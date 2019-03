Tipy na weby: zjistěte, kam na dovolenou, či kde pojistit mazlíčka

Objevte zajímavá místa k cestování

S trochou nadsázky bychom o něm mohli hovořit jako o portále, který tvoří cestovatelé sami sobě. Vítaným návštěvníkem je však kdokoliv, a to včetně těch, kteří cestovat nechtějí a raději si o cestování čtou a prohlíží fotografie a další dokumenty. Navíc vítaní jsou i ti, kteří chtějí informačně přispět a podělit se o své cestovatelské zážitky.

Velmi vítaná je možnost založit si na portálu vlastní blog, kde si své cesty budete vést, přidávat fotografie a necháte si je komentovat ostatními návštěvníky. Interaktivní mapou máte možnost vybrat stát a dozvědět se o něm hlavní informace či se rovnou přepnout na cestopisy, které o něm publikovali ostatní návštěvníci. K dispozici je i kalendář akcí a také rady pro ty, kteří cestují s cestovkou. Na své si zde však přijdou i teprve začátečníci. Ti mají možnost dozvědět se, jak cestovat s dětmi, nakoupit potřebné cestovatelské věci lze v bazaru a jste-li na cestování sami, pak využijte funkci pro hledání spolucestovatele. Příjmy z inzerce provozovatelé věnují na neziskové projekty prostřednictvím Expedičního fondu. Ten pak podporuje cestovatelské, horolezecké, speleologické, vodácké a další expedice a humanitární či výzkumné projekty.

Vyhledávač přesmyček

Přesmyčka neboli anagram je slovo vzniklé přeskupením písmen nebo slabik původního slova. V historii se anagramy vyskytují již poměrně dlouhou dobu. Uvádí se, že „prognostik“ Nostradamus v 16. století ve svých Centuriích zakódoval některé země, města a osobnosti formou anagramů. Díky počítačům mohl v roce 2001 vzniknout tento projekt, který přesmyčky vyhledává s využitím rozsáhlého slovníku. Kromě možnosti vyhledat si přesmyčku (a to v českém, slovenském či anglickém jazyce) zkuste také zabrouzdat do ostatních sekcí. Například v osobnostech se dozvíte, že přesmyčka na Davida Camerona je Vida, démon car či v názvech Debit card je Bad credit. Zobrazené přesmyčky si lze nechat zaslat e-mailem.

Sjednání pojištění koček a psů on-line

V loňském roce na českém pojistném trhu začalo fungovat první on-line všeobecné pojištění psů a koček s názvem PetExpert.cz. Od tradičních pojistných produktů se díky digitalizaci celého pojistného procesu liší svou transparentností, rychlostí, jednoduchým řešením pojistných událostí a minimální zátěží pro majitele domácích mazlíčků i pro veterináře. Vytvořená digitální platforma má pomoci veterinářům razantně snížit administrativu, vyřízení pojistné události proběhne kompletně online a platba za provedené zákroky se odesílá přímo na účet veterináře obvykle do 24 hodin. Ceny pojištění pro majitele zvířat začínají od 120 korun měsíčně u varianty Úraz a nejnižší cena u varianty s pojištěním léčby nemocí je 360 korun měsíčně. Spoluúčast je ve výši 10 %, nejméně však 500 Kč. Pojištění lze sjednat pro psy a kočky starší 8 týdnů a nejpozději lze vstoupit do pojištění ve věku 10 let u malých plemen psů a všech koček, 8 let u středních a 6 let u velkých plemen psů. Zvíře musí být označeno registrovaným mikročipem. Kromě pojištění veterinárního ošetření je součástí i pojištění smrti zvířete, nákladů na péči o zvíře v případě hospitalizace majitele, pojištění ztráty či odcizení zvířete a náhrady nákladů na jeho nalezení. Majitel tak může být klidný, že jeho pes či kočka dostanou vždy tu nejlepší péči, léčbu a nepřekvapí ho neočekávané výdaje.

Uwwwízlo v síti

Pokud rádi běháte, nebo s tímto sportem teprve začínáte, potom byste neměli minout web Světběhu.cz. Na něm najdete plno informací a rad, jak nejlépe běhání zúročit, jak správně trénovat, starat se o výživu či regeneraci.

A když už jsme dali tip na cestovatelský portál, přidáme ještě jednu adresu. Na Cestovatele.info se nachází elektronický průvodce nejen českou a slovenskou přírodou. Stačí si nalistovat zemi, kterou chcete objevovat, a zobrazí se dostupné cestopisy.

Dikobraz byl především za komunismu velmi oblíbený satirický a humorný týdeník. Pokud na něj rádi vzpomínáte, nebo jste ho naopak nezažili, a chtěli byste se podívat, čím se bavili vaši rodiče, potom se do něj můžete znovu začíst na Dikobraz.mikroforum.cz (k dispozici bohužel nejsou všechna čísla).