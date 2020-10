Zlobí doma wi-fi? Vyzkoušeli jsme mesh router, nejvíc high-tech řešení

Koronavirová opatření mohou snadno odhalit problémy s domácí wi-fi sítí. V jednom čase se scházejí rodiče vzdáleně přistupující do firemních sítí a komunikující přes videokonference se studenty využívající online studijní materiály a streamující přednášky. A třeba i s dětmi trávícími více času hraním online her. Domácí sítě musí nejen odbavit mnohem větší objemy dat, ale také obsloužit současně více zařízení a dosáhnout i na místa, kde jindy slabý signál tolik nevadil.

Prvním možným krokem k nápravě je lepší umístění stávajícího routeru. Měl by být pokud možno uprostřed oblasti, kterou má pokrýt, ideálně na vyvýšeném místě, určitě ne položený na podlaze pod nábytkem. Pokud má anténky mimo tělo, měly by vždy být ve vertikální poloze, bez ohledu na to, zda jste router položili na skříň, nebo zavěsili na stěnu.

Čím více překážek musí signál mezi routerem a koncovým zařízením urazit, tím slabší k němu dorazí, proto je chybou router schovat například za televizor.

Druhá možnost spočívá v přikoupení takzvaného opakovače, anglicky repeateru nebo také extenderu. To je zařízení, které strčíte do zásuvky v místech, kam ještě signál vašeho routeru dosahuje, zároveň je však poblíž oblasti, u které chcete pokrytí zlepšit. V tu chvíli se vaše zařízení připojuje k wi-fi síti opakovače a ten si data předává se sítí vašeho routeru. Je to řešení relativně nenákladné, ale také nepříliš rychlé řešení, snižuje se rychlost přenosu i odezvy.

Pokud máte v bytě či domě rozvod ethernetového kabelu (což u rekonstrukcí i novostaveb vřele doporučujeme), pak je možností přikoupit druhý router a s jeho pomocí udělat druhou síť v místě, kam první nedosahuje. To je funkční řešení pro „plus minus“ statická zařízení, ale například tablet nebo chytrý telefon se při pohybu mezi zónami může (a zpravidla to dělá) křečovitě držet slábnoucí sítě a ve chvíli, kdy už se odhodlá přepojit na jinou, dojde k dočasnému přerušení komunikace, což je kupříkladu u videohovorů a streamování na chytrých telefonech nepříjemné.

Nejdražším, ale nejlépe fungujícím řešením by měly být takzvané „mesh“ sítě.

Chytrá síť pro celý byt či dům

„Mesh síť“ si můžete představit jako jednu jednotnou wi-fi síť, kterou tvoří více vysílacích jednotek. Ty spolu vzájemně komunikují a dovedou si zařízení mezi sebou předávat tak, aby bylo vždy připojeno k té jednotce, která mu zajistí nejlepší konektivitu do internetu. Jednotky můžete použít dvě, tři, podle toho, jak velký, nebo komplikovaný prostor potřebujete pokrýt.

My jsme ke zkoušce vybrali dvoujednotkový set Deco X20 od TP-Linku, protože na testovacích 130 metrů užitné plochy ve dvou patrech a zahradu dvě jednotky úplně stačí. Jednu jednotku jsme umístili na půdu, druhou do přízemí. Deco X20 patří k dražším modelům, ale protože je postaveno na nejnovějším standardu 802.11ax / Wi-Fi 6 a nabízí docela široké množství funkcí a nastavení, je předpokladem, že bude stárnout pomaleji a uspokojí širší škálu různých potřeb než méně vybavené a levnější modely.

Začínáme s mesh sítí

V balení najdete dvě stejné jednotky, o tom, která se stane hlavní, se rozhodne tím, po které sáhnete dříve. Tuto jednotku připojíte jedním portem ke zdroji internetu, v našem případě převodníku optické sítě telekomunikačního operátora, ale může jít také o kabelový nebo xDSL modem.

Druhý port jednotky využijete pro připojení k domácímu síťovému rozvodu, v našem případě gigabitovému switchi, do kterého jsou zapojené ethernetové kabely mířící do zásuvek v jednotlivých místnostech. Pokud domácí metalický rozvod nemáte, necháte port nevyužitý. V takovém případě bychom sáhli po jiném modelu routeru, ale o tom později.

Ukázka z aplikace Deco

Poté stačí připojit síťový adaptér a na chytrém telefonu spustit aplikaci Deco a v ní kliknout na ikonu pro přidání nového zařízení. Tím se spustí průvodce, který vás celým procesem provede, jak připojením k internetu, tak vytvořením sítě se společným názvem pro 2,4 GHz i 5 GHz pásma a jejich zabezpečením. Vytvořit můžete i síť pro hosty, taktéž v obou pásmech.

