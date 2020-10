Našli jsme zřejmě nejlepší in-ear sluchátka pro práci i studium na dálku

Zcela bezdrátová in-ear sluchátka jsou pro pohodlnost používání extrémně populární. Naprostou většinu z nich ale pojí jedna významná nevýhoda: mizerná kvalita snímaného hlasu při telefonování. Je to docela logické – mikrofony jsou kousek pod ušima, zatímco hlas míří z úst především rovně. K mikrofonům se tak snadněji dostanou ruchy z okolí než hlas samotný.

Právě kvalitou snímání hlasu při telefonování nás nadchla testovaná zbrusu nová sluchátka FreeBuds Pro od společnosti Huawei. Mimo kvalitních mikrofonů totiž mají výborně nastavené zpracování snímaného signálu, které odfiltruje okolní hluky při zachování srozumitelnosti hovořícího.

Vyzkoušeli jsme sluchátka jak v hluku domácích spotřebičů (především vysavač), tak i hlasitě reprodukovaném hluku kavárny/restaurace s mnoha hlasy, cinkáním nádobí a obecným ruchem (z generátoru myNoise) – pracujeme z domova a v rámci možností držíme osobní lockdown. V obou případech volající na druhé straně nepoznal, že telefonujeme z hlučného prostředí, pouze jeden zaznamenal na začátku hovoru „asi sekundu hlasitého rachotu, který ale hned utichl“, to než se spustil onen systém pro eliminaci okolního hluku.



Základní rozdíl pro „druhou stranu“ tak byla změna ve věrnosti podání hlasu. Zatímco z tichého prostředí je kvalita výborná a hlas si zachovává hodně ze skutečného charakteru, v hlučném prostředí zní víc kovově, víc jako z telefonu. Ale v obou případech si zachoval výbornou srozumitelnost a byl jen minimálně rušen okolními hluky (pronikl klapot drápů psa na plovoucí podlaze).



Zvládne dvě zařízení najednou

Dobrou zprávou je, že každé sluchátko lze používat samostatně - při poslechu hudby je to zbytečné, ale pokud jej budete chtít používat jako handsfree pro telefonování, může se jedno nabíjet v pouzdře a druhým můžete komunikovat.

Zároveň je můžete mít současně připojená ke dvěma zařízením, například telefonu a notebooku nebo telefonu a tabletu. Stačí pak na jednom zařízení ukončit poslech (zastavit hudbu, položit hovor) a pokračovat na jiném zařízení (pustit video, přijmou hovor), a během jedné dvou sekund se zvukový výstup druhého zařízení přesměruje do sluchátek. A stejně to funguje s návratem na první zařízení.



Současné připojení funguje jen u dvou zařízení, další mohou být spárovaná, ale pokud k nim sluchátka fyzicky připojíte, odpojí se to předchozí nepoužívané zařízení. Jinými slovy, pokud je máte připojená k notebooku a telefonu, posloucháte hudbu z telefonu a na svém tabletu kliknete v Bluetooth menu na „připojit FreeBuds Pro“, připojí se k tabletu a odpojí od notebooku.

Aplikace AI Life

Bez aplikace se v případě FreeBuds Pro neobejdete, a to hned z několika důvodů. Zaprvé je hned po vybalení musíte aktualizovat na firmware V1.9.0.130 (případně v té době novější), bez kterého sluchátka ani nestrkejte do uší, výrobce totiž opravil chybu ve zpracování zvuku, takže po aktualizaci hrají dramaticky lépe.

V aplikaci také můžete provést veškeré nastavení týkající se potlačení okolního hluku pronikajícího do vašich uší a dotykového ovládání sluchátek.

U potlačení okolního hluku – klasické ANC snímající okolní hluk mikrofony a reprodukující jej v protifázi sluchátky přímo do zvukovodů, kde se v hlukem vzájemně vyruší – máte na výběr mezi jeho aktivací, deaktivací a režimem propouštějícím do uší okolní hluk s důrazem na řečové pásmo – to když nechcete sluchátka vyndat z uší a zároveň nezmeškat volání k obědu. Dříve se jako příklad udával nástup do letadla, ale kdo to dnes dělá.



V případě, že ANC aktivujete, můžete zvolit, zda mají sluchátka účinnost dynamicky měnit podle intenzity hluku, nebo si chcete sami vybrat z jedné ze tří úrovní intenzity tu, která vám bude nejlépe vyhovovat. Účinnost je v praxi velmi dobrá, premianti v oboru umí i hlubší ticho, v podání FreeBuds Pro ale oceňujeme příjemný klid, který v uších nastane.

