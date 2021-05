Deset lišáckých věcí, které můžete dělat ve Firefoxu a nevěděli jste to

Možná se domníváte, že internetový prohlížeč je jen internetový prohlížeč. I proto jste třeba nikdy nepřemýšleli, co vše by vám mohl nabídnout a vlastně ho používáte ve výchozím nastavení. Pokud jste jako 70 % internetových uživatelů na světě, potom na webové stránky přistupujete prostřednictvím Google Chrome. Někdy je však dobré myslet i na další aspekty. Třeba to, že není chytré vložit všechny své digitální informace do jednoho korporátního ekosystému.

Firefox od Mozilly je vhodnou alternativou. Je rychlý, bezpečný, přizpůsobitelný a nabízí více soukromí. Navíc je plný funkcí, o jejichž existenci možná nic nevíte, i když jste jedním z 8 % světových uživatelů, kteří ho používají. Podívejme se na některé z nich, aniž byste museli instalovat nějaká rozšíření.

1. Sledujte obraz v obraze

Co byste řekli na to, že byste v browseru měli možnost sledovat videa v menším okně, zatímco byste pracovali na čemkoliv dalším? I mimo browser? V některých případech věc, která zvýší produktivitu. Proto Firefox s touto PIP (obraz v obraze) vychytávkou přišel jako s integrovanou vlastností. Navíc podporuje více instancí sledování videa. Například Chrome PIP nabízí až po instalaci rozšíření.

Umístíte-li kurzor myši na video na webu, jako je YouTube apod, zobrazí se speciální dialogové tlačítko Sledovat jako obraz v obraze. Kliknete-li na něj, potom se video jako by ze stránky přemístí do speciálního okna, které je stále v popředí (nelze překrýt jinou aplikací či oknem). Umístí se do pravého dolního rohu, ale myší je možné umístit ho i na jiné místo a také mu měnit velikost. K dispozici jsou dvě základní ovládací tlačítka a prostřednictvím klávesnice získáte další funkcionality, například přetáčet vpřed či vzad.

2. Prohledávejte otevřené karty

Pokud jste ve Firefoxu otevřeli desítky karet současně, pak může být problém najít tu, kterou aktuálně potřebujete. Čím více jich přitom budete mít otevřených, tím složitější to bude, protože jejich záhlaví nesoucí informace se zmenšuje a zmenšuje. Zatímco konkurence hledá možnosti, jak toto zpřehlednit, například Vivaldi a Edge zavedly zobrazování karet horizontálně, tak Chrome experimentuje se speciálním tlačítkem pro jejich zobrazení a vyhledávání. Firefox, má toto zvládnuto již delší dobu.

Pokud kliknete do adresního řádku jakékoliv otevřené karty a zadáte znak procenta (%), zobrazí se seznam aktuálně otevřených karet. To nemusí být například v případě dvaceti otevřených karet výhra, ale k dispozici tu je možnost začít psát text ze záhlaví a tím použít filtrování, respektive vyhledávání. Kliknutím na zvolenou kartu na ni přímo přejdete.

3. Lepší práce s kartami

U karet ještě chvilku zůstaneme. Jde o součást, na kterou je kladen velký důraz. V populárních prohlížečích je lze seskupovat, přesouvat nebo jich více označovat najednou. Pokud však ve Firefoxu vyzkoušíte podržení klávesy Shift a budete klikat na záhlaví otevřených karet, označíte jich více najednou. To je ideální nejen pro jejich manuální přesun, zavření nebo ztlumení zvuku hrajícího na pozadí, ale také pro přesun na začátek nebo konec seznamu. Více možností najdete, pokud kliknete pravým tlačítkem myši na jednu z nich.

A ještě jednu vychytávku zmiňme. Při použití Ctrl + Tab se zobrazí jejich náhledy a vy mezi nimi můžete přepínat opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kliknutím ukazatele myši. Je to obdobná funkce, jako když přepínáte mezi okny ve Windows prostřednictvím Alt + Tab.

4. Skoncujte s oznámeními z webů

V dnešní době je moderní, že se mnoho webových stránek ptá na to, zda vám mohou zobrazovat oznámení o nově zveřejněných informacích. Došlo to však do takové situace, že dotazy se zobrazují velmi často. Pokud na vybrané weby zavítáte jen občas, pak toto oznámení nepotřebujete dostávat a jen zbytečně obtěžuje. Proto Firefox nabízí možnost, jak oznámení u všech webů deaktivovat.

Klikněte vpravo nahoře na tři čárky a zvolte Možnosti. Na levé straně vyberte Soukromí a zabezpečení a na pravé straně vyhledejte Oprávnění a v části Oznámení klikněte na Nastavení. Zobrazí se dialogové okno a v něm dole zatrhněte volbu Blokovat nové… a změny uložte tlačítkem níže. Zároveň pokud byste nechtěli blokovat všechna oznámení nebo byste je chtěli spravovat (zakázat/odebrat některá stávající, že je již nechcete dostávat), potom je najdete v uvedeném seznamu a můžete změnit nastavení.

