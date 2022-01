Co je to Metaverse? Pokud vás děsí Facebook, tak to nechtějte vědět

Metaverse má být splynutím digitálního a skutečného světa. Nový svět pro práci, vzdělávání, zábavu, služby a obchod. Bez prostorových a fyzikálních hranic.

Zní to jako reklama z přebalu science-fiction knihy. Ve skutečnosti je to trend, který rezonoval na největším technologickém veletrhu CES 2022 a ze kterého jsou v pozoru šéfové největších technologických firem. V tomto textu jsme se pokusili dát dohromady to podstatné, co byste o nejnovějším nastupujícím trendu měli vědět i vy.