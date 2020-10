U jednoho stolu i v karanténě. Takto může vypadat výuka i práce budoucnosti

Společnost HTC si pro uvedení Vive XR Suite nemohla vybrat lepší chvíli. Ještě před pár měsíci by nástroj na pořádání schůzek, porad, konferencí, přednášek a výstav ve virtuálním prostředí působil jako zbytečná futuristická hračka pro geeky.

Nyní to ale najednou dává docela smysl: neexistuje jiná možnost, jak bych si dnes sedl s ředitelem společnosti HTC Grahamem Wheelerem k jednomu stolu, hovořil s ním z očí do očí a sledoval společnou prezentaci na jedné velkoplošné obrazovce.



Jedno prostředí pro všechny

Základem nově uvedeného balíku služeb XR Suite je systém Vive Sync, který v HTC původně vyvinuli jako vnitrofiremní nástroj pro příjemnější a efektivnější spolupráci týmů na Tchaj-wanu, ve Spojených státech a ve Velké Británii. Na jaře letošního roku jej během první vlny pandemie uvolnili pro veřejné použití.

Nyní k němu připojují pět specializovaných aplikací pro interakci ve virtuální realitě a zabalili je do společného kabátku s jednotným přihlašováním, jednotnou tvorbou avataru a jednotným nastavením pod názvem Vive XR Suite.

Samotný Sync zůstává v podstatě v původní podobě. Snadno si můžete vytvořit konferenční místnost, naplánovat v ní schůzku a rozeslat do ní pozvánky. V této virtuální místnosti pak každého účastníka reprezentuje avatar, kterého si můžete v mobilní aplikaci Vive Sync Avatar Creator vytvořit i za použití selfie – takže je vám tak nějak podobný. Tedy pokud nejste tlustí s absentujícími vlasy v oblasti temene, na takové avatary není systém připraven.

Ve virtuálním prostředí se můžete pohybovat, sednout si ke společnému stolu, prohlížet prezentaci na velkém plátně, 3D modely v libovolné velikosti, malovat v prostoru a samozřejmě o všem debatovat. Po ruce máte vlastní panel nástrojů, se kterým si můžete dělat poznámky, využít virtuální fotoaparát nebo třeba přehrávač videa či prohlížeč PDF dokumentů.

Ke schůzce se můžete připojit mnoha způsoby. Nejvíce možností nabízí headset HTC Vive Pro Eye, díky jehož senzorické výbavě váš avatar i stejně hýbe očima a v obličeji napodobuje i vaše mimická gesta. S aplikací pro PC můžete ale použít prakticky jakýkoli jiný headset pro virtuální realitu. My jsme použili samostatný VR Headset HTC Vive Focus Plus.



Schůzky se ale můžete zůčastnit i bez headsetu pro virtuální realitu, stačí k tomu telefon, tablet nebo počítač – zážitek však bude mnohem chudší – nebudete se cítit součástí virtuálního prostředí, budete jej pouze sledovat.



Čtyři nové aplikace

Součástí balíku Vive XR Suite je i aplikace Vive Sessions založená na systému společnosti Engage, která se hodí pro pořádání větších konferencí a vzdělávacích akcí. Nechybí interakce s 3D modely, zvukové a vizuální efekty. Další aplikace se jmenuje Vive Campus, za kterou stojí společnost VirBELA. V ní lze vytvořit stálé místnosti pro práci v týmech, nebo distanční výuku – se stálým nastavením, vybavením, seznamem účastníků, kdykoli se můžete vrátit a pokračovat v rozdělané práci nebo studiu.

Pod názvem Vive Social najdete poměrně známý systém od společnosti VRChat, což je komunitní systém s nepřeberným množstvím virtuálních světů, prostředí a her, ve kterém se můžete setkávat a bavit na dálku – je jedno, zda z karantény dvou sousedních paneláků, nebo na vzdálenost tisíců kilometrů. A nakonec Vive Museum se systémem společnosti MOR, ve kterém lze vytvářet virtuální muzea, galerie, výstavní plochy a pořádat v nich virtuální vernisáže a prohlídky.

Jejich integrace do Vive XR Suite přináší jednotné přihlášení, jednotné nastavení, jednotného Avatara, uživatelské rozhraní i podporu.

