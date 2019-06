Některé nejlevnější notebooky nedoporučí ani výrobce. Vyzkoušeli jsme je

Půjčit nejlevnější notebooky na test není jen tak – nikomu se do toho moc nechce. Břemeno výběru jsme tentokrát nechali částečně na zastoupení výrobců. Poptávka zněla: „nejlevnější notebook vaší značky, který má smysl si pořídit“. Navzdory tomu, že většina značek nabízí přístroje za ceny nižší osmi tisíc, chodily nabídky s cenovkou podstatně vyšší. „Ty nejlevější modely zákazníci často vracejí,“ řekl nám na vysvětlenou například jeden z distributorů.

Nicméně – podařilo se. Do testu dorazily levné modely firem Acer, Asus, HP, Lenovo a Umax. K pětici nových notebooků jsme zkusili přidat i jeden takzvaný „repas“, volba padla na Dell, který jinak v dané cenové hladině nic nenabízí. Jako „repasované“ se označují notebooky, které za sebou mají několik let služby ve firmách a při pravidelné obměně počítačů jsou vykoupeny, dány „do kupy“ a za výhodnou cenu dále prodávány.

Pravé boky, zeshora: Dell, Umax, Acer, Lenovo, HP, Asus. Záda, zeshora: Dell, Umax, Acer, Lenovo, HP, Asus. Levé boky, zeshora: Dell, Umax, Acer, Lenovo, HP, Asus.

Všechny notebooky byly dodány s operačním systémem Windows, Acer a Lenovo jej měly v takzvaném „S Mode“ s vyšší mírou zabezpečení, ale nemožností spouštět aplikace pořízené jinak než z aplikačního obchodu Microsoftu. Ostatní měly verzi Home, obě „eska“ jsme do něj kvůli instalaci benchmarkových testů přepnuli také. Kdo chce ještě více ušetřit nebo z jakýchkoli důvodů Windows nechce, může si pořídit notebook bez systému a nainstalovat některou z distribucí Linuxu.



Výsledky pro nedočkavé: Z nových notebooků nás nejvíce přesvědčil Acer Swift 1 se skvělým poměrem užitné hodnoty a ceny. Pokud chcete nahradit starý stroj a neměnit své zvyky, pak potěší HP 250 G6, který je osazen optickou mechanikou a VGA výstupem, zároveň mu nechybí nové čipy i moderní porty. Pokud chcete za minimální peníze „prémiové“ zboží, pak se v dobrém světle ukázal repasovaný Dell Latitude E7240.



Acer Swift 1: první v abecedě i našem hodnocení

Acer Swift 1 dorazil v kovovém těle, které působí pevně, torzně se téměř nekroutí a celkově nepůsobí, jako by patřilo do kategorie nejlevnějších. Ve výbavě dokonce nechybí čtečka otisků prstů nebo podsvětlená klávesnice. Rozměrný touchpad má integrovaná tlačítka, mají příjemnou odezvu a kultivované kliknutí.

Acer Swift 1

14" IPS displej s Full HD rozlišením a matnou povrchovou úpravou má slušné pozorovací úhly i maximální jas, na přímém slunci toho moc neuvidíte, ale v běžném prostředí není problém. Kamera má nízké rozlišení a hodně šumí, což je ve světě kvalitních selfie foťáků skoro nepochopitelné, ale kladem je, že i ve špatném světle nabízí zřetelný obraz. Mikrofon nabízí mírně huhlavý, ale dobře srozumitelný vokál. Reproduktory potěší dobře vykresleným srozumitelným a výrazným hlasem, znějí ale dost plastově, stejně jako ostřejší výšky. O basech nemusíme hovořit, nejsou tam.

Pod kapotou nejsou žádná velká překvapení, ale standard zvolené kategorie – čtyřjádrový procesor Intel Pentium Silver N5000 taktovaný na 1,1 GHz, grafický čip UHD Graphic 605, 4 GB operační paměti, 64GB eMMC paměti (Sandisk DF4064) a 53 Wh akumuátor.

