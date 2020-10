Nejste připraveni na práci z domova? S našimi radami to zvládnete

Varování: rady uvedené v tomto článku budou pro mnohé naše čtenáře příliš triviální. Toto však není článek pro naše typické čtenáře, ale pro všechny, které druhá vlna koronaviru postavila do neobvyklé situace, a musí si tak poradit s technickými komplikacemi, jež by jinak vůbec nemuseli řešit.

Na úterní Global Keynote společnosti Fujitsu se asi nejčastěji skloňovalo slovo „akcelerace“. Covid-19 urychluje mnohé dříve pozvolna rozvíjené možnosti a technická řešení, mezi které práce na dálku určitě patří. Některé firmy tyto možnosti vyzkoušely a využívaly již dříve a pro ty byl přechod zaměstnanců do domácího prostředí prakticky bezbolestný. Pro ostatní firmy byl tento přechod mnohem obtížnější – v příštích letech by se k němu třeba propracovaly také, ale nástup covidu-19 a potřeba omezit sociální kontakty při zachování jejich fungování tento proces razantně urychlil.



Proč tím začínáme? Protože práce z domova nemusí být dočasným řešením na příští týdny či měsíce. U mnoha firem se může stát běžným standardem – firmy zeštíhlí kancelářské prostory, které pak nebudou dimenzované na všechny zaměstnance. V různých přepracovaných prostorách se budou týmy scházet podle potřeby, ale většinu času, kdy sami pracují u počítače, mohou být jinde – třeba právě doma nebo na chalupě. Připravit si vhodné pracovní prostředí a zázemí tak může dávat smysl nejen pro následující týdny, ale další pracovní etapu.

Ergonomie pracovního místa

Notebook položený na jídelním stole nebo konferenčním stolku, což, přiznejme si, je dnes nejčastější konfigurace dočasného pracovního místa v domácnosti, je recept na problémy se zády a krční páteří. Stejně tak barová židle se hodí spíše pro kratší sezení než na práci osm hodin denně a pět dní v týdnu. Určitým investicím se tady nevyhnete, ale vyplatí se. A pokud už po uplynulých dnech bolesti máte, v rubrice Zdaví najdete mnoho rad, jak se jich zbavit.

Ergonomická kancelářská židle je základ, stejně jako pracovní deska ve výšce 60–70 centimetrů podle výšky postavy. Ale neřešme centimetry, výsledkem má být, že při psaní na klávesnici by měly vaše paže s předloktím svírat úhel 90°, trup se stehny také 90° a konečně stehna s lýtky také 90°.

Největší úskalí skýtá notebook, hlava by měla být vzpřímená a horní hrana obrazovky by měla být ve výšce očí. Toho dosáhnete třemi způsoby.



Notebook posadíte na speciální stojan (v nouzi poslouží pár balíků papíru, ale elegantní to nebude), díky kterému se k displeji nebudete hrbit. V tu chvíli si musíte přikoupit klávesnici a myš, protože klávesnice notebooku a touchpad budou mimo pohodlný dosah. Set klávesnice a myši pro připojení USB kabelem koupíte zhruba od 300 Kč za základní modely, sety s bezdrátovým připojením začínají zhruba od 400 Kč, ale spíše bychom si připravili alespoň 800–1 200 Kč na kvalitnější modely.

Druhou možností je nechat notebook na stole, ale přikoupit monitor, na který obraz přesměrujete. S ohledem na pohodlí práce a dnešní ceny bychom volili monitor o velikosti 24" až 27", v každém případě s FullHD rozlišením u menší, QHD rozlišením u větší verze. Volili bychom verze s matným povrchem obrazovky (minimalizuje nepříjemné odlesky světel), s IPS nebo VA panelem. Volili bychom model s konektory HDMI a DisplayPort, to uspokojí většinu potřeb i do budoucna, jen pokud máte opravdu starý notebook, který nabízí jen analogový VGA D-SUB, pak hledejte model s tímto konektorem. Na nákup si připravte 2 500–4 000 Kč.

Třetí a nejlepší možností je kombinace výše uvedeného – koupíte si vhodný monitor, klávesnici a myš, notebook necháte sedět bokem (prakticky v roli běžného stolního počítače). Zda jeho displej použijete jako druhý monitor, nebo jej vypnete, to už sami vyzkoušíte.



Pokud nejste v domácnosti sami, určitě se více než reprosoustavy budou hodit sluchátka, ideálně bezdrátová a ideálně s potlačením okolního hluku. Nejen že tak nebudete rušit okolí, ale především okolí nebude rušit vás. Pokud vyberete variantu s mikrofony, vyřídíte s nimi i hovory a videokonference přes Skype, Slack, Teams nebo jiné nástroje. Jen nezapomeňte, že je jednou za pár hodin musíte nabít - malá do uší zhruba po pěti-šesti hodinách, velké s náhlavním mostem pak vydrží i dva pracovní dny.

