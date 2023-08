Skoncujte s rozdvojením a propojte dvě důmyslné kalendářové služby

1. Jak přidat Google kalendář do Outlook kalendáře

Jak přidat Google kalendář do Outlook kalendáře

Někdo preferuje nebo je nucen používat Google kalendář, někdo si čas organizuje pomocí Microsoft Outlook kalendáře. Jiní zase musí používat oboje. Když potom plánuje čas, nebo potřebuje nahlédnout co, kdy a kde, musíte se dívat minimálně na dvě místa. Propojením těchto dvou oddělených entit se tohoto problému lze zbavit jednou pro vždy.

Nejdříve si otevře svůj Google kalendář. Přejděte kurzorem myši (na levé straně) na kalendář, který chcete synchronizovat a klikněte na zobrazené tři tečky. Následně zvolte položku Nastavení a sdílení. Ve stromové struktuře vlevo se objeví položky a vy klikněte na volbu Integrovat kalendář. Na pravé straně přejděte níže a zkopírujte informace v boxu „Tajná adresa ve formátu iCal“. Nyní jste připraveni k importu kalendáře do Outlook kalendáře.

Otevřete si Outlook ve webovém prohlížeči, přejděte na kalendář, zobrazte navigační podokno (klikněte na tři čárky vedle tlačítka Domů) a níže klikněte na volbu Přidat kalendář. V otevřeném okně klikněte na volbu Přihlásit se k odběru z webu. Na pravé straně vložte zkopírovanou tajnou adresu. Dále kalendář pojmenujte, případně nastavte jeho barvu a symbol a zvolte do jaké sekce kalendářů má být přidán. Tlačítkem Importovat proces dokončíte. A to je vše. Během chvilky se importují data a kalendář z Gmailu začne do kalendáře v Outlooku automaticky pravidelně sypat informace. Výhodou je, že pokud používáte e-mailového klienta Outlook, tak i v něm samozřejmě importovaný kalendář z Gmailu bude viditelný.