LastPass mění pravidla, bezplatný bude už jen pro jeden typ zařízení

Počínaje 16. březnem bude varianta správce hesel od společnosti LogMeIn zdarma stále plně funkční, ale pouze v jedné kategorii zařízení: mobilních, nebo počítačových. Uživatelé mobilních zařízení budou omezeni využívat ji v telefonech s iOS, Androidem, v iPadech, tabletech s Androidem a chytrých hodinkách.

Jak LastPass rozlišuje zařízení

V případě počítačů se ve skupině nacházejí jak tablety se systémem Windows, tak desktopy a notebooky se systémem Windows, Mac OS X a Linux, a také rozšíření LastPass využívající browsery.



Změnit druh zařízení bude možné jen třikrát

Informaci o změně stávající uživatelé najdou v e-mailu. Distribuce zprávy začala 16. února a bude pokračovat. Pokud jste ji ještě nedostali, mělo by se tak stát během následujících dnů (nejpozději do 16. března). Ve zprávě se píše, že uživatelé bezplatné verze LastPass budou 16. března vyzváni k výběru jedné ze dvou možností.

V praxi to bude znamenat, že v tento den se po přihlášení ke službě uživatelům zobrazí informace s dotazem, na kterém druhu zařízení ji budou chtít používat, přičemž nastavení bude možné ještě později až třikrát změnit (zbývající počet změn bude viditelný v účtu).

Text z e-mailu zaslaného uživatelům služby LastPass

Nic dalšího se ve free verzi z pohledu funkcí nemění, a tak i když budou uživatelé omezeni na jednu kategorii zařízení, budou si i nadále moci prohlížet a spravovat hesla z neomezeného počtu zařízení v rámci kategorie mobilních zařízení nebo počítačů.

Placené varianty nabízejí více, včetně e-mailové podpory

Firma zároveň přichází s časově omezenou nabídkou, díky níž lze upgradovat na vyšší úroveň služby (Premium) za cenu 2,25 $ měsíčně, účtovanou ročně (27 $ namísto běžných 36 $). Prémiová verze má několik funkcí navíc, jako je například 1 GB šifrovaného prostoru, vylepšené sdílení atd.

Pro jednotlivce a rodiny je k dispozici ještě jedna úroveň – Families, která nyní není nijak finančně zvýhodněna a k dispozici je za 3,9 $, respektive 47 $ ročně, a oproti Premiu nabízí až šest licencí pro použití v rodině.

Neplacená a placené varianty služby

Když už zmiňujeme prémiové účty, dodejme, že omezení ve zdarma dostupné verzi se týká také e-mailové podpory – ta bude k dispozici počínaje 17. květnem pouze pro předplatitele.

„Uživatelé LastPass Free budou mít však i nadále přístup k našemu centru podpory obsahující znalostní bázi a také přístup ke komunitě, kterou aktivně sledují specialisté LastPass,“ uvedla společnost.

Nechcete změny akceptovat? Zkuste konkurenci

Jako uživatel LastPass Free verze neztratíte po 16. březnu přístup k žádnému uloženému přístupovému údaji ani k heslům uloženým v „trezoru“. Také synchronizaci v rámci zvoleného zařízení – buď na mobilech, nebo počítačích – bude fungovat jako dříve.

Rozhodnete-li se využívat službu na jednom, či druhém zařízení, nemusíte v tuto chvíli podnikat žádné kroky – 16. března si jen vyberete jednu variantu. Pokud používáte LastPass převážně na jednom typu zařízení, nové změny nebudou velkým problémem.

Správce hesel v Edge

Pokud však neustále přepínáte mezi zařízeními, například Android a notebookem Windows, možná vám nezbude než upgradovat na prémiový účet LastPass, nebo využít jiné řešení. Nabízí se konkurence v podobě 1Password, Dashlane či podobných nástrojů – správců hesel – zabudovaných rovnou v prohlížečích Chrome, Edge, Firefox atd.

LastPass ke změně uvádí, že je provádí na základě toho, aby mohli držet krok s neustále se rozvíjejícím digitálním světem. Jinými slovy pevně věří v to, že tímto krokem přesvědčí uživatele, aby využili jejich placenou variantu, která by jim měla nabídnout více a oni by získali finanční prostředky na další rozvoj služby.

Populární správce hesel LastPass (využívá ho více než 20 milionů uživatelů) zvládá vytvářet, ukládat, používat, spravovat a synchronizovat přístupové údaje (včetně hesel) pro přístup do různých služeb, kde je používán uživatelský účet.