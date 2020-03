Vyrobte z plečky na vyhození počítač na práci i výuku

Jednou ze základních podmínek zpomalení šíření koronaviru je omezení setkávání lidí. Doma tak zůstávají celé rodiny a může se snadno stát, že se u jindy nevytíženého počítače nestihnou se všemi pracovními a školními povinnostmi vystřídat a na pořízení dalších počítačů jednoduše nemají prostředky.

Leckdo má ale doma roky zapomenutý notebook, který chce odevzdat k recyklaci, „až tam bude cesta“. Dnes beznadějně zastaralé, dýchavičné a již nepodporovanými operačními systémy Windows XP nebo Windows 7 z provozu vyřazené stroje však v takovéto situaci mohou ještě najít uplatnění.

Přinášíme jednoduchý návod, jak se pokusit takovému stroji vdechnout nový život a nouzově s ním vyřešit problém s chybějící výpočetní technikou.

Oprášit a vyzkoušet

My jsme pro ukázku vybrali nejstarší notebook, který jsme měli po ruce. Je to Acer Aspire 3103WLMi z roku 2007. Tehdy solidní parametry - jednojádrový procesor AMD Sempron 3400+, grafická karta ATI Radeon Xpress 1100, 1 GB DDR2 operační paměti, 120 GB HDD a operační systém Windows XP budí úsměv na tváři - vyšší výkon má dnes většina chytrých telefonů.

Nenalezený síťový adaptér jsme nahradili univerzálním modelem T6Power z nedávného testu. Pokud budete muset řešit stejnou komplikaci, potřebný výkon adaptéru snadno spočítáte z informací na zádech notebooku - v našem případě je podstatný údaj 19V / 3,42A, po vynásobení 64,98 wattů, vybrat tedy můžete 65W model.

Druhou komplikací byl chybující pevný disk, který jsme tak vyměnili za 256GB SSD, které jsme měli po ruce. Takový disk dnes pořídíte za zhruba 1000 Kč a protože se pozitivně podepíše i na chodu systému a e-shopy zatím zboží doručují, považujeme to za dobrý nápad.

Tím ale všechny (nepovinné) investice končí. Pokud lze počítač zapnout, můžete přistoupit k dalšímu kroku.



Nahrazení zastaralého operačního systému

Největší překážkou zprovoznění starších počítačů je operační systém. Ten jednak během let provozu nabobtnal a je dýchavičný sám o sobě - provoz takového počítače je pak zejména o čekání „až se něco stane“, ostatně, proto jste jej nahradili novějším modelem. Navíc, Windows XP a Windows 7, což budou nejčastěji v odložených strojích instalované systémy, již nejsou výrobcem podporovány a tedy aktualizovány a záplatovány. Mohou v nich tak chybět dnes podstatné komponenty pro provoz moderních služeb a navíc nesplňují dnešní kritéria zabezpečení.

Důležitým krokem pro „zprovoznění“ takového stroje je nahrazení operačního systému jiným - odlehčeným pro provoz na pomalém hardware a navíc bezplatným. Utrácet za operační systém by v takovémto případě nedávalo smysl.

32bit nebo 64bit? Pokud máte počítač vyrobený po roce 2007, s největší pravděpodobností potřebujete 64bit verzi systému. Pokud před, tak 32bit. Přesněji to vygooglujete podle modelu procesoru. 64bit systém vyhlásí při instalaci na počítač s 32bit procesorem chybu, 32bit systém na počítač s 64bit procesorem nainstalujete, ale hardware nebude optimálně využíván.

Naše volba padla na operační systém Linux Mint s grafickým rozhraním MATE. Ten má nižší nároky na výkon systému než moderní Cinnamon, ale zároveň není tak omezený jako Xfce. Stáhnout jej můžete ze stránek správce.



Ke stažení instalačního souboru linuxu použijte ten lepší funkční počítač, budete jej totiž potřebovat ještě v dalším kroku - vytvoření instalačního USB disku. K tomu potřebujete prázdný 4GB (teoreticky by měla stačit i 2GB, ale je to na hraně) USB paměť a aplikaci Rufus - ke stažení na webu tvůrce, kterým instalační disk vytvoříte.

Je to úplně snadné - aplikaci Rufus nainstalujte a spusťte. Většina nastavení zůstane tak, jak je, vypadat to bude zhruba takto.

Aplikace Rufus, se kterou vytvoříte instalační USB disk.

V okénku zařízení je potřeba mít vybranou on USB paměť, ze které má být instalační disk vytvořen. Do „výběr boot“ vyberete instalační soubor Linuxu Mint, který jste předtím stáhli. Ostatní nastavení můžete nechat jak je a kliknout na start. Za několik minut je disk hotový.



Instalujeme nový systém na starý počítač

Nyní už budete potřebovat jen ten starý počítač, kam má nový systém přijít.