Připojení k internetu

Pokud máte problémy se silou wi-fi sítě v odlehlých částech domácnosti, doporučujeme se podívat do tohoto článku, kde vysvětlujeme různé možnosti řešení tohoto problému, od umístění stávajícího routeru přes instalaci opakovače až po instalaci mesh sítě - Zlobí doma wi-fi? Vyzkoušeli jsme mesh router, nejvíc high-tech řešení.

U notebooků je připojení k síti nejsnadnější, mimo těch úplně muzeálních kousků jsou všechny vybaveny wi-fi kartou. Může se stát, že ve starším notebooku bude karta podporující jen staré a pomalé bezdrátové standardy, pokud rychlost nebude stačit, můžete se pokusit danou kartu vyměnit za novější – při výběru musíte vědět, zda je v notebooku slot mini PCIe nebo M.2. Pokud si s takovým montérským úkonem nejste jistí, volte raději externí USB kartu, kterou jen zapojíte do USB slotu. Dvoupásmová (2,4 i 5 Ghz) USB karta stojí od 400 Kč výše.

A naopak, pokud byste notebook potřebovali připojit k routeru kabelem - což je samozřejmě nejspolehlivjší varianta - a nenašli jste na něm vhodný konektor, můžete použít USB síťové kartu, která chybějící port nahradí. Koupíte je zhruba od 350 Kč.

Složitější to může být se stolním počítačem, kde bezdrátové připojení velmi často chybí. Ke spojení s routerem potřebujete ethernetový UTP Patch kabel s konektory RJ-45. Pokud je router příliš daleko, můžete využít dvojici „powerline“ adaptérů. Kabel z routeru připojíte do jednoho powerline adaptéru a zapojíte jej do zásuvky. Druhý adaptér spojíte datovým kabelem se síťovou kartou počítače a zapojíte do zásuvky. Adaptéry spolu začnou komunikovat a data přitom posílají po drátech domácího elektrického rozvodu.

I stolní počítač však můžete dovybavit možností bezdrátového připojení, a to buď stejným USB adaptérem jako u notebooku, speciální PCI, nebo PCIe síťovou kartou, což je lepší varianta a montáž je – na rozdíl od notebooku – v desktopu výrazně snadnější. Dvoupásmová karta s vnějšími anténami přijde na cca 900 Kč, za kombinaci s Bluetooth utratíte přibližně o 300 Kč víc, i k staršímu desktopu pak můžete připojit třeba bezdrátová sluchátka.

Nedostatek hardwaru

Pokud vaše domácnost začala trpět nedostatkem funkčního počítačového vybavení a objednání nového z e-shopu není v tuto chvíli realizovatelné řešení, máme pro vás několik tipů. Můžete se například pokusit oživit již odložený notebook či stolní počítač, návod jsme připravili v tomto článku - Vyrobte z plečky na vyhození počítač na práci i výuku.

Můžete také koupit takzvaný „repas“, což jsou zpravidla počítače a notebooky vykoupené z firem po generační výměně vybavení, které specializovaná firma vyčistí, otestuje, vymění vadné či příliš opotřebované díly, na přání doplní licencí na aktuální operační systém a opatří zárukou. Je to cesta, jak se dostat ke slušnému počítači i s velmi skromným rozpočtem. Jeden takový jsme vyzkoušeli v rámci našeho testu levných notebooků - Některé nejlevnější notebooky nedoporučí ani výrobce. Vyzkoušeli jsme je.

Poměrně překvapivě jsou v některých obchodech opět vyprodané webové kamery. Jak ji trochu kutilsky nahradit jsme psali v dubnovém článku - Webkamery jsou vyprodány. Vyrobit si ji ale můžete i z chytrého telefonu.

A pokud se dostanete do hardwarové nouze, spoustu věcí lze dnes zastat s tabletem a chytrým telefonem. O tom, co vše dokážou v nouzi nahradit, jsme psali zde - Nemám skener, nemám PC, nemám wi-fi. Osm triků na úspěšné přežití v nouzi .

Klid na práci

Jednou z výhod práce z domova bývá klid na práci. Nikdo nechodí okolo, netelefonuje od vedlejšího stolu, nechce vám každou chvíli něco říci ... Toto lze vhodným nastavením notifikací snadno odbourat a soustředění na práci tak rapidně roste.

Předchozí odstavec však může přestat platit, jakmile doma zůstanou i děti. Pracovní místo si proto optimálně vytvořte v místnosti, kde za sebou můžete zamknout dveře a v klidu pracovat. Snaha dětí vlámat se za vámi těmito dveřmi je pak nepřímo úměrná důslednosti výchovy. A stejné snahy přítelkyně, manžela a jiných příbuzných snad otázkou domluvy.