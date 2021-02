Uzrál čas vyzkoušet Edge. Verze 88 přináší hromadu vylepšení

Je tomu už rok, co společnost Microsoft uvedla zcela novou verzi svého internetového prohlížeče Edge. V kompletně předělané podobě byl oficiálně uživatelům k dispozici od 15. ledna 2020. Přelomovou novinkou bylo, že Microsoft v Edge přešel od vlastního HTML/JS/CSS enginu na Chromium. Podle dostupných informací proto, že nedokázal držet krok s jeho vývojem. Celý loňský rok se nesl v duchu mnohých změn v Edge. Ty pokračují i nadále, a tak se pojďme podívat, jaké novinky si Microsoft připravil pro nedávno vydaný Edge ve verzi 88.

Uspávání karet

Vývojáři internetových prohlížečů se potýkají s výzvou, jak je optimalizovat, pokud si uživatel otevře velké množství karet (typicky desítky). Každá z nich pro sebe spotřebuje nemalé množství systémových prostředků PC. Proto vymýšlejí různé funkcionality, aby se z tohoto důvodu zabránilo snížení výkonu počítače. K dispozici jsou různá doporučení, doplňky do browserů apod. Nicméně základem by mělo být, aby tuto problematiku řešil sám browser v zárodku. I proto v Edge 88 přibyla novinka v podobě uspání karet.



Ta má prostřednictvím optimalizace výkonu napomoci zlepšit využití operační paměti a procesoru – uvolnit systémové zdroje v případě, že karta není používaná. Microsoft přitom změřil, že tato novinka v Microsoft Edge snižuje využití paměti v průměru o 32 %. Navíc zvyšuje výdrž baterie notebooku, protože uspaná karta využívá procesor v průměru o 37 % méně než neuspaná.



Funkci přitom nemusíte nijak aktivovat, funguje automaticky – sama přinutí neaktivní karty přejít do režimu spánku (ve výchozím stavu jsou nastaveny dvě hodiny). Takto převedené karty poznáte podle toho, že jsou v záhlaví ztmavené (zašedlé). Jejich zpětné probuzení se odehrává pouhým přepnutím na ně. Detekční algoritmus by přitom neměl uspávat karty, na kterých na pozadí něco běží – typicky třeba stream rádia. Do nastavení funkce se dostanete kliknutím v Edge na ikonu tří teček vpravo nahoře a zvolením volby Nastavení a vlevo výběrem Systém (nebo zadáním příkazu edge://settings/system do adresního řádku). Zde funkci můžete nejen deaktivovat, ale také vytvářet whitelisty nebo měnit čas, kdy karty přejdou do režimu spánku.

Tip Uspávání karet lze aktivovat také v Chrome, stačí si nainstalovat doplněk Auto Tab Discard

Správce úloh Edge

Pokud prahnete po tom zjistit, které záložky spotřebovávají kolik systémových prostředků nebo dokonce která z nich zatěžuje výkon PC značným způsobem, můžete to zjistit. Otevřete-li si Správce úloh Windows, zjistíte, které procesy jsou v systému spuštěny, a to včetně podrobností o Edge. Ještě lepší přehled budete mít v případě, že si pustíte v Edge integrovaný nástroj Správce úloh prohlížeče.



Klikněte vlevo nahoře na ikonu tří teček, vyberte Další nástroje -> Správce úloh prohlížeče. Otevře se okno, ve kterém vidíte nejen seznam otevřených karet, ale také další součásti Edge, které jsou aktuálně spuštěny. U nich se potom dozvíte informace o alokaci paměti, vytížení procesoru, sítě a nechybí ani ID proces. Z tohoto místa v případě potřeby zamrzlé nebo pomalé procesy můžete ukončit.



PDF soubory

S loňským vydáním Edge došlo k odstranění některých vychytávek při práci s PDF dokumenty, ty se však nyní postupně vrací (stále však chybí některé schopnosti populárních editorů PDF). V předchozí verzi Edge tak prohlížeč umožnil přejít na stránku, kde bylo možné procházet dokumenty v zobrazení dvou panelů, plynule přiblížit a oddálit, zvýraznit důležité informace uvnitř PDF, kreslit, a dokonce i text nechat číst.

Všechny tyto funkce jsou nyní k dispozici zpět v Edge a společnost Microsoft také přináší zpět svůj vyhledávací nástroj pro soubory PDF. Vlevo nahoře se tak objevila ikona lupy, která slouží k vyhledávání slov a slovních frází v dokumentu.



Zachycení webu

V minulosti bylo součástí Edge také pohodlnější pořizování screenshotů. K zachycení obrazovky ve Windows slouží klávesová zkratka Print Screen či nástroj Výstřižek a skica. Avšak vrácená funkce v browseru nabízí více. Najdete ji, pokud kliknete v okně prohlížeče vpravo nahoře na tři tečky a po rozbalení menu vyberte volbu Zachycení webu. Nyní je možné pořídit screen celé obrazovky, nebo jen vybrané části (označí se obdélníkem). Jen dodejme, že zachycení celé stránky znamená opravdu celé – tedy včetně toho, co není vidět a zobrazí se až skrolováním.