Paměti se nemusíte nijak děsit z hlediska rychlosti, eMMC již není synonymem pro pomalé úložiště, ale kapacita 64GB omezující je. Pokud počítáte s tím, že na vnitřní paměti bude jen operační systém, instalované programy a uložené dokumenty, přičemž pro videa, hudbu a fotografie použijete slot na SD karty nebo třeba cloudové úložiště, pak ji můžete akceptovat. Pokud chcete mít vše fyzicky v notebooku, pak je nutné připlatit si na model s větším SSD úložištěm.

Výbava porty je průměrná: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB-C, 1x HDMI, čtečka SD karet, mikrofonní/sluchátkový konektor.

Ani v zátěži notebook neobtěžuje vyšší hlučností, palmresty jsou přitom chladné. Na akumulátor vydrží reálných 12 až 13 hodin práce s wi-fi a středním jasem, což je skvělý výsledek. V PC Mark 10 Extended dosáhl 1209 bodů.

Velmi solidní notebook za solidní peníze, přesněji za 9 990 Kč. Konkurence za ně sice dokáže nabídnout větší SSD, ale velká výdrž akumulátoru, podsvětlená klávesnice, IPS displej jsou pádné argumenty. Pokud vystačíte s malým úložištěm, má Swift 1 naše doporučení.



Asus VivoBook 15 X540B: spartánská patnáctka s čipy AMD

Koncepčně je Asus podobný HP, je to 15" notebook se silnějším šasi, na rozdíl od HP ale nemá optickou mechaniku, ethernetový port ani VGA pro analogové připojení zobrazovače. Což je škoda. Stejně jako HP nemá ani USB-C port, což je velká škoda. Šasi je taktéž plastové, ale o trochu měkčí, uprostřed klávesnice nepříjmně pruží. Je vyveden v atraktivní zlaté barvě s příjemnou texturou. Tlačítka touchpadu jsou integrovaná, mají trochu hlučnější chod a tužší odezvu. Uživateli je jasné, že sedí u levného notebooku.

Asus VivoBook 15 X540B

15" TN displej má plné HD rozlišení a nepříliš široké pozorovací úhly. Kamera je nic moc, druhá strana hovoru vás uvidí a rozpozná, ale jinak je nekvalita kamery skoro až zarážející. Mikrofon produkuje docela čistý hlas, má sice nižší hlasitost, ale je mu dobře rozumět. Na reprodukci zvuku se pozitivně podepisuje rozměrnější šasi, basy jsou ale spíše v náznaku a výšky o něco ostřejší, než by musely být. Celkově ale hraje slušně.

Asus jako jediný v testu vadil na procesor od AMD, konkrétněji na dvoujádrový model A6-9225 taktovaný na 2,6 GHz. Součástí je grafický čip AMD R4. Systém má k dispozici obligátní 4 GB RAM, solidních 128 GB SSD úložiště a 33 Wh akumulátor.

V PCM10 Extended získal 1263 bodů, nejlépe se mu vedlo v grafických testech, tam AMD tradičně ukazuje sílu. Pokud hrozí, že by si na notebooku chtěl občas někdo zahrát i starší hry, u VivoBooku má největší šanci na úspěch. Horší je to s výdrží akumulátoru, činí jen něco lehce přes tři hodiny, což není mnoho. Má-li být notebook používán zejména doma, nemusí to ale vadit. Hlučnost a tepelná ztráta je oproti podobně koncipovanému HP nižší, ale stále nijak problematická.

Výbava porty je tak trochu spartánská, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, čtečka microSD karet a sluchátka/mikrofon. USB-C nenajdeme.

Zmíněné neduhy maličko blednou při pohledu na cenovku. 7 990 Kč je na 15" notebook hodně málo a tomu, že má důstojně velké SSD a ne eMMC, tleskáme.

