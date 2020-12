Microsoft se letos rozloučil s řadou produktů. Nepoužíváte některé?

V letošním roce společnost Microsoft začala prodávat skládací smartphone Surface Duo, zcela novou herní konzoli Xbox Series X a S a uvedla spoustu dalších produktů a služeb. Zároveň se však také s některými svými produkty loučí.

Stopku dostala streamovací herní platforma Mixer, starý operační systém, kamenné obchody či legendární browser. Toto vše bude v lednu 2021 minulostí. Některé věci, které skončily, se daly očekávat, například podpora Windows 7, zatímco u programu Mixer a jiných to bylo nečekané.

Podpora Windows 7

Windows 7 je operační systém, který miluje hodně uživatelů. Všechny dobré věci však jednou končí. Oficiální podpora pro Windows 7 skončila v lednu 2020. Po tomto datu počítače s tímto operačním systémem již nedostávaly oficiální aktualizace zabezpečení. Konec podpory byl znám léta, i tak celá řada uživatelů a organizací stále nemigrovala na nový systém. Dobře to dokládají statistiky serveru Netmarketshare.com, který měří různé technologie. Podle nich v listopadu skoro 19 % počítačů, bylo stále vybaveno Windows 7. Budiž k dobru, že před rokem to byla skoro třetina (29,6 %).

Herní streamovací platforma Mixer

Stopku letos dostala herní streamovací platforma Mixer. Stalo se to 22. července a byl to velký šok pro hodně herních uživatelů a fandů. Microsoft plánovanou změnu oznámil až koncem června (tedy jen měsíc před ukončením). Konec vysvětlila tím, že navázala spolupráci se sociální sítí Facebook, konkrétně s projektem Facebook Gaming. Mixer se objevil přejmenováním herní streamovací platformy Beam koncem května roku 2017.

Umožňoval živé vysílání přenosu hraní v PC, na Xboxu či mobilních operačních systémech Android a iOS. Za konec této platformy může paradoxně její úspěch. Podle dostupných informací ji totiž ukončili z toho důvodu, že jim trochu přerostla přes hlavu a neměli na její další vylepšování. I přestože služba již mezi námi není, její části žijí dále. Technologie streamování videa s extrémně nízkou latencí z ní se využívají v dalších službách společnosti Microsoft.



Cortana ve Windows 10

Microsoft Cortana je virtuální asistent, který je součástí operačních systémů Windows Phone 8.1, Windows 10, ale také Xbox One. Prostřednictvím ovládání hlasem umí pracovat s plánovacím kalendářem, udržovat seznamy kontaktů, otevírat aplikace, posílat e-maily nebo SMS, synchronizovat data mezi mobilním telefonem a počítačem a umí i další funkce. Při jejím uvedení 2. dubna 2014 s ní měl Microsoft velké plány a věštil jí velkou budoucnost. Název Cortana je odvozen od fiktivní postavy ze série her Halo. Hlas Cortany patří, stejně jako v sérii Halo, Jen Taylorové.



Letos se však Cortana posunula od běžného používání více směrem k vyšší produktivitě. Společnost Microsoft uvedla nové prostředí Cortany, které umožňuje vyhledávat informace v Microsoft Office 365, pomáhat plánovat a dělat další pokročilé úkoly. Microsoft díky novému prostředí zrušil podporu dovedností Cortany v systému Windows 10. A na místo toho, aby byla pevně svázaná s Windows 10, jak tomu bylo při uvedení Windows 10, je dnes v operačním systému už pouze ve formě aplikace.

To mimo jiné znamená, že její dovednosti užitečné k ovládání herní platformy Xbox nebo hudební služby Spotify, SmartThings a dalších přestaly fungovat. Další zařízení se přitom připravují na to, že pomoc Cortany ztratí již brzy. V lednu 2021 Microsoft ukončí propojení Cortany s reproduktorem Harman Kardon Invoke. Smutná tečka za velkou novinkou kdysi uvedených Windows 10.



Internet Explorer 11

I přestože legendární internetový prohlížeč Internet Explorer bude ukončen až v polovině roku 2021, již dnes je prakticky mrtvý a poslední hřebíček do rakve přijde v prvním čtvrtletí. To pro něj skončí podpora některých služeb. Například celá řada těch od Googlu, v čele s dokumenty Google, chatem Google Meet, Gmailem, Google diskem atd. Podobné to bude s dalšími aplikacemi různých vývojářů a 17. srpna 2021 v něm přestanou fungovat všechny aplikace a služby z balíku Office 365. Internet Explorer, který se na scénu poprvé dostal v roce 1995, v posledních deseti letech utrpěl velké ztráty v oblíbenosti. Poslední verze browseru je IE 11 a na světě se objevila už v roce 2013. Od té doby se online prostředí hodně změnilo, stalo více sofistikovanější. I proto se objevil jeho nástupce Microsoft Edge, který nabízí lepší a inovativnější online prostředí.

Kamenné obchody Microsoft

Nejsou to však jen služby a software, se kterými se Microsoft loučí. V červnu bylo vedením společnosti oznámeno, že všechny kamenné obchody Microsoft Stores budou uzavřeny v rámci „strategické změny“. Microsoft přehodnotil svůj byznys model a namísto provozovat pobočky vsadil na prodej a podporu svých projektů prostřednictvím digitálu.

K uzavření Microsoft Stores došlo jen několik měsíců poté, co byly zavřeny kvůli globální pandemii. Kamenné obchody však nebyly jen o seznamování s novinkami a nakupování. Lidem poskytly místo, kam mohli přinést nefunkční zařízení, reklamovat je, získat další pomoc, poradenství a vyzkoušet si nejnovější technologie společnosti Microsoft.



Skype

I přestože se vývojovému týmu kolem Skype – sídlícímu v Praze – v posledních letech příliš nedařilo tak jako ostatním, je tu naštěstí stále s námi. A snad ještě nějakou dobu bude. Pandemie však dala vyniknout platformám jako Webex, Zoom a dokonce i Teams z portfolia Microsoftu, ale Skype zaostal. Zatímco konkurence se těšila velkému přílivu nových uživatelů, Skype byl tím, který nedokázal, aby se ve velkém přesunuli i do něj.

Skype účet přitom vlastní stovky milionů uživatelů. Byl to však Zoom, ne Skype, který se stal synonymem pro videohovory v roce 2020. Zatímco se Skypu v roce 2020 nedařilo, o Microsoft Teams to neplatí. Služba jen letos získala celou řadu nových funkcí, pravidelně dostávala nové funkce a denně ji využívá přes 115 milionů uživatelů. Pro Microsoft je důležité to, že Teams získal velkou pozornost a obdiv nejen mezi firmami, ale také v očích široké veřejnosti.



Poslední rozloučení

Rok 2020 byl plný změn a novinek a u Microsoftu tomu nebylo jinak. Je sice smutné vidět odcházet některé služby a aplikace společnosti Microsoft. Některé z nich se však jen mění a v tom příštím přijde řada inovací a novinek. Rok 2021 bude pro Windows velkým rokem a těšit se můžeme i na nový kousek hardwaru v podobě počítačů Microsoft Surface. Dejte nám v komentářích vědět, který produkt vám bude nejvíce chybět. A existuje nějaký, od kterého jste naopak rádi utekli?