Jakmile je konfigurace hotová, jste vyzváni k přidání další jednotky, připojíte ji k ethernetovému kabelu a do elektrické sítě tak, aby byla dostatečně daleko od hlavní jednotky a co nejblíže prostředku oblasti, kterou má pokrýt. Zde je instalace rychlejší, připojení k hlavní jednotce je automatické, nastavení wi-fi z ní převezme, zbývá ji jen vhodně pojmenovat. Poté se restartuje a za pár sekund spojí síly s hlavní jednotkou a máte pokryto. Volný ethernetový port na druhé jednotce můžete použít například pro připojení televizoru, v našem případě tam běží malý gigabitový switch.

Pokud můžete využít propojení ethernetovým kabelem, je to ideální řešení, jednotky spolu komunikují gigabitovým ethernetem (tzv. ethernet backbone) a celá propustnost jejich bezdrátových částí je volná k vašemu užitku. Pokud ethernet rozvedený nemáte a potřebujete jednotky propojit bezdrátově (tzv. wireless backbone), zvolili bychom nějaký jiný, třípásmový model. X20 je dvoupásmový, což znamená, že by pro komunikaci mezi jednotkami používal stejné „rádio“, které vysílá vaši síť, takže byste přišli o část její přenosové kapacity.

Instalace obou jednotek je hotová za zhruba 10 minut a výsledek je více než uspokojující, prakticky všude je k dispozici téměř plná rychlost testovací přípojky, která je 100 Mbit/s uplink a 100 Mbit/s downlink.



Veškeré nastavení pomocí aplikace

Aplikace Deco je jediným místem, kde můžete síť nastavovat a kontrolovat. A to včetně drobností, jako když se k síti připojí nové zařízení, dostanete push notifikaci do telefonu.

V aplikaci vidíte seznam připojených zařízení jak online, tak těch aktuálně offline. U každého vidíte aktuální rychlost probíhajícího datového přenosu, můžete jej v síti upřednostnit, nebo v případě problémů pro něj lze vypnout rychlé přepínání mezi sítěmi (tedy mesh), to jsme museli udělat jen u jednoho staršího notebooku HP, po vypnutí je připojení bez potíží.

Pro jednotlivé zařízení můžete uložit předvolby, podle kterých bude Deco upřednostňovat jejich provoz, například pro hraní her, streamování, surfování nebo chatování.

Zajímavější je sekce rodičovské kontroly. Můžete zde vytvořit profily uživatelů, u kterých vyberete z přednastavených věkových rozpětí. V dalším kroku vyberete, jaké druhy služeb a obsahu má router blokovat, případně nastavíte časový limit pro pracovní/školní den a víkend, po který může být dítě aktivně připojené. Nastavit můžete i „večerku“, po které se přenos dat pro zařízení zablokuje. Ke každému uživateli přiřadíte jednotlivá zařízení, na která se budou dané restrikce vztahovat.

Ukázka z aplikace Deco

Součástí X20 je i antivirový systém od společnosti Trend Micro, který nabízí filtr škodlivého obsahu (blokování závadných webových stránek, které jsou v blacklistu společnosti), systém prevence narušení (chrání síť před kybernetickými útoky) a karanténu infikovaných zařízení (od sítě odpojí ta zařízení, která se začnou v síti chovat způsobem odpovídajícím napadení). Vše můžete aktivovat či deaktivovat, podle potřeby. Systém byl původně bezplatný na dobu tří let od instalace, nyní TP-Link prodloužil tuto dobu na celou životnost zařízení.

U zařízení, které párujete k síti pomocí WPS tlačítka (typicky například IP kamery), využijete WPS tlačítko v aplikaci, nemusíte tak pobíhat mezi zařízením a routerem, vše vyřídíte z jednoho místa.

V provozu

Deco X20 máme instalované zhruba tři týdny a zatím nenastal při provozu žádný problém, naopak, rychlost i latence je výborná všude, kde bychom jen chtěli (a někdy i zbytečně dál, ale funkci snižování výkonu rádia jsme v nastavení nenašli). Deco X20 tak zatím dělá to, proč si jej uživatel vybere, jednou sítí pokryje velký prostor.

Jediná komplikace s mesh sítí nastala v případě některých aktivních reprosoustav Sonos, jmenovitě soundbar Arc, suboofer Sub a satelity One, na které nyní připravujeme recenzi. Aplikace Sonos je v síti nenašla. Řeší to uživatelé na fórech Sonosu, systém si s mesh sítěmi moc nerozumí. Stačilo však Arc připojit ethernetovým kabelem a jak on, tak ostatní jmenované začaly bez potíží fungovat. Zajímavé je, že přenosný Move fungoval ihned a bez komplikací.

Routery jsou na testování trochu ošemetné. Po vybalení z krabice fungují nejlépe jak mohou, během několika měsíců reálného provozu se však teprve ukáže, jak budou fungovat ve skutečnosti a především, jak jsou stabilní při velkém množství připojených a střídajících se zařízení. Náš finální verdikt, dlouhodobější zkušenosti a podrobnější měření přineseme až s odstupem času.

Sadu dvou jednotek TP-Link Deco X20 pořídíte za 7 990 Kč.