HP 250 G6: boduje výbavou a velkým SSD

HP je příkladem dnes již vlastně velkého 15" notebooku. Silnější tělo nezůstalo nevyužito a tak v něm najdeme až nečekanou výbavu. Například CD/DVD vypalovací mechaniku, těch již na trhu mnoho není. Z konektorů potěší síťový RJ-45 port nebo také VGA (D-SUB) výstup pro monitor nebo projektor. HDMI samozřejmě nechybí. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, čtečka SD karet a sluchátka/mikrofon. USB-C bohužel není.

HP 250 G6

Touchpad má samostatná mechanická tlačítka, mají trochu nejistou odezvu, ale v zásadě práci nijak nebrání. Šasi je plastové, ale tuhé a nevrzající. 15" displej je matný, ale TN a pozorovací úhly tak nejsou valné, což je naše největší výhrada vůči tomuto notebooku. Kamera je podobně mizerná jako u Aceru a Lenova, má navíc problémy s více nasvětlenými objekty, ale pro účely komunikace s přihmouřením obou očí vyhoví. Mikrofon nabízí poměrně zkreslený hlas, ale rozumět mu je. Reproduktory hrají nadstandardně, což není překvapením – do většího šasi se vejdou větší měniče a i mají prostor, kde hrát. Hlas má proto i trochu barvu a hloubku, nechybí náznaky basů a docela hezké výšky. V nouzi i na film či hudbu akceptovatelné.

Na trhu je 250G6 ve velkém množství konfigurací, včetně procesorů Celeron N4000 nebo AMD A6, nám však do testu dorazila verze s Pentium Silver N5000 na 1,1 GHz, 4 GB RAM, s 256 GB SSD úložištěm od Samsungu a s 31 Wh akumulátorem. Chválíme velké SSD a také výdrž na akumulátor, šest hodin sice nestačí na špičku testu, ale stále je to dvojnásobek velmi podobného stroje od Asusu. Podobně je na tom i výkonově, lépe se mu dařilo ve výpočetních testech, hůře v grafických, celkově si v PCM10 Extended vysloužil 1248 bodů.

Cena 8790 Kč je příznivá a díky provedení a zejména bohaté výbavě a velkému úložišti získává naše doporučení. Jen pozor na nižší výdrž akumulátoru.



Lenovo IdeaPad S130: solidní průměr, který ale nenadchne

Lenovo dorazilo v příjemném modrém provedení. Šasi je převážně plastové, ve zkrutu trochu vrže. Touchpad je rozměrný, tlačítka jsou integrována a mají příjemnou odezvu, jen doprovázenou trochu hlasitějším kliknutím, než by bylo třeba při noční práci příjemné. Podsvětlení klávesnice nenajdete.

Lenovo IdeaPad S130

14" displej je TN a má nižší pozorovací úhly, zejména ve vertikální rovině. Kamera má nízké rozlišení a tedy žádné detaily, ale i v horším světle je obraz zřetelný. Mikrofon nabízí poměrně zkreslený, ale dobře srozumitelný hlas, na komunikaci bez problémů. Zvuk reproduktorů je spíše jen na komunikaci, hlas je srozumitelný, ale chybí nejen basy ale i výšky a vše zní plastově.

Konfigurace je prakticky shodný jako u Aceru, Intel Pentium Silver N5000 na 1,1 GHz, 4 GB RAM, UHD Graphics 605, 64GB eMMC paměti a 32 Wh akumulátor. Ten však Lenovu stačí „jen“ na 9 hodin provozu, tedy o 3 až 4 hodiny méně, než vystačí Acer. V PC Mark Extended dosáhlo Lenovo 1279 bodů.

Výbava je standardní, 2x USB 3.0, 1x USB-C, čtečka microSD karet, 1x HDMI a konektor pro sluchátka/mikrofon. Teplota i hlučnost jsou celkem v pořádku, i když jsou v testu i tišší kousky.

