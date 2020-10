Pracovat z domova může každý třetí, tvrdí studie. Záleží však na odvětví

9:20

Práci z domova by mohla vykonávat až třetina českých pracovníků. V případě vysokoškolsky vzdělaných osob a těch, kteří vykonávají kvalifikované profese, je to dokonce až dvojnásobek, vyplývá ze studie. Tu nechal zpracovat think tank IDEA při Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium.