Tipy na weby: mixujte skladby na „gramcích“ nebo poznejte Česko

Namíchejte si vlastní hudbu

Jestliže máte rádi hudbu a chtěli byste si namíchat nějakou vlastní, potom je tu služba You.dj. Určena je jak pro amatéry, kteří ještě s tvorbou vlastních tracků nemají zkušenosti, tak i pro zkušené nebo dýdžeje.

Služba je jak dělaná pro tvorbu vlastních mixíků. V internetovém prohlížeči, tedy bez nutnosti něco stahovat, nabízí vše potřebné. Hlavním prvkem jsou dva virtuální gramofony, základní sada efektů (zrychlování, zpomalování, ekvalizér, opakování atd.) a především minimum prvků k ovládání. I díky tomu lze snadno vytvořit hudbu třeba k domácí party nebo nějakému večírku. Hudbu přitom není nutno nahrávat (samozřejmě ji však lze importovat a používat), ale nachází se přímo ve službě. Bere ji ze služby Soundclub, YouTube či iWebDJ, ve kterých se nachází obrovské množství songů. Při míchání máte možnost vybrat si i z tanečních mixů a v knihovně nechybí klasické již připravené skladby.

Zjistěte své aktivity v Google

Google sbírá obrovské množství dat, které potom nejen analyzuje, ale také umožňuje uživatelům nahlédnout do toho, k čemu služby tohoto internetového giganta používáte. Díky tomu dokáže i jednu zajímavost, a to vracet se zpět v čase.



Aby Google a jeho služby mohl sbírat data a přiřadit je k vašim aktivitám, vyžaduje vaše zalogování (stačí provést na stránce s vyhledáváním vpravo nahoře). Následně Google služby začnou ukládat informace, které můžete použít k řadě účelům. Své aktivity najdete pod tímto odkazem. V hlavním okně je k dispozici vyhledávací pole, které pomůže snadno najít aktivitu v časové ose (jsou seřazeny podle data od nejnovější, po nejstarší) s možností použít filtrování (například aktivity pouze na Androidu, Gmail, YouTube apod.), což mimo jiné může posloužit i ke zjištění toho, co pod vaším účtem na Google dělal někdo jiný. Rychle filtrovat lze i u každého dne, a to díky jakési ose, která znázorňuje, jak jste kterou službu využili. Informace lze zobrazit kumulovaně v balíčcích nebo po položkách (přepíná se vlevo nahoře). Záznamy lze také mazat, takže v případě potřeby využijte položku Smazat aktivitu. Odkazem Jiná aktivita na Google máte možnost zobrazit svoji časovou osu (kde a kdy jste se se zařízením připojeným ke Google nacházeli), Informace ze zařízení potom slouží k odhalení toho, co z něj bylo na servery Google synchronizováno, Knihovna Google Play ukáže, o jaké aplikace jste se ve store zajímali a k dispozici jsou podobné informace o YouTube, reklamách apod. Aktivita nabízí celou řadu informací, do kterých můžete v případě potřeby nahlédnout a zjistit, jak Google využíváte.

Neseďte doma a výletujte

Serverů s tipy na výlety není nikdy moc. Tipnavýlet.cz je cestovatelský portál, který pomáhá lidi vytáhnout z domovů. Dává jim nejlepší tipy na výlety a zážitky.

Díky tomu lze prozkoumat krásy České republiky či naplánovat skutečný výlet ať už za poznáním, zábavou, adrenalinem nebo relaxací. V dostupných podnětech lze vybírat díky vyhledávači, nebo prostřednictvím mapy (stačí kliknout na kraj a zobrazí se pro něj tipy) či případně vlevo prostřednictvím rubrik. Právě poslední možnost v sobě sdružuje rychlou volbu, pokud hledáte adrenalinové aktivity, cyklotrasy, výlety na hrady a zámky, do přírody atd. V detailech článků nechybí jako textový popis, tak fotografie místa a další tipy.

Uwwwízlo v síti

Počet krádeží vloupáním meziročně klesá. I tak je dobré vědět, jak správně zabezpečit majetek. Nejen to, ale také i další užitečné rady a tipy na moderní způsoby zabezpečení najdete na webu Fab.cz.

Už jste slyšeli o projektu Plakátovna.cz? Že ne? Tak vězte, že jde o první vývěsku tištěných plakátů na internetu. Na ní najdete akce a události ve svém okolí a vylepovací místa již nebudete muset hledat v ulicích.