IdeaPad S130 rozhodně není špatný notebook, problém ale je, že Swift 1 je v mnoha ohledech lepší a jen o trochu dražší.

UMAX VisionBook 13Wa Pro: o moc levněji by to už nešlo

Umax se nebál dodat opravdu superlevný model. I přesto má kovové šasi a čtečku otisků prstů, která je však v touchpadu dělá mírně vystouplé místečko, takže ji při ježdění prstem cítíte. Tlačítka v touchpadu jsou integrována, odezva je docela rozumná. Šasi se příliš nekroutí, ale uprostřed se při stisku prohýbá, asi bych jako uživatel zvážil podlepení další dvojicí gumových nožiček. Kolem displeje je rantlíček, takže se klávesnice neobtiskává.

Umax VisionBook 13Wa Pro

13" displej má FHD rozlišení, je lesklý, s velmi slušnými pozorovacími úhly. Kamera je překvapivě dobrá, má nižší šum a lepší kresbu než většina konkurence v testu. Mikrofon hodně snímá prostor místnosti a hlas zní rozmělněně, ale srozumitelnost je úplně v pořádku. Reproduktory se soustředí hlavně na vokál, ten je srozumitelný, charakterově je někde mezi Lenovem a Acerem. Při vyšších hlasitostech zkreslují rezonancí.

Nízká cena je více vidět na konfiguraci, procesorem je relativně starý čtyřjádrový Intel Celeron N3450 a jako úložiště slouží 32GB eMMC od Sandisku. Je sice poměrně rychlé, ale 32 GB je hraniční kapacita, aby šlo notebook s Windows 10 vůbec rozumně používat. Výrobce na to naštěstí myslel a na sponí části notebooku naleznete dvířka, pod kterými je M.2 slot pro SSD, které si tam, až na kapacitní strop narazíte, můžete sami doplnit – vyzkoušeli jsme s laciným128GB SSD KingSpec a naměřili docela slušné rychlosti: 561 MB/s sekvenční čtení, 495 MB/s sekvenční zápis. Systém má k dispozici 4 GB operační paměti a 34 Wh akumulátor, na který vydrží zhruba šest a půl hodiny.

V PC Marku dosáhl jen 795 bodů, což je s přehledem nejméně v testu. Na konzumaci obsahu a on-line služby stačí, ale na práci s fotkami nebo videem bychom volili přece jenom výkonnější modely. Dobré ale je, že příliš nehřeje ani nehlučí.

Nabídka portů čítá 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, miniHDMI, čtečku microSD karet a konektor pro sluchátka/mikrofon. Napájecí adaptér je jak od routeru, navíc má krátký tuhý kablík.

Notebook od Umaxu pořídíte za 5 990 Kč. Za nízkou cenu nabízí překvapivě solidní výbavu i provedení, 32 GB paměti je ale příliš málo. Slot pro SSD to ale trochu zachraňuje.

Repas nakonec: Dell Latitude E7240

Model přišel na trh na konci roku 2013 a byl to kancelářský notebook za zhruba 29 000 Kč. Dnes je v nabídce společnosti Technimax za 6 090 Kč, jde tedy těsně druhý nejlevnější v testu.

Na první pohled je patrné, že je to stroj z jiné třídy. Šasi je z kombinace plastových a kovových dílů, ale je perfektně tuhé a působí odolně. Pevné jsou i klouby monitoru. Trochu se prohýbá střed klávesnice, ale to celkem odpovídá její konstrukci. Čtečka otisků prstů, RFID čtečka.

Dell Latitude E7240

Matný 12,5" displej s rozlišením 1366 x 768 pixelů je z hlediska rozlišení pod dnešním průměrem, barvy jsou spíše mdlejší (a tak to bylo u kancelářských Dellů z té doby zcela běžné), ale díky solidnímu jasu a matnému provedení na něm lze pracovat i v horších světelných podmínkách. Kamera nijak nezastává za dnešní produkcí, patří spíše k těm lepším. I mikrofon je nadstandardní, o věrném hlase nemůže být sice také řeč, ale je výrazný, plný, dobře srozumitelný a nemá žádnou příchuť prostoru místnosti. Reproduktory hrají z čelní hrany dolů, takže poslechu trochu stíníte rukama. Zvuk není špatný, basy moc neřeší, ale středy jsou výrazné a dobře vykreslené, výšky příjemné.

