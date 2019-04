Tipy na zajímavé weby: s vybranými úřady lze komunikovat digitálně

Portál občana

V červenci loňského roku došlo ke spuštění řešení poskytující občanům možnost přistupovat z jednoho místa k elektronickým službám státu. Portál občana, jak se novinka jmenuje, provozuje odbor eGovernmentu ministerstva vnitra. Služba sjednocuje dosavadní projekty elektronizace státní správy do jednoho místa, které je dostupné kdykoliv a kdekoliv online.

Portál občana využívá autentizace pomocí elektronických občanských průkazů nebo datových schránek a poskytuje ononline 37 klíčových služeb, jako např. informace o pracovní neschopnosti, potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku trestů nebo veškeré údaje týkající se služeb sociálního zabezpečení. Koncem roku potom přibyla možnost nahlížet do katastru nemovitostí a nedávno také propojení s registrem řidičů a živnostenským rejstříkem.

Díky tomu je možné zjišťovat aktuální stav bodového konta řidiče, detaily k řidičskému oprávnění nebo mít přehled o končící platnosti řidičáku. V budoucnu by například mělo automaticky docházet k upozorňování na body za přestupky nebo končící platnost průkazů prostřednictvím datové schránky, textové zprávy nebo e-mailu.

V živnostenském rejstříku si potom vedené údaje mohou prohlédnout lidé, kteří jsou či v minulosti byli podnikateli. Je tedy možné zobrazit údaje o uživateli – zda je podnikatel, odpovědný zástupce, statutární orgán – i další detaily včetně historie. Toto vše by mělo vést k tomu, aby na Portále občana byly k dispozici veškeré služby, které od úřadů potřebujeme. Ministerstvo bude dále pracovat na tom, aby se do služby zapojily další úřady, kraje i menší obce. Na pořadu dne je nyní napojení registru zbraní nebo zobrazení informací o vozidlech.

Podobné weby Mojedatováschránka.cz – vstup do datových schránek

MVČR.cz – eGovernment v ČR

Grafická data ze sčítání lidu

Když se v roce 2011 odehrálo sčítání lidu (další je naplánováno na rok 2021), stát se o nás dozvěděl hodně informací. My je však chceme znát také, ale v nějaké srozumitelné formě. A to se splnilo v projektu Datovýatlas.cz.

Ten vzal vybraná data ze sčítání lidu a zasadil je do mapy České republiky. Navíc k nim přidal i další údaje z registru ekonomických subjektů a voleb v roce 2013. Na webu je tak nyní možné získat odpovědi na několik desítek otázek týkajících se našich životů.

Například se dozvíte, kde žijí lidé s nejvíce vysokými školami, kde ti, co se nejčastěji rozvádí, najít můžete i místa s nejvíce nevěřícími, jaký je kde průměrný věk, kde je nejvíce komunistů. Data se vizualizovaně zobrazí nejen na celé mapě, ale protože je interaktivní, lze ji přiblížit či rovnou vybrat konkrétní obec. Projekt může být užitečný nejen ze zvědavosti, ale také pro studenty či firmy.

Podobné weby Sčítání.cz – výsledky sčítání lidu, domů a bytů

Statistikaamy.cz – web českého statistického úřadu

Úřední desky obcí elektronicky

A když už jsme v tipech na užitečné weby pro občany, tak by mohl přijít vhod i tento. Bydlíte-li v malé obci, potom vám zřejmě informace o tom, co se v ní děje, neutečou. Jiná je však situace ve větších a velkých městech. Řešení nabízí webové stránky na Edesky.cz.

Portál zobrazuje dokumenty vyvěšené na elektronických úředních deskách. Načítá se název vývěsky, a pokud je to možné, tak i přílohy. U každého dokumentu najdete odkaz na jeho originální podobu. Díky tomu se můžete dozvědět, že se plánuje uzavírka důležité komunikace, obec zrovna výhodně prodává pozemky, nebo probíhá stavební řízení na nový supermarket. Zdrojem údajů jsou weby jednotlivých radnic, pokud je ta vaše nezveřejňuje, nenajdete je ani zde. Desku lze najít pomocí vyhledávače nebo podle kraje a města.

Podobné weby Obcevdatech.cz – nahlédněte do dat vybraných obcí

Mobilnírozhlas.cz – komunikace obcí s občany smartphonem

Uwwwízlo v síti

Máte-li někdy dojem, že určitý server píše stále o těch samých věcech, můžete si to nechat zjistit. Stačí, když jeho adresu zadáte do Wordle.com. Ta totiž na základě analýzy klíčových slov na zadaném serveru vygeneruje obrázek z těch, co se používají nejčastěji. Výhodné je i to, že lze takovéto mapy generovat i prostřednictvím ručně zadaných slov. Pro spuštění je nutné mít instalovanou Javu.

Jste-li herní nadšenci a chtěli byste se podívat, jak hrají mistři, potom zavítejte na web Twitch.tv. Jde o živé vyslání her, herního prostředí a multiplayerů.

Už od roku 2012 služba Survio.com nabízí tvorbu online dotazníků. Obsahuje desítky předpřipravených vzorů dotazníků i grafických šablon. Vytvoření nového dotazníku s profesionálním grafickým vzhledem a obsahem je tak otázkou několika kliknutí. Sesbírané odpovědi jsou automaticky zpracovány do přehledných výsledků v reálném čase, a to formou grafů, tabulek, PDF reportů a datových souborů v nejpoužívanějších formátech.