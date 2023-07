Truhla PC pomocníků pohlídá přestávku, převede text nebo vytvoří QR kód

Společnost Parallels má na svém kontě několik programů. A jedním z nich je od roku 2016 Parallels Toolbox. Postupem času „dozrává“, a to díky neustálému vývoji. Jde o balíček, který se skládá z více než 40 softwarových nástrojů a utilit jak pro systém Windows, tak Mac OS, které jste si vždy přáli mít na dosah ruky. Všechny se přitom zaměřují na jednu věc, a tu zvládají skvěle.

Myšlenkou Parallels Toolbox je umožnit každému uživateli maximálně využít potenciál svého Macu nebo PC s Windows – aniž by se musela vyhledávat a měnit složitá systémová nastavení. Dalším důležitým aspektem je, že pro změnu třeba jedné, dvou či i několika desítek vlastností systému nenutí stahovat několik aplikací navíc.

Pokud tak chcete vytvořit například čárový nebo QR kód, GIF, případně uvolnit operační RAM anebo pořídit screenshot obrazovky, rozbalit soubory nebo udělat některou z dalších více než čtyř desítek dalších věcí, lze to uskutečnit pomocí tohoto balíčku.

Sada sice není k dispozici zdarma (stojí 600 Kč na rok), ale v rámci zkušební verze si ji lze vyzkoušet po dobu jednoho týdne. Našince jistě potěší, že je přitom komplet v češtině. A právě fakt, že Parallels Toolbox je placený, může za to, že stojí za pozornost – dostává se mu adekvátní péče.

Po stažení instalačního souboru a jeho spuštění následuje dotažení veškerých ostatních součástí. Následuje klasická instalace, potom se spustí průvodce, který vás v rychlosti zasvětí do ovládání.

Průvodce ukáže, co a jak.

Aplikace se skládá z hlavního okna. Pro lepší použití je tu dashboard, do kterého si lze umístit vybrané aplikace – například ty, které se budou používat nejčastěji a ty ostatní je možné najít hezky vedle sebe v části knihovna. Ta má pro filtrování přednastavené oblasti a lze v ní i vyhledávat.

Hlavní okno programu

Před prvním použitím jakéhokoliv nástroje se budete muset buď zaregistrovat a získat tak účet Parallels, anebo můžete použít Apple, Google či Facebook účet. Nebudeme podrobně popisovat k čemu všemu slouží všechny nástroje – protože jich je opravdu mnoho a není těžké to pochopit – ale pojďme se podívat jen na některé z nich.

Vybrané aplikace mají speciální mód, díky kterému jsou neustále nad všemi okny. Jenže ne každá aplikace toto nabízí, a přitom by se to hodilo. Díky hned prvnímu nástroji umístěnému v dashboardu toho však můžete dosáhnout u každé aplikace. Je libo přestávku? Potom je tu stejnojmenná funkce. Ve výchozím nastavení je stanoveno, že po 50 minutách vás donutí si udělat 5minutovou přestávku. Doby si však lze změnit, a to prostřednictvím ozubeného kolečka. Ostatně samotné kolečko najdete u všech ostatních aplikací a slouží rovněž ke konfiguraci nástrojů podle potřeb.

Nástroj Přestávka

Zajímavou pomůckou může být i Transformace textu. Pokud vám někdo pošle text psaný velkými písmeny, asi nebudete chtít ho ručně přepisovat do klasické podoby. Někdy by se vám však mohla hodit taková transformace, kdy každé první písmeno slova bude velké a další malá. Nebo co využít psaní pozpátku, případně zakódovat do URL adresy nebo ho transformovat do „velbloudího písma“? S tímto pomůže – a k dispozici má ještě více variant – nástroj Transformace textu.

Nástroj Transformace textu

Ani čtení, nebo tvorba čárových a QR kódů již nebude složitostí. Stačí zadat text a QR kód bude na světě. Funkcí Nerušit vypnete všechna oznámení, a to po zvolenou dobu. K dispozici jsou i systémové nástroje, jako možnost zakázat počítači přejít do režimu spánku, což se může hodit při stahování, nebo kódování videa apod. Prezentační režim se postará o vypnutí rušivých prvků v případě prezentování.

V případě multimédií je možné převádět do jiných formátů jak zvuk, tak video. Stačí si nastavit parametry a spustit. Hodit by se jistě mohl i převodník jednotek. Kolik stop je jeden metr? Nebo kolik litrů má jeden galon? Případně kolik stupňů Celsia je 125 stupňů Fahrenheita apod. Čtečka obrázků potom díky zabudované OCR technologii umí vyextrahovat případný text v něm umístěný. Stačí ho nahrát, respektive do nástroje přetáhnout myší jako soubor.

Nástroj Rozpoznat text

K automatizaci, tedy například spuštění posloupnosti vybraných položek slouží nástroj Spustit – např. umí spustit najednou vybrané aplikace, dokumenty apod. Bude-li notebooku docházet energie, potom tu je Úspora energie. A Vyfotit pořídí foto z kamery a uloží do PNG souboru. Vypnutím mikrofonu nebo kamery se postaráte o to, aby v případě potřeby nikdo neslyšel, co říkáte, nebo vás neviděl. A sledovat přenos dat z a do PC umí další nástroj, který můžete mít neustále na očích. Snadno lze šifrovat i soubory, měnit rozlišení obrazovky nebo velikosti obrázků. A možná přijde i vhod jedním kliknutím možnost stáhnout video z Facebooku, YouTubu, Vimea či dalších streamovacích služeb.

Úplný seznam dostupných nástrojů (ne všechny jsou však dostupné jak pro Mac OS tak Windows), najdete zde, a to včetně vysvětlení a instruktážního videa, kde je patrné, k čemu slouží a jak fungují (to nechybí ani přímo u každé z aplikací toolboxu).

Závěrem

Parallels Toolbox je navržen pro kreativní jednotlivce, studenty, majitele malých podniků, chronické multitaskery, IT manažery a další uživatele. Každému umožňuje vytěžit maximum ze svého Macu nebo PC a přitom není nutné používat další jiné nástroje.

Osvojíte-li si nástroje z tohoto balíku, potom neuplyne den, kdybyste alespoň jeden z nich každý den nepoužili. Oprostí vás to od hledání, nebo používání jejich jak offline, tak případně online alternativ. Navíc fungují, i když zrovna nejste připojeni k internetu, což v případě online nástrojů neplatí. K tomu jsou neustále po ruce. Parallels Toolbox dokonce může patřit mezi vaši standardní výbavu počítače, podobně jako například PowerToys od Microsoftu.