Tipy na zajímavé weby: kde hledat naučné stezky nebo co letí do vesmíru

Naučné stezky v ČR

Vyrazit si do přírody, a přitom se ještě něco užitečného dozvědět může splnit po celém Česku dostupná síť naučných stezek. Jejich edukační účely ocení nejen dospělí, ale i rodiny s dětmi.

Naučných stezek v republice existuje obrovské množství, což je dobře. Avšak je jen málo zdrojů, kde o nich najdete informace uceleně na jednom místě. Naučná stezka je přitom druh venkovní značené turistické trasy, seznamující návštěvníky s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi okolí. Od běžné turistické trasy se zpravidla odlišuje sérií informačních tabulí, rozmístěných na jednotlivých zastaveních po délce trasy naučné stezky. Na Stezky.unas.cz jich najdete několik stovek. Jsou rozděleny podle krajů a následně rozčleněny podle měst, u kterých se nacházejí. Po zobrazení záznamu o vybrané stezce se dostanete na web, kde je popsána podrobně.

Kulturní přehled a vstupenky

Informace o nově oznámených koncertech, kde se o víkendu koná nejvíc hip akce, kam vzít mámu do divadla nebo kde si dát před kulturou pivo. Odpovědi a nejčerstvější informace z tuzemské kulturní scény přináší server GoOut.cz.

Spojuje kulturně-informační médium, sociální sítě a systém na prodej vstupenek. Jeho cílem je vybudovat globální „on-demand” službu, která uživatelům poskytne kompletní kulturní servis. Díky vlastní redakci a pravidelně publikovanému obsahu webu, appky i sociálních sítí vytváří GoOut.cz početnou komunitu kulturně aktivních uživatelů. Na webu máte možnost najít pořádané akce v našich největších městech a prostřednictvím záložek filtrovat, zda máte zájem o koncerty, divadlo, výstavy, festivaly, gastro apod. Akce si můžete zobrazit nejen na aktuální den, ale také na týden dopředu či konkrétní datum. V detailu záznamu se dozvíte vše podstatné o akci včetně možnosti koupit vstupenky elektronicky. Nechybí tipy na poutavá místa, informace o umělcích či magazín přinášející zajímavé informace.

Encyklopedie kosmonautiky

Kolik toho víte o kosmonautice? Že toho moc není a chtěli byste to změnit? Potom zabrouzdejte na stránky Mek.kosmo.cz.

Naleznete zde totiž malou encyklopedii kosmonautiky. Autor ji vytvořil ze tří jednoduchých důvodů. Za prvé je velký nadšenec tohoto oboru a na českém internetu žádné stránky, které by o něm pojednávaly, nenašel. Za druhé chtěl najít nějaké další zájemce o kosmonautiku u nás a za třetí chtěl nějak vrátit ostatním autorům na internetu jejich nezištně poskytnutou práci a informace. Encyklopedie je zaměřena především na minulé události. V mnohem menší míře se věnuje současnému dění (pro nedostatek času). Web je rozdělen do sekcí s novinkami, články, zajímavostmi, kurzem kosmonautiky, raketami atd. Nalézt zde lze i informace o tom, co a kdo se v nejbližší době chystá do vesmíru, a ještě mnohem více.

Uwwwízlo v síti

Tak jako motocykly, veterány, luxusní a další motorová vozidla, tak i autobusy mají své fandy. Měli jste tušení, že existuje přes 145 výrobců autobusů? Chcete vědět, jak vypadají jednotlivé typy autobusů? Pak zavítejte na stránky Galerie-autobusů.cz. Čeká tu na vás téměř 11 tisíc snímků busů, a to nejen těch českých.

NaviZoo je první zoo navigace, která pomůže najít oblíbená zvířata a atrakce nejen v českých zoologických zahradách, a tak by měla přispět ke zlepšení zážitku při návštěvě zoo. Určena je pro chytré telefony s iOS a Android, kde díky GPS dokáže zjistit, kde se uživatel nachází a následně zobrazí, co je v okolí za pavilony a zvířata.

Mapu smrti, aneb možnost podívat se, kde se v tuzemsku nacházejí nejvíce nebezpečné silnice, najdete na webu Bezpečnécesty.cz. Ten připravila mezinárodní nezisková organizace EuroRAP společně s partnery ÚAMK, CityPlan a Policií České republiky.