Vytvořený instalační disk vložíte do USB portu, spustíte počítač a vhodnou klávesou otevřete základní nastavení počítače, takzvaný BIOS - v případě našeho Aceru je to F2, ale může to být i F1, F10, DEL, nebo ESC. Zpravidla tato informace problikne při spuštění na obrazovce.

V sekci Boot vyberete do bootovací sekvence jako první USB Disk, na druhém místě pak pevný disk počítače.



Bootovací sekvence: podstatné je USB na prvním HDD na druhém místě. Na fotce stav ještě před výměnou disku za SSD.

Následně výběrem Save&Exit uložte provedené změny a vyskočte z BIOSu. Počítač se poté restartuje a začne nabíhat z připojeného USB disku. Po několika sekundách tak uvidíte uvítací obrazovku.



Úvodní obrazovka instalace Linux Mint

Výběrem první volby naběhne rovnou operační systém v takzvaném „live režimu“ - vidíte plochu, můžete ji používat, ale nic, co uděláte, se neuloží a z hlediska využití výkonu slabého hardware to není optimální. Proto je nejlepší poté na pracovní ploše kliknout na ikonu „Install Linux Mint“.

Instalace je jednoduchá a vzpomněl jsem si přitom na přirovnání - „to by zvládla i slepice, kdybyste jí sypali na enter zrní“. Mezi volitelnými jazyky nechybí čeština. Zarazit by vás mohl jen výběr místa instalace.

Výběr místa, kam se má systém nainstalovat.

Pokud nepotřebujete zachovat žádná data na disku, ani nemáte potřebu jej nějak rozdělovat, můžete bez zásahu pokračovat.

Instalace bude v závislosti na výkonu použitého hardware trvat několik minut, do čtvrt hodiny bude ale hotovo skoro vždy. Dál již stačí počítač restartovat, vyjmout USB paměť a nechat systém poprvé naběhnout. Přihlásíte se do něj dříve zvoleným uživatelským jménem a heslem.



Žádné vrásky s ovladači, některé aplikace připraveny v základu

Pokud máte obavy, že pak začne to složité, tak vás musíme uklidnit: to nejtěžší máte za sebou. Systém naběhl bez potíží, ovladače nainstaloval na pozadí, stačilo jen počítač připojit k internetu - my zvolili wi-fi, ale samozřejmě lze i kabelem, podle toho, jak je stroj vybavený.

Systém vás pak vyzve k spuštění aktualizací, vyberete „vše“ a necháte stroj několik minut pracovat. A je hotovo.

Základní balík aplikací je již předinstalovaný v systému, najdete zde webový prohlížeč Firefox, e-mailový klient Thunderbird, kancelářský balík Libre Office, přehrávač videa Celluloid, přehrávač hudby Rhytmbox, prohlížeč a organizér obrázků Pix ...



Mezi předinstalovanými aplikacemi je kancelářský balík Libre Office. Průzkumník souborů, editace textu... velkého tápání s v Mintu obávat nemusíte.

Co vám bude chybět nainstalujete ze „správce software“.

Další aplikace instalujete přes „správce software“, což je v podstatě aplikační obchod, jak je znáte z chytrých telefonů a tabletů. Na výběr jich je obrovské množství.

Práce v systému není na našem třináctiletém aceru kdovíjak svižná, počítač je dnes již výkonově za zenitem, ale oproti původnímu stavu je docela dobře použitelný - ostatně jsme na něm napsali v redakčním systému zpracovali tento článek, včetně obrázků, což by s původní instalací Windows XP nebylo myslitelné.

Výhodou je aktuálnost všech aplikací, nenastaly tak potíže ani s novými službami a zabezpečením webových stránek. Na limit jsme narazili při přehrávání videa - současné kodeky jsou sice mnohem úspornější na velikost souboru nebo streamu, ale podstatně náročnější na výkon při přehrávání - a třináctiletý notebook samozřejmě nemá jejich hardwarovou akceleraci, jako současné stroje. Některá on-line videa jsme tak přehráli, jiná byla na hardware počítače příliš. Stačil by ale o trochu výkonnější stroj, například s Core2Duo a ani video by nebyl větší problém.

Je spousta jiných možností

Rozhodně nechceme tvrdit, že námi nastíněné řešení je jediné správné. Někdo by dal přednost například ještě odlehčenějším a spartánštějším distribucím Puppy Linux nebo Arch Linux, se kterými lze zprovoznit ještě starší stroje. Kombinací snadné instalace, takřka bezobslužného fungování a bohatosti softwarové nabídky je nám ale Mint sympatický, a proto jsme jej doporučili.

Pokud takto nějaký starý notebook nebo počítač zprovozníte, zejména s původním diskem, nezapomínejte si důležité soubory zálohovat buď do cloudových úložišť, nebo na USB paměť. Přeci jen - je to stará technika.