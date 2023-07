Rozšíření prohlížečů vám ukáže bionické čtení nebo pomůže se soustředěním

V minulém článku jsme přinesli tipy na některá zajímavá rozšíření internetových prohlížečů Chrome a Edge. Dnes na něj navážeme.

Lepší čtení

Říká se, že bionické čtení pomáhá urychlit čtení prostřednictvím fixačních bodů. Může mít velký vliv na rychlost a efektivitu čtení tím, že vám pomůže soustředit se na části slov/písmen, na kterých záleží nejvíce – například je ztuční. Určeno je nejen pro lidi, kteří mají potíže se čtením, protože se jejich soustředění snadno mění, nebo možná proto, že trpí dyslexií. Problémy se čtením se denně zabývá zhruba 10 % celé populace. Studie navíc ukazují, že náš mozek dokáže číst mnohem rychleji, než naše oči dovolí, a že někdy je pro nás těžké najít začátek nového slova nebo věty. Proto existuje rozšíření Bionize.

To využívá sílu bionického čtení k přeměně jakéhokoliv textu na něco, co někteří z nás mohou „projít očima“ rychleji a s menším úsilím. Je důležité poznamenat, že podle tvůrců rozšíření v současné době neexistuje žádný empirický důkaz, že bionické čtení zlepšuje čtení. Někteří uživatelé navíc uvedli, že se čtením bionického textu mají větší potíže. Proč to tedy nezkusit na vlastní kůži a nezjistit, zda se pro vás čtení případně stane příjemnějším? Dejte nám vědět, zda to na vás funguje stejně jako na nás.