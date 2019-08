Tipy na weby: mapa kempů s hodnocením nebo koupání s kvalitou vody

Katalog kempů s recenzemi

Češi se v hojné míře vrací ke kempování. Rok od roku tento způsob trávení léta, dovolených a prázdnin nabírá na intenzitě. Sezona je sice v plném proudu, a řada kempů již beznadějně vyprodaných, ale volná kapacita přece jen zbývá. Vybrat si kemp podle svých preferencí pomáhá tento web.

České kempy za posledních několik let urazily velký kus cesty a dnes už to nejsou ta zařízení, která jsme znali z dob, kdy nebylo snadné vycestovat do zahraničí. Katalog Ekempy.cz nabízí ucelené a přehledné informace o českých kempech, a to na jednom místě. Vyhledání kempů, kde je možné ubytovat se na víkend, zajít se v parném létě osvěžit k vodě a večer posedět na zahrádce před příjemnou restaurací, zabralo i zkušenému uživateli internetu několik hodin brouzdání stránkami a telefonování a výsledek byl stejně nejistý. V databázi webu najdete informace o téměř tisícovce kempů získané z internetových stránek nebo telefonickým kontaktem s kempem. Zpracována jsou základní data (provozní doba, vybavení, koupání, nabídka občerstvení, ceník, nadmořská výška, kontakt atd.) a samozřejmě nechybí ani fotografie, diskusní fórum či propojení s mapou, takže si ihned můžete nechat pro představu místo zobrazit. Velmi široké jsou i možnosti vyhledávání, případně můžete rovnou skočit do sekce dle krajů, kempů pro stany, karavany či s chatkami. Pobyt v kempech si můžete přes web také zarezervovat či porovnat s konkurenčními. Zvláště oblíbená jsou potom hodnocení, kde si návštěvníci zařízení vyměňují své zkušenosti a radí navzájem. V katalogu najdete také přehled vybraných kempů na Slovensku či možnost pronajmout si chatku nebo půjčit karavan.

Podobné weby Dokempu.cz – průvodce kempy

Camp.cz – kempy v ČR a SR

Najděte vhodné místo ke koupání

Je-li venku teplo a dostanete chuť se vykoupat, patrně ve svém okolí víte, kam vyrazit. Co však, pokud panuje dlouhé teplo, a může hrozit výskyt sinic? Nebo pokud se nacházíte na výletě, dovolené či prázdninách? V těchto případech by mohl být užitečný projekt shromažďující tipy na místa k letnímu koupání – aktuálně jich je přes 2 800, a to nejen v ČR a SR.

Účelem není vytvořit mapu aquaparků, ale nabídnout dobrý nástroj ke snadnému vyhledání místa, kde se nejblíže svlažit v letních vedrech. Na webu najdete seznam koupališť, lomů, pískoven, jezer, rybníků a další místa ke koupání, a to nejen v tuzemsku a na Slovensku, ale i v dalších zemích. Záznamy jsou umístěny na mapě, takže je jednoduché virtuálně přejít k místu, kde se nacházíte a podívat se na vodní plochy vhodné ke koupání v okolí. Nechybí ani možnost nechat si zobrazit pomocí filtru koupaliště, která preferujete (podle charakteru, kvality vody, podle toho, zda je placené, a zda je v okolí občerstvení). U záznamů se nachází nejen popis místa a jeho vybavení, ale také informace o kvalitě vody a povaze místa a nechybí ani snímek z Google map či v některých případech fotografie přímo z místa. K dispozici je i možnost diskutovat a sdílet názory či sdělovat prostřednictvím hvězdiček spokojenost s koupalištěm. Vítaná je jistě i možnost stáhnout si aplikaci do Androidu či iPhonu a přímo na cestách se podívat, kde se v blízkosti nachází zastrčený lom nebo rybník a nechat se k němu navigovat.

Podobné weby Czecot.cz – seznam přírodních koupališť

Kupacívody.cz – kde všude se dá koupat

Místa vhodná k běhání a ježdění na kole

Aplikace Strava, která je určena pro mobilní telefony, umožňuje zaznamenávat cyklistické či běžecké výkony, sledovat, jak se zlepšujete a překonávat výzvy. Propojena je s webovou službou, díky čemuž nabízí zajímavé informace.

Zde jsou totiž získaná data od uživatelů analyzována a následně vracena zpět. Tak lze nahlédnout do speciální mapy, ve které je po celém světě vidět, kde lidé jezdí na kole, případně běhají. K dispozici jsou samozřejmě i data z České republiky. A kde se tedy u nás nejvíce sportuje? V Praze a okolí, v Brně a následně v dalších větších městech a podhůří. Na mapě je zaznamenána více jak jedna miliarda aktivit a více než 13 bilionů tras.

Podobné weby Flightradar24.com – mapa prozradí, co vám letí nad hlavou

Bikemap.net – mapa s cyklotrasami a výlety z celého světa

Uwwwízlo v síti

Chcete vědět, pokud se na internetu někdo zmíní o vaší osobě, vašem projektu, službě či produktu? Zkrátka rádi byste získali upozornění na vybraná zadaná klíčová slova, a tak monitorovali zmínky? Potom vyzkoušejte nástroj Mention.com. Monitoruje i sociální sítě. Základní služba je zdarma a informace o zmínkách můžete dostávat nejen na e-mail, ale také prostřednictvím RSS čtečky.

Léto přímo vybízí k fotografování, ve prospěch hraje světlo, barvy a možnost být v přírodě dlouho do večera. Jestliže byste chtěli své fotografické dovednosti vylepšit, potom zajděte na nějaký kurz nebo využijte jeden z mnoho fotokurzů na webu Froknowsphoto.com. Stačí si vybrat oblast a pustit video, na kterém se dozvíte, co a jak, aby snímky byly podle vašich představ.

Vyrážíte-li na prázdniny či dovolenou automobilem, potom byste možná uvítali, kolik stojí pohonné hmoty v jednotlivých státech. Na webu Mbenzin.cz najdete přehlednou tabulku průměrných cen, ze které se mimo jiné dozvíte, že v Polsku se tankuje nejlevněji a nejdráže naopak v Nizozemsku.