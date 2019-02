Tipy na zajímavé weby: vyzkoušejte Office nebo Photoshop v prohlížeči

Microsoft Office Online

Možnost používat Word, Excel, PowerPoint, Outlook či další známé kancelářské aplikace online je dnes běžnou praxí. Balík Microsoft Office nemusí být pouze formou aplikace a za poplatek. Existuje i verze pro internetové prohlížeče a díky ní si navíc nemusíte dělat těžkou hlavu s archivací dokumentů.



Pro vstup na portál Office.com, kde se nacházejí aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive, Skype, Kalendář, Lidé a Sway, musíte mít vytvořený účet u společnosti Microsoft. Ten vám zaručuje kancelář přístupnou odkudkoliv v dosahu internetu.

Internetové služby této aplikace jsou téměř k nerozeznání od těch klasických. Word online poslouží více než dobře na editaci a formátování textu. U obrázků a tabulek zvládne jen základ a nenabízí například sledování změn v dokumentu.

U Excelu si musíte vystačit s tvorbou snadných grafů a PowerPointu s ilustracemi a kliparty. Online verze tak obsahují sice jakési odlehčené verze zmíněných desktopových aplikací, ale pro nenáročné použití postačující.

Potěšující je jistě i to, že aplikace jsou v češtině a ve Wordu funguje kontrola gramatiky. Díky propojení s další službou Microsoftu OneDrive umožní uložit až 5 GB dokumentů zdarma. Služba neslouží jako náhrada placeného balíku či služby Office 365, ale především má pomoci umožnit spolupráci na sdílených dokumentech v reálném čase.

Podobné weby Zoho.com – online kancelářské aplikace

Google.docs.com – kancelář od Google

Grafika od Adobe online a zdarma

Adobe kromě klasických aplikací, které je možné využívat na základě předplatného, také rozšiřuje své aktivity v cloudu. Vybrané nástroje nabízí online formou. Dobrým příkladem je internetový fotoeditor pro úpravu grafiky a fotografií.

Služba Adobe Photoshop Express Editor (není v češtině) je dostupná komukoliv, kdo chce editovat, ukládat, organizovat a prezentovat digitální grafiku, zejména fotografie. Má základní paletu pro úpravu snímků jako odstranění kazů a efektu červených očí, převedení na černobílou verzi, oříznutí, změnu velikosti snímku a mnoho dalších. Také obsahuje několik filtrů jako rozostření, rozpixelování.

S editorem se pracuje pohodlně. Po nahrání fotografie (v JPG formátu o maximální velikosti 16 megapixelů) na levé straně najdete sadu 22 nástrojů pro následnou úpravu. Pod záložkou se jich nachází dalších deset, díky kterým lze přidávat text, bubliny, či různé obrázky z galerie podle zaměření. V souvislosti s tímto má Adobe Photoshop Express Editor také funkce jako je Pop Color, která v obraze vybere objekt, ztlumí barvy pozadí fotografie a umožní uživateli změnit barvy objektu tak, aby vystupoval ze stránky.

Efekty Sketch pomáhají změnit fotografie, aby vypadaly jako kresby, funkce Distort umožňuje deformovat rysy obličeje nebo objekty v obraze a dosáhnout komických nebo uměleckých efektů. Zpětné uložení probíhá opět do počítače. Zde bychom přivítali možnost upravený snímek rovnou nasdílet. Pro použití editoru musíte povolit v browseru Flash.

Podobné weby Pixlr.com – online editor obrázků

Photopea.com – výkonný btimapový editor přímo v prohlížeči (rozhovor)

Picmonkey.com – snadná editace fotografií

Konvertování souborů on-line

JPG, GIF, MP3, OGG, AVI, MKV, DOCX, ODT. Existuje celá řada různých souborů. Každý slouží pro něco jiného a řada z nich potřebuje k práci s nimi specifický program. Ať už musíte používat audio, video, obrázky, dokumenty, elektronické knihy, komprimační archivy a hash soubory ve vámi oblíbené aplikaci, můžete toho docílit jejich zkonvertováním webovou službou Online-convert.com.



Ta na jednom místě pro jejich převod do potřebné podoby má vše potřebné. Stačí si vybrat, co chcete konvertovat a do jakého souboru/formátu/kontejneru. K dispozici je celkem osm převodníků. Tak například pokud potřebujete stažené video ve flash formátu převést do kontejneru AVI, stačí v části Video converter vybrat Convert to AVI. Tlačítkem Vybrat soubor vyberete umístění souboru na datovém úložišti, nebo využijete adresního řádku a cestu k videu na internetu můžete zadat přímo.

Níže je možné nastavit rozlišení videa, počet snímků za sekundu, jeho kvalitu, upravit kvalitu audia. Podle typu souboru se možnosti u jednotlivých převodníků liší. Na závěr kliknete na Convert file. Začne nahrávání videa do služby (zobrazí se rychlost, a kolik času ještě zbývá do kompletního nahrání). Pak dojde ke zkonvertování a soubor se automaticky nabídne k uložení do PC. Možné je také nechat si poslat e-mail, ve kterém naleznete odkaz pro stažení zkonvertovaného souboru.

Podobné weby Zamzar.com – konverze desítek souborů

Convertfiles.com – konvertor různých souborů

Uwwwízlo v síti

Na Worldpenis.tadaa-data.de najdete údaje o délce pánských penisů. Jde o senzaci, i když podle některých zdrojů by délky měly být ověřené, a tudíž opravdu reálné. Češi si v ní v porovnání s jinými zeměmi nestojí vůbec špatně.

Ať už vyrážíte na pobyt v Česku či do zahraničí, možná by se vám hodil srovnávač cen za ubytování ve vybraných zemích světa. Najdete ho v portále Tixik.com. K dispozici je přes 600 tisíc ubytovacích zařízení v 63 tisících destinacích s možností je rovnou i zamluvit.

Webová aplikace Internet Intelligence Map představuje jednoduchý způsob, jak sledovat fungování internetu a získat přehled o případných problémech a narušeních, ať už jsou důsledkem přírodních katastrof, státních zásahů nebo jiných příčin. Aplikace skýtá informace o internetovém připojení v jednotlivých zemích na základě řady parametrů/protokolů (traceroute, BGP, dotazy DNS) v jediném panelu. Díky tomu lze např. dále analyzovat dopady jednotlivých problémů v různých částech světa.

Aktualizace: Doplnili jsme tip na editor Photopea.