ukládání dat o nemovitostech, rezervacích a platebních transakcích. Uber potom pro správu a optimalizaci provozu a tras vozidel, a také pro poskytování geografických informací a navigace pro řidiče a zákazníky. A takto bychom mohli pokračovat dále. Není skoro žádné větší společnosti, ale i menší, která by v současné době nevyužívala alespoň některé cloudové služby. Jiné na nich fungují zcela.

Závěrem

Cloud computing je tedy vlastně rozsáhlá síťová výpočetní technika. Provozuje cloudový aplikační software na serverech rozmístěných po celém internetu. Služba umožňuje uživatelům přistupovat k souborům, programům a službám nacházejícím se v cloudu odkudkoliv, čímž jim odpadá nutnost být neustále poblíž fyzického hardwaru. A v neposlední řadě, cloud změnil náš život.

Pokud bychom ho vypnuli, byli bychom bez většiny věcí, které dnes a denně používáme ve svém životě. Na cloudových technologiích je provozována i umělá inteligence, a právě tato oblast se nyní dostala do hlavního zájmu IT firem – jde o trend. Bez cloudu by její popularita nebyla tak značná.

Celkově lze říci, že výpadek cloud computingu by měl značný dopad na globální ekonomiku, firem, organizací i jednotlivců. Proto jde o významnou IT část současné populace. Firmy si to uvědomují, a proto v ní panuje obrovská konkurence, což je dobře. Zisky firem se přitom pohybují i někde kolem 60 % z obratu. Podle společnosti Gartner trh s cloud computingem v tomto roce bude mít hodnotu 600 miliard dolarů a v roce 2025 by měl dokonce dosáhnout 800 miliard dolarů. A to už je celá řada pádných miliard se jí věnovat.