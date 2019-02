Tipy na weby: jak parkovat v Praze nebo převedení textu z obrázku

Snadnější pakování v Praze

Stránky pomohou odpovědět na otázky, kde v Praze mohu parkovat, jak zaplatit za parkování, podává informace o výdeji parkovacích oprávnění, jak prodloužit parkovací oprávnění online, jak je to s parkováním pro elektromobily či hybridy atd. Základ webu tvoří informace o koncepci parkovacích zón. Zde se lze kompletně seznámit s tím, jaká je situace, co řeší a jak správně parkovat. Nechybí aktuální stav a také vysvětlení v Praze používaného dopravního parkovacího značení. Pro každou městskou část lze najít detailní informace včetně ceníku. K dispozici jsou i mapy, kde je toto ukázáno názorně. Nechybí ani sekce otázek a odpovědí či další články na různá témata. Funkce virtuální parkovací hodiny slouží k nalezení a zobrazení informací o konkrétním parkovacím místě, a dokonce umožňuje předem za místo zaplatit. A funkce vyhledání parkovacího úseku potom k detailnímu vyhledání vhodného místa. K dispozici je i aplikace pro smartphony, která pomůže rovnou v terénu a rovněž s ní lze parkování platit online.

Podobné weby TSK-Praha.cz – P+R v Praze

Mrparkit.com – komerční parkování v Praze

Převod textu na obrázku do editovatelné podoby

Dostanete-li se do situace, kdy potřebujete pracovat s textem z obrázku (například v souboru JPG, PNG, GIF, PDF apod.), tedy převést ho do upravitelné podoby, aby bylo možné s ním pracovat například v textovém editoru, ukážeme vám jak to vyřešit a to aniž byste museli cokoliv instalovat.

Onlineocr.net je OCR služba (opticky rozpoznává znaky), která online převádí PDF a obrazové dokumenty (JPG, BMP, PNG, TIFF, GIF) do textového formátu (TXT, DOCX, RTF, ale i tabulkového XLSX) používající Microsoft Word, a další programy. Nejde však pouze o převod do textové podoby. V dalším kroku je možné si ho nechat i přeložit. Takže pokud potřebujete „vytáhnout“ z obrázku text v němčině a nechat si ho rovnou převést do češtiny (podporováno je 46 jazyků), lze to udělat v jednom kroku. Převod probíhá tak, že na stránce služby kliknutím na tlačítko Select file najdete PDF dokument či obrázek uložený v PC. Po jeho nahrání je možné zvolit jazyk, do kterého má být v případě potřeby přeložen, a následně definujete výstupní formát. Tlačítkem Convert převod začne. Dokument musí mít maximální velikost 5 MB. Služba pracuje s vysokou přesností a nečiní jí problémy české znaky. Výsledkem je nejen možnost dokument prostřednictvím odkazu rovnou stáhnout, ale také možnost text rovnou zkopírovat (zobrazí se v boxu).

Podobné weby Free-ocr-com – konverze obrázku na text a překlad

Zamzar.com – on-line konvertor médií

Levná pracovní síla

Potřebujete něco vyřešit a nechce se vám to dělat osobně? Právě proto existují servery, na kterých jedinci nabízejí své služby a druhá strana je u nich objednává. A pokud i vy jste v něčem dobří a chcete si přivydělat, zkuste svoji dovednost zadat a čekat na zákazníky.

Za drobné částky od 150 do několika stovek korun můžete vykonávat jakoukoliv práci. Stačí zadat inzerát, jaké služby nabízíte a čekat, kdo bude mít zájem. Nabídky jsou rozděleny do sedmi kategorií a ty obsahují podkategorie. Za vykonání práce se nic neplatí, ale ten, kdo inzeruje, musí z částky, kterou hodlá za službu zaplatit, dát provozovateli serveru jednu třetinu. Provozovatel sice neovlivní, jak kvalitní budou odvedené služby, ale nabízí možnost získat certifikaci či napsat hodnocení, což by mohla být taková záruka kvality.

Podobné weby Epoptávka.cz – dodavatel na cokoliv

Aaapoptávka.cz –ušetřete čas a peníze

Uwwwízlo v síti

Server Forvo.com může pomoci naučit správnou výslovnost cizích slov. Slovíčko stačí zadat do vyhledávacího pole, u výsledků najít konkrétní jazyk a kliknout na tlačítko pro přehrání (dojde k jeho vyslovení).

Zatímco Google se zkracovačem URL skoncoval, konkurence jede dále. Takže složité a těžko zapamatovatelné internetové odkazy v jednoduché převede například Bitly.com. Tento zkracovač adres po vložení URL odkazu vygeneruje takový, který je snadné si zapamatovat (např. http://bit.ly/2FOwuKj). Odkaz lze editovat a především u něj sledovat, kolik lidí na něj kliklo.

Facebook neslouží pouze k zábavě, ale díky této síti lze vysledovat i zajímavá fakta. Věděli jste například, že v české verzi mezi třemi top značkami má nejvíce fanoušků brankář Petr Čech, mezi značkami Lidl a ve sportu Český olympijský tým? Jestliže vás zajímají i další statistiky, najdete je na Socialbakers.com, což je služba umožňující nahlížet do trendů na Facebooku.