5. Podívejte se, které stránky vás sledují

Firefox ve výchozím nastavení brání sledování soukromí prostřednictvím cookies třetích stran. Se zabezpečením jde ale ještě dále. Pokud se podíváte úplně vlevo od adresního řádku, uvidíte ikonu štítu. V ní jsou skryta všechna data o tom, jak Firefox omezuje způsoby, kterými vás může aktuální web (a jeho reklamy) sledovat.

Kliknutím na tento štít zobrazíte podrobnosti. Máte zde možnost spravovat ochranu proti sledování a dozvědět se více informací o jednotlivých kategoriích – co je povoleno a co zakázáno. Kliknutím na odkaz Přehled ochrany soukromí získáte úplnou zprávu o tomto zabezpečení, a to v rámci časových úseků. Tak zjistíte, kolik souborů cookies a dalších sledovačů Firefox zablokoval.

6. Odesílejte informace do zařízení a převeďte je pro čtení

Podobně jako konkurenční browsery i Firefox umožňuje sdílet zobrazené webové stránky s dalšími vašimi zařízeními. Pokud v nich je přítomen tento prohlížeč, a jste k němu přihlášeni Firefox účtem, potom stačí kdekoliv na stránce kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat volbu Poslat stránku do zařízení. Zde si vyberte do jakého.

Možná víte, že Mozilla provozuje kapesní službu Read-it-Later i ve Firefoxu. Ve výchozím nastavení na adresním řádku zcela vpravo se zobrazuje ikona stránky. Po kliknutí se web uzpůsobí do režimu čtení. Přitom si lze přizpůsobovat jak velikost textu, tak zúžit či rozšířit obsah, změnit řádkování a také barvu podkladu. A nechybí ani tlačítko pro odeslání obsahu přímo do služby Pocket.

7. Převezměte kontrolu nad panelem nástrojů

Jestli je něco dalšího, v čem je Firefox oproti konkurenci opravdu silný, tak to jsou možnosti přizpůsobení panelu nástrojů. Jeho rozložení a možnosti přitom mohou mít velký vliv na to, jak dobře s tímto internetovým prohlížečem budete pracovat. Pojďme se podívat na některé způsoby, jak ho vyladit.

Klikněte vpravo nahoře na tři čárky a vyberte volbu Nastavení tlačítek a lišt. V nové kartě se nachází celá řada možností. Přidávat na panel nástrojů lze různé funkce a volit u nich pořadí (stačí uchopit a umístit na panel). Níže najdete volby, které mohou zobrazit záhlaví okna, prostor pro uchycení okna či změnu motivu a také nastavit velikost panelu (například aby ho bylo možné lépe ovládat dotykem).

8. Snadné pořizování snímků webů

Pořizování screenshotů, neboli snímků webových stránek, umí Firefox v základu a rovnou v pokročilé variantě bez nutnosti instalovat nějaké rozšíření. Kliknete-li pravým tlačítkem myši kdekoliv na webové stránce, zvolte Pořídit snímek stránky.

Dojde k přepnutí do režimu výřezu, kdy pomoci myší máte možnost vybrat si oblast pro screenshot. To lze udělat buď označením oblasti myší, nebo pokud kurzor posunete na určitý prvek, tak bude automaticky detekován a nemusíte ho označovat. Vpravo nahoře je potom možnost zachytit také tu část, která se nachází mimo právě zobrazenou část. Takže lze pořídit snímek celé webové stránky, ať je dlouhá jakkoliv. Jakmile si vyberete oblast, máte možnost ji nejen uložit do PNG souboru, ale také zkopírovat do schránky Windows.

Představte si situaci, kdy prohlížíte určité webové stránky, počítač sdílíte s více uživateli a všichni používají jeden profil. Jestliže navštívíte weby a nechcete, aby o tom další uživatelé věděli, je možné odstranit historii procházení a další součásti, a to velmi snadno.

Jestliže jste si v případě úpravy panelu nástrojů v předchozím tipu na něj umístili tlačítko Zapomenout, potom na něj nyní klikněte. V dialogovém okně máte možnost zvolit, zda má být zapomenuta vaše relace v posledních pěti minutách, dvou hodinách nebo za 24 hodin. Níže se dozvíte, k čemu všemu ve Firefoxu dojde a tlačítkem akci zahájíte.

10. Přejděte pouze na HTTPS

Připojení k webům prostřednictvím protokolu HTTPS je z několika důvodů bezpečnější než standardní protokol HTTP. Chcete-li šifrované spojení využívat vždy, respektive kdy jen je to možné, stačí udělat tuto malou změnu.

Klikněte na tři čárky a vyberte Možnosti. Na levé straně klikněte na Soukromí a zabezpečení. Dole v části Režim pouze HTTPS vyberte první možnost, tedy Zapnout režim „pouze“ HTTPS“ ve všech oknech. Pokud nějaký web nebude umět podporovat šifrované spojení, stránka se nenačte, vy o tom dostanete zprávu, a máte tak možnost na něj vstoupit pouze v nešifrované variantě spojení.