Konfigurace odpovídá vyšší třídě doby vzniku, dvoujádrový Intel Core i5-4300U taktovaný na 2,5 GHz, grafický čip Intel HD4400, 8 GB operační paměti, 128GB SSD a 45 Wh akumulátor. V idle tichý a chladný, v zátěži je chlazení více slyšet, v testu jsou rozhodně tišší modely (méně výkonné a novější čipy). V PC Mark Extended dosáhl v rámci testu nadstandardních 1731 bodů, v testu výdrže pak spíše průměrných pět a půl hodiny. Aktuální opotřebení akumulátoru 5,3 procenta, byl evidentně měněn.

Mezi porty pochopitelně nenajdete USB-C, ale jinak si není nač stěžovat. Je zde 3x USB 3.0, HDMI, miniDisplayPort, ethernet, sluchátka/mikrofon, čtečka SD karet a na podvozku i firemní dokovací konektor. Dokovací konektor na podvozku.

Z firemních flotil do domácností Proces repasování notebooků „Kupříkladu banka nakoupí nové notebooky na leasing s tím, že jejich dodavatel jim je bude každé 3 roky měnit za nový model. Jakmile nastane čas výměny, stroje se přestanou používat a jsou vyměněny za nové. Přitom jsou ale stále plně funkční a navíc jde o vyšší business série, které mají kvalitní šasi a jsou stavěny na dlouhodobý provoz ve firemní sféře. Odkoupíme je tedy, zrepasujeme a prodáváme dále s naší obnovenou zárukou a dalšími službami,“ vysvětluje Ondřej Nawrat ze společnosti Technimax, která notebook do testu zapůjčila. „U notebooků jde o prvotní optickou kontrolu při převzetí, napojení na náš interní systém, který provede diagnostiku komponent a zapíše do databáze parametry a stav stroje, ruční zapsání vad či nedostatků, zhodnocení každého kusu. Pokud stroj nesplní naše kritéria, je použit na náhradní díly, nebo předán k recyklaci,“ upřesňuje Nawrat a pokračuje: „Ty které vyhoví projdou čištěním od prachu, desinfekcí klávesnice a jejím počeštění, čištěním šasi, kontrolou displeje, který nesmí mít žádný vadný pixel, otlak, ani škrábanec, a následně výměnou dílů, které nesplňují požadavky – ať už jednotlivých komponent, nebo třeba částí šasi. Odděleně testujeme baterie, které procházejí několika cykly přes náš interní software, který zaznamenává výsledky. Kromě běžné diagnostiky je zvláštní kontrola věnována pevným diskům, které testujeme podrobněji – i pokud je disk plně funkční, ale zjistíme, že už se blíží ke konci své životnosti, měníme ho za jiný.“



Opotřebení je vidět na palmrestech a kolem čtečky otisků, je zde ohlazená struktura plastu. Klávesnice jako nová, dolepeno počeštění. Opotřebení víka displeje zcela zanedbatelné. Notebook dorazil čistý, do krabice bylo dokonce kápnuto parfému.

Cena 6090 Kč byla s operačním systémem Windows 7, ten jsme nechali zaměnit za licenci na Windows 10 Pro, což přijde na 790 Kč. Na notebook je poskytnuta záruka v délce 13 měsíců, dokoupit lze její prodloužení.

Starší čipy znamenají kratší výdrž baterie, větší ztrátové teplo, nižší je i rozlišení displeje. Celkově je však E7240 o několik tříd lépe provedený notebook než zbytek peletonu a hodí se i na denní nošení. Podle nás zajímavá volba.