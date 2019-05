Tipy na weby: odhalte svůj rodokmen a zjistěte, kde máte nejvíc jmenovců

Četnost příjmení

Jsme národem Nováků. O tom žádná. Hned za tímto příjmením v tuzemsku figurují Svobodovi. Ze jmen nejčastěji používáme Jiří, Jan a Petr.

Kromě žebříčku nejpočetnějších příjmení a jmen je možné na tomto webu používat i vyhledávač a zadat například své jméno a příjmení. Po odeslání webová aplikace KdeJsme.cz zobrazí jednotlivé četnosti příjmení nebo jmen v mapě České republiky s rozlišením na obce s rozšířenou působností. Tak lze snadno a bez větší námahy odhalit, ve kterém městě žije vašich jmenovců nejvíce a kde všude se vlastně nacházejí. Do horního pole zadejte hledané příjmení (ženský či mužský tvar) a klikněte na Vyhledat. Po chvilce se objeví mapa a také další informace v tabulce. Na mapě je graficky vyjádřeno, kolik lidí tohoto příjmení žije v konkrétním kraji. V tabulce jsou rozepsaná jednotlivá města včetně informace, kolik lidí tohoto příjmení připadá na tisíc obyvatel. Kolik jich je v konkrétním kraji, zjistíte z mapy. Dole se potom nachází ještě historický vývoj příjmení, a to od roku 1901. Data používaná serverem jsou z ledna 2017 a pocházejí z databáze Ministerstva vnitra České republiky.

A když už jsme u těch rodin, co byste řekli na službu, se kterou si můžete vytvořit svůj rodinný rodokmen v PC? Webové stránky Geni.com umožňují budovat genealogickou tabulku (rodokmen) uvádějící všechny potomky určitého člověka. I díky tomu potom již nezapomenete na narozeniny svých příbuzných či jiná výročí a budete mít dokonalý přehled o svých předcích a celé rozvrstvené rodině.

Touto službou můžete rodokmen nejenom vytvořit, ale také sdílet na internetu se svojí rodinou. I díky tomu lze objevit své rodinné známé či předky, na které nemůžete získat kontakt nebo o nich nevíte. Základní verze služby je zdarma. Stačí se zaregistrovat a můžete začít vytvářet rodokmen. Ukládat lze řadu údajů a nechybí možnost přidávat fotografie či různé události (svatba, úmrtí, rozvod apod.), pomocí funkce výzkumy lze hledat na internetu shody a v případě úspěchu o tom budete informováni. To vše díky tomu, že světový rodokmen se skládá z více než 191 milionů propojených profilů. Prohledejte Geni a zjistěte, jak jsou spřízněni vaši předkové.

Nejen počasí pod kontrolou

Nejen všem pravidelným cestovatelům, ale i těm, co vyrazí někam párkrát za rok, by mohl přijít vhod web přinášející řadu zajímavých informací o počasí. A to nejen o tom, jaké aktuálně panuje či panovat bude, ale i takové, aby si místo, kam cestovatelé míří, užili co možná nejlépe a podle svých představ.

Na dovolené u moře sluníčko a v horách bez deště. Vhodné počasí si nikdo neobjedná, ale lze mu jít trochu naproti. Web Weather2travel.com se hodí všem, kteří pečlivě plánují, kdy se do které destinace podívat. Po zadání cílového místa totiž zobrazuje informace o klimatu, průměrných srážkách, délce slunečního svitu, informaci o východu a západu slunce nebo UV indexu. Ukáže teplotu moře, dlouhodobé předpovědi či možnost výskytu hurikánu a mnoho dalších údajů. Nechybní ani porovnání počasí s jiným vybraným místem – tak lze zjistit, které z nich je například pro vaši návštěvu vhodnější.

Uwwwízlo v síti

Potřebujete-li nasdílet či jinak použít logo značky či firmy, potom by vám mohla přijít vhod služba Logobox.cz. Jde vlastně o databázi log a každé z nich má svůj unikátní odkaz, díky čemuž ho je možné použít například do webových stránek.

Pro lanovkové nadšence tu je rozcestník, který odhalí, kde všude se v Česku a na Slovensku lanovky nacházejí. Najdete ho v rámci webu Rozhledny.wz.cz. Zde se buduje seznam lanovek a odkazů na ně s podrobnostmi.

Aby systém či programy nebyly napadnutelné, je zapotřebí je pravidelně záplatovat. To platí o internetovém prohlížeči a v něm obsažených pluginech (jako jsou např. Flash, Quicktime, Java apod.). Zda jsou v aktuální verzi, zjistí služba Browsercheck. Klikněte na Scan Now a během chvilky se dozvíte, zda je zapotřebí pluginy aktualizovat.