Jaké to bylo

Spolu s pozvánkou k setkání s Grahamem Wheelerem mi z Londýna DHLkem doletěl headset Vive Focus Pro. Asi jej chvíli neměl nikdo na hlavně, po přihlášení k wi-fi síti, Vive Portu a Vive Syncu si vyžádal aktualizaci.

První zaváhání přišlo ve chvíli, kdy mi došlo, že budu zcela odkázán na virtuální prostředí – oči vidí pouze obrazovky headsetu, v rukou jsou ovladače. Připravit si otázky na papír tak nemělo smysl, nebudu se na ně mít čím podívat. Zápisník a propisku na poznámky taky nevyužiji. Nějak to jít přece musí...

Dělat si poznámky během schůzky je nakonec docela snadné. V rámci panelu nástrojů, který si můžete vyvolat stiskem tlačítka na ovladači, je nástroj pro pořizování poznámek. Podržením touchpadu ovladače se přepne váš mikrofon tak, že vás neslyší ostatní účastníci, ale poslouchá vás systém pro převod mluveného slova do textu. Hlasová konverze do psaného textu zatím funguje jen v angličtině, ale protože vše běží na Amazon Web Services a využívá související knihovny, není podle Wheelera přidání dalších jazyků včetně češtiny větší problém.

O něco složitější je to s prohlížením dokumentů. Před každou schůzkou si můžete synchronizovat data z vybrané složky lokálního disku nebo cloudového úložiště OneDrive a její obsah tím nachystat na servery HTC a mít je připravené ve svém panelu nástrojů. Soubor DocX systém ignoroval, PDF dokument mi zobrazil – ale pouze jako náhled celé stránky, takže samozřejmě nebyl čitelný a příprava vyšla vniveč. Tato část ještě evidentně má své mouchy... na druhou stranu, je to zatím „beta“.

Moje virtuální schůzka s Grahamem Wheelerem.

Technicky nebylo spojení co vytknout. Vstup do místnosti je možný na základě hesla nebo QR kódu, který vám pošle pořadatel – headset v tu chvíli aktivuje čelní kamery, vy vidíte skrz něj a snadno tak QR kód zaměříte. Během několika sekund už stojíte či sedíte v připravené virtuální zasedačce. Obraz i zvuk byly plynulé a bez zaškobrtnutí, příjemné je, že při pohybu hlavou zvuk přichází stále z místa, kde se avatar hovořícího nachází – zlepšuje to celkovou realističnost pobytu ve virtuálním prostoru.



Virtuální setkání bylo nakonec příjemným zážitkem – s druhou osobou sdílíte společný (byť virtuální) prostor a pocit účasti na schůzce je tak mnohem intenzivnější než v případě videokonference. Schůzce věnujete plnou pozornost a neruší vás nic v okolí, ať už jiní rodinní příslušníci, nebo bliknutí notifikace na telefonu.

Jakmile na stůl nebo podlahu položíte 3D model auta (nebo jiného produktu) v životní či dokonce nadživotní velikosti, rozdíl v kvalitě pracovního setkání oproti videokonferenci se ještě prohlubuje. Kolem objektu se můžete pohybovat, jak fyzicky svým pohybem (jen pozor, ať si doma nic nerozbijete), nebo lépe teleportací pomocí ovladače – kam ukážete, tam se váš avatar přemístí.

Mělo by být dostupné pro všechny

HTC zatím nezveřejnilo ceník, je ale zřejmé, ze se bude odvíjet od počtu objednaných aplikací a případně přizpůsobení specifických potřebám dané firmy nebo instituce – ať už jde o úpravu grafiky podle firemních barev, nebo doplnění speciálních modulů. Podle Wheelera je systém vhodný od maličkých firem po obří korporace – licence se bude platit měsíčně, za uživatele, začínat bude na nízkých desítkách eur (pouze pro orientační „nástřel“ cenové hladiny, přesná čísla ještě nebyla zveřejněna).

A zejména třeba v případě škol je důležité, že VR headset není podmínkou použití XR Suite – začít můžete s telefonem či notebookem a na headset kdykoli přejít v budoucnosti.

Základní fungování Vive Sync si může vyzkoušet každý bezplatně, stačí se registrovat na Vive Portal a ve službě samotné.