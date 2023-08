Počítačové mýty: Pravda, lži a co skutečně platí

1. Anonymita na internetu

Anonymní režim v browseru Google Chrome

Internet je nekonečná dálnice, na které lze surfovat 24 hodin denně 365 dní v roce. Uživatel hltající obsah z tabletu, počítače nebo smartphonu se zdánlivě může domnívat, že na druhé straně drátů ho nikdo nedokáže vypátrat. Vždyť ho přece nevidí. To je sice pravda, ale už jen pouhým připojením k internetu o sobě sdělí celou řadu informací – jakým zařízením se připojil, odkud, jaký operační systém používá, rozlišení obrazovky apod. – a vůbec si to neuvědomuje. Dokonce byly vyvinuty technologie, které by měly anonymitu „zaručit“. Ať už to jsou různé proxy servery či VPN služby, nebo inkognito režimy v browserech, nevěřte tomu, že vaše připojení bude opravdu anonymní. Vždy se najde někdo, kdo zaznamenává vaši aktivitu a vy nikdy nevíte, k čemu ji může zneužít.

Například anonymní režim v browserech funguje velmi dobře především pro potřeby, kdy chcete skrýt své chování před ostatními uživateli počítače. Je sice pravdou, že vaše historie vyhledávání na internetu, cookies soubory a další data se během anonymní relace neukládají, tím však soukromí víceméně končí. Soukromé prohlížení brání webovým stránkám vědět, kdo jste (pokud se nepřihlásíte na stránky), ale neskryje vaši IP adresu. Kromě toho mohou uživatelské aktivity stále vidět poskytovatelé internetových služeb a vlády.