Jakmile je obrazovka zachycena, lze na ni kreslit, mazat, sdílet obsah, kopírovat do schránky nebo uložit jako soubor. Součástí Windows je i technologie Ink. Ta na dotykových zařízení přináší další možnosti. I díky ní je nyní funkce screenshotování použitelnější.



Připnutí webů

Už odpradávna umožňují browsery uživatelům ukládat si oblíbené záložky. Microsoft používá také funkci Kolekce, které jsou v Edge unikátní. Nová verze internetového prohlížeče však nyní umožňuje připnout si oblíbené weby i jinam. Konkrétně přímo do Start nabídky nebo na Hlavní panel. Na jeden klik tak máte přímo webové stránky, které například často navštěvujete. Tuto možnost najdete, pokud kliknete na tři tečky a vyberte volbu Další nástroje -> Připnout na hlavní panel (Start). Kliknete na jednu z voleb, pojmenujete web a je to.

Propojené kopírování

Smart kopírování, nebo chcete-li inteligentní propojené kopírování, není nic jiného než možnost vložit místo adresy samotného odkazu v adresním řádku Edge rovnou to, čeho se týká. Namísto složitého odkazu typu „https://www.idnes.cz/technet“ se vloží: Technet.cz – Technika kolem nás (idnes.cz). Jde o text, který je klikatelný. Toto vkládání funguje ve vybraných aplikacích jako Microsoft Teams, Office atd., zkrátka tam, kde funguje podpora chytrého vkládání formátovaného textu. K nastavení se dostanete opět přes tři tečky a výběrem volby Nastavení a vlevo se přepněte na volbu Sdílení, kopírování a vkládání.



Později bychom se měli dočkat ještě dalšího vylepšení, a to možnosti aktivovat inteligentní kopírování přímo na webu. To bude znamenat, že aktivací dialogového okna výběrem této funkce se místo kurzoru zobrazí možnost označit výběrem třeba jen vybrané sloupce s daty, která chcete kopírovat. Tak odpadne kopírování celé tabulky a její následná editace.



Rychlejší spuštění a zapomeňte na Flash

Edge zavádí zajímavou experimentální funkci nazvanou boost. Ta má za úkol jediné, rychleji spouštět samotný prohlížeč. Toho je docíleno tím, že nějaká jeho součást běží na pozadí operačního systému, a tak je připravena prakticky ihned aktivovat zbylé součásti Edge. Toto je sice vítané, na druhou stranu tak v operační paměti bude v permanenci další proces. Tato funkce je v současnosti dostupná pouze pro některé uživatele.

Poslední den loňského roku vystavil stopku technologii Flash. Konkrétně společnost Adobe, která za ním stojí od vzniku, ukončila jeho podporu pro Windows. I proto vydavatelé browserů museli zareagovat a pokud Flash v nich ještě používali, tak ho deaktivovat. V Edge 88 ho tak již nyní nehledejte.



Generátor a sledování hesel

Hesla jsou nezbytnou součástí našich životů. Otevírají nám přístup k mnohým věcem, jako jsou bankovní účty, sociální sítě, nakupování v e-shopech atd. Proto používat silná hesla je nutností. Všichni jsme však líní tvořit opravdu složitá hesla. Řada uživatelů tak používá jako heslo „123456“ či v tom lepším případě „jméno123“ a další prolomitelné kombinace. Problém je v tom, že čím obecnější je vaše heslo, tím snazší je ho zjistit, proto by mělo vypadat nějak takto – XybO86woifh37.

V dnešní době je však hodně věcí, co si musíme pamatovat, a nechceme. Proto Microsoft Edge přišel s novinkou v podobě generátoru hesel. Slouží nejen pro vytváření nového hesla, ale také při jeho změně. A negeneruje pouze nové heslo, ale protože ho v šifrované podobě synchronizuje na servery Microsoftu, tak ho automaticky umí i vyplňovat, a to z různých našich zařízení, kterými k službám přistupujeme.



Druhá vítaná věc se skrývá pod označením Sledování hesla. Pokud se kterékoliv z vašich uložených a synchronizovaných přístupových údajů v prohlížeči shoduje s údaji v seznamu s vyzrazenými hesly, Microsoft Edge vás na to upozorní a vyzve k aktualizaci – otevře se speciální stránka v Edge, kde se zobrazí podrobnosti. Program kontroluje shody na základě uživatelských jmen. Funkce je ve výchozím nastavení zapnutá, ale za jedné podmínky. To ověříte a splníte snadno. Otevřete Nastavení a vlevo přejděte na záložku Profily. Na pravé straně zkontrolujte, zda máte povoleno synchronizování dat. Následně klikněte na Hesla a zkontrolujte aktivaci volby Navrhovat silná hesla.