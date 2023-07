Naučte Chrome a Edge novým kouskům, třeba udělat z YouTube rádio

Browsery Chrome a Edge toho v základu umí hodně. Další funkce v nich můžete aktivovat díky rozšířením. Jejich použití je snadné. Stačí si vybrat jedno z internetového obchodu a následně kliknout na tlačítko Přidat do Chromu. V případě, že používáte internetový prohlížeč Edge, tak kliknout na tlačítko Získat. Následuje instalace do browseru. Na hlavním panelu se rozšíření objeví buď ve formě ikony, nebo klikněte na ikonu puzzle a připněte si ho na hlavní panel manuálně, aby bylo v případě použití k dispozici.

YouTube v režimu rádia

Oblíbenou streamovací platformu YouTube je možné v browseru sledovat napřímo, nebo v případě, že vám stačí zvuk, tak třeba se z jeho karty přepnout do jiné – zvuk totiž poběží dále. Kromě zvuku však bude stále přehrávané video, a to na pozadí zbytečně vytěžuje systémové prostředky počítače (především v případě videa ve vysokém rozlišení), čímž stoupne i elektrická spotřeba počítače, zkracuje se výdrž běhu na baterie a případně dochází k aktivaci dodatečného chlazení, tedy ventilátorů, z důvodu nárůstu teplot. Omezit to lze díky rozšíření Radio Mode for YouTube, které umožňuje poslouchat zvuk videa, nenechat se rozptylovat vizuálními prvky, a nevytěžovat počítač přehráváním videa.