Se zkratkami je to jednoduché. Jedno sevření nožičky jakéhokoli sluchátka mezi prsty znamená přijmou/ukončit hovor nebo spustit/pozastavit hudbu. Dvojitý stisk odmítne hovor nebo přeskočí na další skladbu. Potažením prstem nahoru nebo dolů po nožičce regulujete hlasitost. Uživatelsky nastavitelné je „sevřít a podržet“, nastavit lze nezávisle na levém a pravém sluchátku. Ovládat může přepínání nastavení ANC nebo vyvolat hlasovou asistentku.



V době testu byla potřebná verze aplikace (11.0.3.303) dostupná pouze v App Gallery v Huawei Mobile Services, v aplikačním obchodě Google Play byla starší verze (11.0.2.305), která s FreeBuds pro nekomunikuje. Podle zástupců Huaweie by se měla v Google Play objevit správná verze velmi brzy.

Pohodlí a zvuk

Sluchátka se nabíjí automaticky po vložení do pouzdra, které se nabíjí pomocí USB-C kabelu z běžné USB nabíječky. Bezdrátové nabíjení bohužel, a trochu překvapivě, chybí.

V balení najdete klasicky tři velikosti silikonových nástavců, které jsou vhodné pro vás, zjistíte nejen pocitově, ale i pomocí aplikace, která správné utěsnění zvukovodů proměří.

Sluchátka jsou lehoučká, výborně vyvážená a v uších o nich prakticky nevíte. Samozřejmě, kdo nemá rád kontakt silikonových nástavců se zvukovody, tomu budou vadit i v tomto případě, ale to není problém výrobku jako spíš vlastnost dané konstrukce.

Poslech jsme začali až po výše zmíněné aktualizaci firmwaru a zhruba 20h rozehrání. Podobně, jako jsme psali u nedávno testovaných Galaxy Buds Live, zvuk je příjemný, nekonfliktní. Počítat musíte se zdůrazněnými vyššími hloubkami, trochu příliš do „medova“ uhlazenými středy a měkčími, důsledně neagresivními výškami. Určitě bych rád slyšel méně vyšších basů, více detailů a nuancí na vokálu a ostřeji a přesněji vykreslené výšky, takto mne zvuk sice neruší, ale ani nijak zásadně nenadchne. Například u jazzu mi detaily a prostor vysloveně chyběly.

Pochválit však musíme energii, kterou sluchátka dokážou přenést, například Fire on the Floor ze stejnojmenného alba Beth Hart dostala až pódiový důraz, a docela akceptovatelnou dynamiku a rychlost na basech, sluchátka si tak obstojně poradila i se Scary Little Green Man od Ozzyho Osbourna, na kterém si mnohá sluchátka snadno vylámou zuby. Příjemná je i výraznost vokálu, jeho srozumitelnost a solidní separace jednotlivých nástrojů.

Nejsou to audiofilská sluchátka, na kterých si vychutnáte detaily nástrojů, jemně rozlišené barvy tónů, vzdušnost a podání prostoru – toto berou FreeBuds Pro dost hopem. Nabízí však přiměřeně atraktivní poslech pro průměrně náročné posluchače.

Závěr: na práci a výuku na dálku skvělá volba

Kombinace pohodlí nošení, výborných vlastností při telefonování (Slack, Teams, Zoom ...) a příjemně účinného potlačení okolního hluku dělají z FreeBuds Pro velmi dobrého společníka pro práci a výuku na dálku. Kvalita zvuku hudební reprodukce pak nejspíše uspokojí méně a běžně náročné posluchače, zejména pokud mají rádi zvýrazněné vyšší hloubky. Audiofilové se raději porozhlédnou jinde, ale zase se budou muset smířit s horšími výsledky při hlasové komunikaci.

Na jedno nabití vydrží 6 - 7 hodin nepřetržité hlasité hudební reprodukce,s přestávkou na oběd tak bez problémů pokryjete celý pracovní den. V pouzdře je pak z prázdna do plna dobijete více než 3x.

Sluchátka se oficiálně dostala na český trh v úterý 19. 10. za cenu 4 990 Kč, ale zatím jsme je v mnoha obchodech nenašli. Předpokládáme, že naskladňování probíhá.